2018. Die schwedische Schülerin Greta Thunberg initiiert die Bewegung "Fridays for Future", die mit wöchentlichen Demonstrationen die internationale Öffentlichkeit für die Gefahren des Klimawandels sensibilisiert. Mai 2019. Juso-Chef Kevin Kühnert fordert die Kollektivierung von Konzernen und löst damit eine öffentliche Debatte über die Zielrichtung sozialdemokratischer Politik aus. 18. Mai 2019. YouTuber Rezo veröffentlicht sein Video Die Zerstörung der CDU und erreicht 14 Millionen Aufrufe. Drei Ereignisse von vielen, bei denen alle mitreden, über die sich alle aufregen, über die alle eine Meinung haben. Auf allen Kanälen, von Tageszeitungen über Spiegel Online und Fernsehen bis hin zu Facebook und Twitter.

Eine gewaltige Flut von Kommentaren und Emotionen bricht ständig und in Echtzeit von allen Seiten über uns herein. Sie transportiert kluge Einsichten, Blödsinn, Wutausbrüche, geduldig durchdachte Argumente ebenso wie spontane Wallungen. Kaum versucht man sich ein Bild zu machen, hat schon wieder irgendwer irgendwas gepostet. Etwas Wichtiges, Relevantes – oder kann das weg? Jegliche Klarheit versinkt sogleich im Chaos des Stimmengewirrs, jede Vernunft wird weggespült von der Wucht des multimedialen Geschreis, vom Schwall der Worte, Bilder und Atmosphären, der sich unaufhörlich über uns ergießt. Wer heute beschließt, am "öffentlichen Diskurs" teilzunehmen oder ihn zumindest zu verfolgen, lebt gefährlich. Der Sender/Empfänger muss sich ohne Kompass in der Welt zurechtfinden – und dem Risiko totaler Desorientierung und Irrelenkung entkommen.

Was ist hier los? In ihrer Dankesrede für den Ludwig-Börne-Preis konstatierte die Schriftstellerin Eva Menasse, dass sich "die Öffentlichkeit als solche ... gerade komplett auflöst". Menasse verhehlt nicht ihre "Verzweiflung". Die Digitalisierung habe eine "zerstörende Explosion verursacht", eine "Zersplitterung in Millionen inkonvertibler Einzelmeinungen", eine "Hyperinflation von Information, die die Information an sich zerstört". Den angeblichen Zerfall der Öffentlichkeit vergleicht sie mit einem "Bergwerk", in dem wir, "abgeschottet voneinander ... unsere Tunnel" graben. Menasse kontrastiert die allgemeine Erhitzung des Diskussionsklimas mit dem "Forum" der von ihr schmerzlich vermissten alten Öffentlichkeit, in der "zumindest das Feuilleton" alles gab, aktuelle Geschehnisse vernünftig zu analysieren und zu reflektieren.

Ist diese Klage berechtigt, stehen wir tatsächlich vor dem Untergang? Spricht aus Menasse die globale Stimme der Vernunft – oder ist ihre Meinung auch nur eine unter Trillionen? Oder sind wir einfach Zeugen eines Neuen, für das noch die Worte fehlen, um es adäquat zu beschreiben?

Dieser Artikel ist erschienen in "Hohe Luft" 5/2019. © Hoheluft Verlag

In jedem Fall geht es um die Frage, was wir unter Öffentlichkeit verstehen – und von ihr erwarten können und sollen. Schon das Adjektiv "öffentlich" ist alles andere als eindeutig. Zum einen meinen wir damit etwas, das für alle hörbar, sichtbar, zugänglich ist – im Gegensatz zu "privat" oder "geheim". Was passiert, wenn die Grenzen zwischen beidem überschritten werden, zeigt die Aufregung um das Video mit dem alkoholisierten Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, das im Mai dieses Jahres Österreich erschütterte und den sofortigen Zusammenbruch der Regierung bewirkte. Mit "öffentlich" meinen wir traditionell aber auch alles, was die Allgemeinheit oder den Staat betrifft. Von Bundestagsdebatten bis zu Anhörungen und Strafprozessen: In all diesen Fällen hat "die Öffentlichkeit" das Recht, dabei zu sein und informiert zu werden. Wir reden von einer Angelegenheit "öffentlichen Interesses", wenn uns eine Information so relevant erscheint, dass sie allen zugänglich sein soll – wobei nie klar ist, wer in letzter Instanz entscheidet, welche Meldung dieses Kriterium erfüllt. Wir sprechen von "öffentlicher Meinung", wenn es um die vorherrschende Auffassung zu einem Thema geht. Und als "öffentliche Person" gilt jemand, der ein wichtiges Amt bekleidet oder es im Showbusiness (zumindest kurzzeitig) zu etwas gebracht hat.

Was wir bis heute unter Öffentlichkeit verstehen, ist ein Produkt der Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Die Forderung nach Publizität stand im historischen Kontext des Kampfes um Meinungs- und Pressefreiheit und richtete sich zunächst gegen jegliche staatliche Zensur. Daraus entwickelte sich die Idee von einem freien geistigen Austausch freier Bürger – wenn auch innerhalb geschlossener Zirkel wie den berühmten Pariser Salons oder den Freimaurerlogen. In seiner Schrift Was ist Aufklärung? erhob Immanuel Kant (1724–1804) die Öffentlichkeit sogar zur Bedingung aufgeklärten "Selbstdenkens": "Zu dieser Aufklärung wird nichts erfordert als Freiheit, und zwar die unschädlichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die: von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen." Einem einzelnen Menschen falle es schwer, sich aus seiner "beinahe zur Natur gewordenen Unmündigkeit" herauszuarbeiten. "Dass aber ein Publikum sich selbst aufkläre, ist eher möglich, ja es ist, wenn man ihm nur Freiheit lässt, beinahe unausbleiblich."