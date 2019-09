Der Fotograf Robert Frank ist tot. Er galt als einer der einflussreichsten Fotografen des vergangenen Jahrhunderts.

Der gebürtige Schweizer war 1947, im Alter von 23 Jahren, aus Zürich in die USA ausgewandert. Dort begann Frank für die Harper's Bazaar als Modefotograf zu arbeiten, zudem war er freiberuflich auch für Zeitschriften wie Fortune, Life und die New York Times tätig. Bereits 1951 war eine Auswahl seiner Bilder in der Ausstellung 51 American Photographers im Museum of Modern Art in New York zu sehen.

Seinen größten Erfolg feierte er mit seinem Buch The Americans, das 1959 in den USA mit einem Vorwort des Schriftstellers Jack Kerouac erschien. In Schwarz-Weiß-Aufnahmen hielt Robert Frank seine Eindrücke von Reisen durch die USA fest. Das Spontane, die Unschärfen, der Blick des – gleichsam genau beobachtenden – Durchreisenden markierten damals einen neuen Stil.

Inzwischen ist er ein Klassiker, seine Bilder sind auf der ganzen Welt zu sehen. So eröffnet just am 12. September eine Ausstellung im C/O Berlin. Gezeigt werden unter anderem Aufnahmen aus The Americans.