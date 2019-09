Der Deutsche Journalistenpreis 2019 ist vergeben worden. Am Abend gab die Jury die Preisträger bekannt. In der Kategorie Mobilität & Logistik gewann eine in DIE ZEIT, bei ZEIT ONLINE und dem ARD-Magazin Panorama erschienene Recherche eines Journalistenteams über den Lkw-Maut-Betreiber Toll Collect, der jahrelang beim Bund zu viel abgerechnet hatte.

Mit dem Preis in der Kategorie Offenes Thema wurde ein Porträt des Siemens-Chefs Joe Kaeser gewürdigt. Verfasst hat es der ZEIT-Redakteur Roman Pletter, stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft.



Der Preis wird in sieben Kategorien vergeben. 412 Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nahmen teil. Eingereicht waren 470 Artikel, die in 90 Medien erschienen.



Preise und Nominierungen sind mit zusammen 5.000 Euro pro Thema dotiert. Hinzu kommen je 1.000 Euro für Sonderpreise. Vom Gesamtpreisgeld 2019 in Höhe von 36.000 Euro fließt ein Fünftel gemeinnützigen Zwecken zu, die die Gewinner bestimmen.

Der Deutsche Journalistenpreis wird vom The Early Editors Club ausgelobt, einem Netzwerk für Journalisten und Wirtschaftsvertretern. Er wird unterstützt von BASF, Daimler, DWS, HSBC, der Pictet-Gruppe und Randstad.