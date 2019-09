Manche politischen Begriffe überdauern diejenigen, die sie einmal auf bestimmte Weise geprägt haben. In wenigen Tagen jährt sich der Todestag des einstigen CDU-Generalsekretärs Heiner Geißler zum zweiten Mal, doch seine Idee vom "bürgerlichen Lager" schwirrt zumindest in semantischen Restbeständen durch die Analysen der Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg.

Bei der Nachwahlsendung von Anne Will führte das am Sonntagabend zu einem etwas bizarr anmutenden Wettbewerb: CDU, SPD, Grüne und natürlich auch AfD – alle reklamierten explizit oder implizit für sich das Label "bürgerlich". Aber wenn sich alle für dasselbe halten, ist entweder der Weltfrieden ausgebrochen. Oder der Begriff, der da benutzt wird, ist wertlos. Jedenfalls als einer, der Distinktion markiert.

Zu Geißlers Zeiten war das noch anders. Seine Interpretation der "Lagertheorie" besagte: Es existieren in der Wahlbevölkerung zwei sogenannte Lager, das "bürgerliche" und das "linke", innerhalb derer Zugewinne für Parteien letztlich Nullsummenrechnungen seien; daher sei es, fand Geißler, Aufgabe der Union, bei gleichzeitig klarer Abgrenzung nach rechts (von der damals aufstrebenden Partei der Republikaner) eine Öffnung nach links anzustreben. Es gelte, war er überzeugt, neue Wählerschichten anzusprechen. Aber eben nicht als "rechtes" Lager, das klang wohl zu ausschließend und gefährlich angesichts der jüngeren deutschen Geschichte, sondern eben – so adaptierte Geißler die herumschwirrende Theorie – als "bürgerliches".

Dem damaligen CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzler Helmut Kohl klang das alles zu sehr nach getarntem Linksruck, jedenfalls hielt er 2005 in seinen Erinnerungen: 1982 bis 1990 fest, unter den Stichworten "Strategiediskussion" und "Lagertheorie" sei "viel Unnützes und Schädliches" gesagt worden. Just zu der Zeit von Kohls Buchveröffentlichung versuchte seine Nachfolgerin im CDU-Vorsitz Angela Merkel aber bereits, die Partei ganz in Geißlers Sinn wieder für Großstadtwähler zu öffnen, die im Jahr 1998 Rot-Grün im Bund ermöglicht hatten. Allerdings sprach man da schon nicht mehr von "Lagern", sondern von "Milieus". Das machte deutlich, dass man es mit divergierenden Lebensentwürfen, ökonomischen Realitäten und Herkünften bei diesen Wählerinnen und Wählern zu tun bekam. Die Selbstbeschreibung des "Bürgerlichen" bei der Union aber blieb. Folgende Debatten darüber, dass die Grünen doch letztlich einen "wertkonservativen" Programmbestand hätten als Naturschützer und andererseits eine vergleichsweise gut situierte Wählerklientel, schienen anzudeuten: Diese Leute wussten vielleicht einfach noch nicht, dass sie in Wahrheit "bürgerlich" waren und also für die CDU potenziell erreichbar.

Ein extrem dehnbarer Begriff

Diese Vorstellung deutete bereits an, dass der Begriff des Bürgerlichen extrem dehnbar ist. Eben auch in die entgegengesetzte Richtung, wie nun heute der AfD-Parteivorsitzende Alexander Gauland beweisen will: Er bezeichnete nach den Landtagswahlen den in der Vergangenheit mit rechtsextremen Kontakten reich gesegneten brandenburgischen AfD-Chef Andreas Kalbitz als "genauso bürgerlich wie ich", und auch der thüringische AfD-Chef Björn Höcke bekam am Montag von Gauland das Qualitätsurteil "bürgerlicher Politiker" zugesprochen. Es wirkt fast so, als stelle der AfD-Chef für seine Leute massenweise Unbedenklichkeitsbescheinigungen aus.

Gauland ist offensichtlich daran gelegen, den Versuch der CDU zu durchkreuzen, den Begriff des Bürgerlichen neuerdings vor allem als Abgrenzung gegenüber der AfD und ihren rechtsextremen Vertretern zu benutzen. Jenseits des Bürgerlichen, ist die offenkundige Idee der CDU, beginnt der Extremismus.

