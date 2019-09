Die deutsche Violinistin Anne-Sophie Mutter gehört zu den diesjährigen Preisträgern des renommierten Kulturpreises Praemium Imperiale. Die 56-Jährige zählt seit mehr als vier Jahrzehnten zu den weltweit bekanntesten Geigenvirtuosen und ist bereits Trägerin zahlreicher Auszeichnungen. Zudem ist sie Ehrenmitglied der American Academy of Arts and Sciences.



Das Praemium Imperiale – mit vollem Namen Weltkulturpreis zum Gedenken an seine Hoheit Prinz Takamatsu – wird seit 1989 auf Anregung des japanischen Kaiserhauses verliehen. Er gilt als "Nobelpreis der Künste" und ist mit 15 Millionen Yen (ungefähr 126.000 Euro) dotiert. Die Japan Art Association zeichnet damit herausragende Künstlerinnen und Künstler in den Kategorien Malerei, Skulptur, Architektur, Musik und Theater/Film aus.



"Große Strahlkraft, künstlerische Vielfalt"

Die Jury attestierte Mutter ein "tiefes Verständnis zeitgenössischer Musik". Ihr jüngstes Werk weise sie als "Königin der Violine" aus. Weiterhin betonte die Jury ihr soziales Engagement – Mutter fördert junge Musikerinnen und Musiker weltweit und ist in zahlreiche gemeinnützige Aktivitäten involviert.

Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger wurden zeitgleich in Berlin, Paris, Rom, London, New York und Tokio bekanntgegeben. "Die ausgewählten Künstler zeichnen sich in ihren jeweiligen Ausdrucksformen durch große Strahlkraft und künstlerische Vielfalt aus", heißt es in einer Mitteilung des Präsidenten des Goethe-Instituts, Klaus-Dieter Lehmann. "Ihr Werk beeindruckt durch feinfühlige Wahrnehmung und sie sind stark in ihrer Botschaft."

In der Kategorie Malerei wurde der südafrikanische Künstler William Kentridge ausgezeichnet, unter anderem für seine Technik der "Moving Drawings", die zwischen animierten Filmen und Malerei angesiedelt sind sowie für seinen Widerstand gegen Tyrannei, Apartheid und Kolonialismus. In der Kategorie Skulptur konnte die britisch-palästinensische Künstlerin Mona Hatoum überzeugen, die sich mit Themen wie Flucht, politische Unterdrückung und Geschlechterfragen befasst.



Sherman, Chipperfield, Deneuve bereits geehrt

In der Kategorie Architektur ging der Preis an das US-Duo Tod Williams und Billie Tsien, die seit 1977 zusammenarbeiten und zahlreiche Institute, Museen und Schulen entworfen haben. Die Jury lobte ihre entschleunigte, handwerkliche Arbeitsweise. Der japanische Schauspieler Bando Tamasaburo gewann die Auszeichnung in der Kategorie Theater/Film. Tamasaburo befasst sich mit dem traditionellen japanischen Kabuki-Theater, ist aber auch Theater- und Filmregisseur. Ein Nachwuchspreis für junge Künstler ging an das musikalische Bildungsprogramm Démos aus Frankreich.



Zu den Preisträgern der vergangenen Jahre zählten unter anderem die US-Fotografin Cindy Sherman, die deutsche Bildhauerin Rebecca Horn, der britische Architekt David Chipperfield, der italienische Dirigent Riccardo Muti oder die französische Schauspielerin Catherine Deneuve.