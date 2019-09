Das Café Al-Nofara in Damaskus ist 500 Jahre alt. Im Jahr 2000 war ich dort das erste Mal und es war auch das erste Mal, dass ich überhaupt in einem Café saß. Ich war damals 15 Jahre alt. Das Al-Nofara ist berühmt für seinen Hakawati, einen Erzähler, der den Gästen mit seinen Märchen und Geschichten Hoffnung und Fantasie schenkt. Heute schlüpfe ich in die Rolle des Hakawati und erzähle euch eine Geschichte über zwei Städte: Damaskus und Berlin. Ich erzähle euch von dem, was sie verbindet. Denn das, was sie verbindet, sind nicht ihre geografische Lage oder ihre Triumphe, sondern der Wunsch ihrer Bewohnerinnen und Bewohner, aus den Trümmern aufzustehen und einen Neubeginn zu wagen.



Widad Nabi, geboren 1985 im syrischen Kobani, lebt heute in Berlin. Die kurdisch-syrische Lyrikerin und Autorin absolvierte einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Aleppo. 2013 erschien ihr Buch "Zeit fūr Liebe, Zeit fūr Krieg" in Aleppo. 2016 folgte "Syrien und die Sinnlosigkeit des Todes" in Beirut. 2017 nahm Widad Nabi am Poesiefestival in Berlin teil. Zurzeit ist sie Stadtschreiberin von Wiesbaden. © Heike Steinweg

Meine Geschichte beginnt im Jahr 1898. Den Geschichtsbüchern zufolge reisten in jenem Jahr Kaiser Wilhelm II. und seine Frau Auguste Viktoria nach Damaskus, das sich prächtig geschmückt hatte, um ihnen einen großen Empfang zu bereiten. Das kaiserliche Paar besuchte die Märkte, die alten Viertel und die Umayyaden-Moschee, vielleicht setzten sie sich auch in das Café Al-Nofara, das direkt daneben liegt. Beeindruckt sagte der Kaiser: "Will ein Kaiser Herrliches erfahren, dann muss er Damaskus bereisen. Es gibt keinen schöneren Ort auf dieser Welt."

Als hätten sich die Schicksale der Städte gekreuzt und die Menschen zusammengeführt, machten sich mehr als 100 Jahre später die Nachfahren jener Damaszener ebenfalls über das Meer in Richtung Deutschland auf. Die Freundlichkeit, mit der sie empfangen wurden, wird in die syrischen Geschichtsbücher eingehen, genau wie der Empfang des Kaisers in Damaskus. Geschichten sterben nicht, sie schlummern in Zeit und Chroniken, bis ein Erzähler sie wiedererweckt – manchmal aus dem Anblick von Städten. Denn vielleicht erwidern Städte selbst nach so langer Zeit das, was ihnen gegeben wurde, vielleicht.

In Berlin finden viele der Damaszener Nachfahren eine Miniaturausgabe ihrer verlorenen Stadt vor: Häuser, Balkone, nette Viertel, Lieblingscafés – all das erinnert sie an das, was sie verlassen mussten. So erkennen sie und auch ich in der Wilmersdorfer Straße die Salhiya-Straße wieder, in der 1898 der deutsche Kaiser und seine Gemahlin von einem Podest auf die Damaszener blickten. Für einige meiner Freunde sind die beiden Straßen nahezu identisch, andere finden ihre Heimatstadt in den engen Gassen und dem Steinboden von Alt-Spandau wieder.



Städte sind nicht nur physische, sondern auch emotionale Orte. Sie formen unsere Identität, unsere Zugehörigkeit. Architektur kann eine Wunde im Gedächtnis der Geschichte sein, aber auch heilsam wirken. Die Berliner Bauten halfen vielen Syrern, das Gefühl von Fremde und des Verbanntseins zu überwinden. Auch mir ging das so.



Bei einem Spaziergang an der Spree geriet ich einmal zufällig in das Nikolaiviertel, von dem mir Freunde schon erzählt hatten. Es war wie Magie, eine Stadt in einer Stadt, eine Geschichte in einer Geschichte, eine andere Welt. Der älteste Ort in Berlin. Zwei hohe Kirchtürme, ein Platz wie ein himmelblauer Innenhof, an den Seiten Säulengänge mit Bögen aus Stein. Das könnte auch in Damaskus sein, dachte ich. Das Herbstlicht ließ alles noch schöner erscheinen. Die Kirche mit den beiden schmalen Türmen erinnerte mich an die Tekkiye Süleymans. Sie war von dem berühmten osmanischen Architekten Sinan erbaut worden, der wusste, dass Orte das Glücksgefühl und das Empfinden der Menschen beeinflussen. Die Tekkiye faszinierte mich schon immer. Sie ist etwa 500 Jahre alt, war Zufluchtsort für Sufis und Gelehrte der alten Welt. Ihre beiden schlanken Minarette sehen aus wie zwei zum Gebet erhobene Arme oder zwei Liebende, die nur darauf warten, dass ein Wunder geschieht und sie sich um den Hals fallen können. Wie die Kirchtürme im Nikolaiviertel.

Ich ließ die beiden Türme oder Minarette in meiner Vorstellung hinter mir, ging über das Kopfsteinpflaster und entdeckte, dass links und rechts in den Säulengängen Kunsthandwerk verkauft wurde. Auch an der Tekkiye wurden Teppiche, buntes Glas, Messingwaren, Brokat und Intarsienarbeiten angeboten. Am Ende des Weges in Berlin steht die Statue des Heiligen Georg mit dem Drachen am Ufer der Spree. Die Tekkiye Süleymans, umgeben von Weiden und Pinien, liegt ebenfalls an einem Fluss, dem Barada.