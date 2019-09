ZEIT ONLINE hat alle Reden des Deutschen Bundestags durchsuchbar gemacht. In ihnen zeigt sich, welche Themen die Debatten dominiert haben und wie stark sich die Sprache im Bundestag verändert hat.

Angst, schrieb der Philosoph Martin Heidegger in seinem Bestseller Sein und Zeit 1927, ist eine Grundbefindlichkeit des menschlichen Daseins. Hat der Mensch Angst, dann bekommt die Welt den "Charakter völliger Unbedeutsamkeit", ihre "Bewandtnisganzheit sinkt in sich zusammen".

Heideggers Sätze sind klug und klassisch, aber sie machen denkfaul. Denn aus der Tatsache, dass die Angst zum Menschen gehört, folgt ja nicht, dass die Auslöser dieser Angst ebenfalls zum Menschsein gehören. Ängste haben einen historischen Kern, und ein Blick in die Bundestagsdebatten belegt das eindrucksvoll. Im Jahr 1958 schießt die Begriffsstatistik erstmals steil nach oben; auf einen Schlag scheint Deutschland in Panik zu verfallen, auch wenn es in der Bevölkerung schon vorher genügend Ängste gab, zum Beispiel die Furcht, die Alliierten könnten zusammen mit den Überlebenden der Konzentrationslager Vergeltung üben für die deutschen Menschheitsverbrechen.

Doch dreizehn Jahre nach Kriegsende wird Kriegsangst zum großen Thema im Bundestag. Im Jahr zuvor hatte die Öffentlichkeit erfahren, dass Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) und sein Verteidigungsminister Franz Josef Strauß (CSU) planen, die Bundeswehr mit Atomwaffen aufzurüsten, für sie nur eine "Weiterentwicklung der Artillerie". In vielen Städten kommt es zu Großdemonstrationen im "Kampf gegen den Atomtod", berühmte Atomforscher – unter ihnen Otto Hahn, Werner Heisenberg und Carl Friedrich von Weizsäcker – protestieren in ihrem "Göttinger Appell" gegen die Aufrüstung. Auch 83 Prozent der Bevölkerung lehnen sie ab.

Es hilft nichts. Im März 1958 billigt das Parlament die Stationierung von Atomwaffen, vergeblich hatte die SPD in einer parlamentarischen Redeschlacht eine Volksbefragung gefordert. Die Regierung Adenauer sah darin nur ein billiges parteipolitisches Kalkül, zudem sei die Protestbewegung von Kommunisten unterwandert. Im übrigen könne man sich auf die Logik der Abschreckung verlassen. Genau das bestritt der SPD-Abgeordnete Ludwig Metzger mit einem ungewöhnlichen Argument: Die Abschreckungslogik, meint er, sei nur zum Schein rational. In Wirklichkeit setze sie eine unerträgliche seelische Anspannung frei, eine so irrationale Angst, dass am Ende sehr wohl eine Panikreaktion ausgelöst und die Maschine in Gang gesetzt werden könne. Der Atomkrieg als Folge der Atomkriegsangst: "Auf beiden Seiten besteht doch die Angst, und sie wird eines Tages das auslösende Moment sein."

In den folgenden Jahren geht die Angst-Rede im Bundestag stark zurück, auch wenn in der Gesellschaft, wie man Frank Biess' Studie Republik der Angst (Rowohlt, 2019) entnehmen kann, alle möglichen Horrorszenarien diskutiert werden, vor allem die Angst vor dem Sieg der Roboter über die menschliche Arbeitskraft. In den späten Sechzigerjahren haben die demonstrierenden Studenten Angst vor dem wiederkehrenden Faschismus und der "hart arbeitende Bürger" hat Angst vor der kommunistischen Revolution. Biess hat recht: "Die Geschichte der Angst in der Bundesrepublik war die Geschichte eines angsterfüllten Zukunftsbezugs, der wesentlich aus der anhaltenden Präsenz der katastrophalen Vergangenheit resultierte."

Ende der Siebzigerjahre steigt die Angst-Rede im Bundestag stark an, und 1982 halten 90 Prozent der Grünenwähler sogar einen neuen Weltkrieg für möglich. Im Streit um die Nato-Nachrüstung entsteht die größte Friedens- und Protestbewegung in der Geschichte der Bundesrepublik; im Oktober 1983 demonstrieren mehr als eine halbe Million Menschen im Bonner Hofgarten gegen die Aufstellung von Pershing-Raketen durch die neu gewählte Regierung Kohl. Die Grünen sind frisch in den Bundestag eingezogen, der Ton ist rau, die Debatte heftig. Wie schon 1958, so beruhigen CDU und CSU das Plenum mit der Logik der Abschreckung, während ihre Kritiker einfach nicht glauben wollen, dass eine stetig wachsende Anzahl von Nuklearwaffen die Gefahr eines Krieges sinken lässt. Die Grünen haben eine – wie man heute weiß – begründete Angst vor einem zufällig ausgelösten Atomkrieg, im Gegensatz zur Regierung Kohl, die ein profundes Gottvertrauen in die Technik an den Tag legt und beteuert, es habe "in der Vergangenheit keine Computerfehler" gegeben. Auch furchterregende Zitate aus dem Mund von Ronald Reagans Militärberater Colin S. Gray, wonach man dem "sowjetischen Huhn den Kopf abschneiden" müsse, lässt die Regierung angstfrei abtropfen. Ebenso wirkungslos bleibt der anklagende Hinweis der Grünen, wonach die Alliierten in der Atlantik-Charta jedem Bürger Angstfreiheit versprochen hätten. Lang ist's her.