Diese Verwendung des Wortes "bürgerlich" durch die CDU ist aber erkennbar nur noch eine ex negativo. Welchen Inhalt der Begriff im Positiven heutzutage bezeichnen, welche Kategorien er umfassen soll – das ist zusehends unklarer. Qualifizieren einen zum Bürgerlichen, zur Bürgerlichen ein bestimmter Bildungsgrad, ein bestimmter beruflicher Erfolg, bestimmte Vermögensverhältnisse, ein bestimmtes Set an sogenannten Werten, ein bestimmter Zugang zu Diskursen, eine bestimmte weltanschauliche Ausrichtung, bestimmte sexuelle Vorlieben, bestimmte Konsumangewohnheiten, eine bestimmte Herkunft, eine bestimmte Perspektive auf die Zukunft? Soll der Begriff gar auf den historischen des Bürgertums rekurrieren, der einst einen Stand bezeichnete und den Marx als Gegenbild zum Proletariat diskursiv besetzte, was sehr viel später auch die Analyse der Nazis als (klein-)bürgerlich prägte? Oder geht es am Ende heute nur noch darum, dass männliche Bürgerliche sich eine Krawatte ordentlich binden und manierlich mit Messer und Gabel umgehen können?

Auf nichts davon hat die Union derzeit eine eindeutige Antwort. Und der grüne Robert Habeck hatte es zumindest bei Anne Will auch nicht: Habeck verfranste sich mit der Aussage gegenüber Gauland, wer anderen das Bürgerlichsein abspreche wie Gauland, sei selbst nicht bürgerlich – was wiederum bedeutet hätte, dass Habeck dies Gauland abgesprochen hätte. So was nennt man möglicherweise einen Zirkelschluss, vielleicht ist es aber auch nur gedankliches Karusselfahren.

Das Bürgerliche ist als Begriff aber auch deshalb eine offenkundige Leerformel, weil es an den entscheidenden Fragen der Gegenwart geradewegs vorbeiführt. Die für die absehbare Zukunft wichtigste scheint zu sein, welche Antworten man auf die Klimakatastrophe hat: Glaubt man, die derzeitige Art des Wirtschaftens aufrechterhalten zu können durch reformerische Maßnahmen (und würde sich mutmaßlich deshalb dem bürgerlichen Milieu zugehörig fühlen und dem Konservativen auch als Denkfigur) – oder hält man ein grundsätzliches Umsteuern für nötig (und macht sich dann bitte aber auch Gedanken darüber, was es womöglich für die demokratischen Prozesse in diesem Lande bedeuten könnte, wenn manche Leute am liebsten gleich eine Expertokratie ausrufen möchten)?



Die Idee führt nicht weiter

Und: begreift man die derzeitige außenpolitische Krise des Multilateralismus unter den Vorzeichen der Präsidentschaft Donald Trumps als vorübergehend – oder betrachtet man den parallel stattfindenden Aufstieg Chinas zur Supermacht als Hinweis darauf, dass der Fortbestand oder jedenfalls die aktuelle Verfasstheit der Allianzen der Nachkriegszeit grundsätzlich infrage steht? Hält man die mutmaßlichen Folgen der nur in Deutschland sogenannten Digitalisierung für eine beherrsch- und steuerbare Entwicklung – oder glaubt man, dass sie auf derart vielen Feldern, von der Industrieproduktion und Arbeitswelt bis zur Biologie des Menschen, solch revolutionäre Auswirkungen hat, das sie gesellschaftliche Verwerfungen ungeahnten Ausmaßes auslösen wird, auf die wir uns heute schon vorbereiten müssen, und zwar nicht nur gedanklich? Wo die Idee des "Bürgerlichen" in diesen Zusammenhängen noch produktiv sein soll, erscheint einigermaßen rätselhaft.

Heiner Geißler hat, Jahre vor seinem Tod, seine einstige Strategie der semantischen Wortfelderoberung als CDU-Generalsekretär so beschrieben: "Wenn man die Begriffe für die eigene Sache besetzt, dann macht man den politischen Gegner sprachlos." Exakt das droht der CDU nun, wenn sie sich auf ein Wortgefecht mit der AfD um den Begriff des Bürgerlichen einlässt.

Was aber wären alternative Begriffe, die es (positiv) zu besetzen gilt? "Mitte" war einmal ein gutes Wort für die eigene Sache der CDU, doch das fällt wie das Bürgerliche aus, weil niemand mehr eine Vorstellung davon hat, wo genau die Mitte liegen sollte heute. Sie ist derart groß und einem schwarzen Loch ähnlich, dass sie nur an ihren äußersten Rändern erkennbar wird. Dort zum Beispiel, wo rechts grell das Licht der AfD blendet.