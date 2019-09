Der Comedian Luke Mockridge ist nach seinem umstrittenen Auftritt im ZDF-Fernsehgarten offenbar wegen Beleidigung angezeigt worden. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf die Aufzeichnung der ersten Folge seiner neuen Sendung Greatnightshow. Er werde persönlich die Polizei aufsuchen, um den Sachverhalt zu klären, kündigte Mockridge demnach an.

Der Bild zufolge berichtete Mockridge in der Aufzeichnung zudem von Drohungen gegen seine Eltern. "Meine Eltern haben anonyme Hassbriefe erhalten – in meiner Heimatstadt Köln konnte ich in kein Restaurant mehr gehen, ohne dass sofort getuschelt wurde", zitiert die Zeitung aus der Sendung.

Die kritisierten Witze sollen in Gesprächen mit drei Mädchen und drei Jungen im Grundschulalter entwickelte worden sein. "Ich dachte mir: Wenn der Fernsehgarten ruft, dann machste was Besonderes", sagte der Comedian laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur in seiner Sendung. "Falls sich jemand beleidigt gefühlt hat, dann war das wirklich nicht meine Absicht."

Von den kritischen Reaktionen sei der Comedian selbst überrascht gewesen. "Ich saß zu Hause und habe Fifa gezockt, während um mich herum die Welt explodierte", sagte Mockridge.



Mockridge hatte in der ZDF-Sendung Mitte August unter anderem Witze über alte Menschen gemacht. Sein Verhalten hatte Buhrufe aus dem Publikum provoziert. Die verärgerte Moderatorin Andrea Kiewel brach seinen Auftritt ab und warf ihm unkollegiales Verhalten vor.