Sprachwandel funktioniert durch Gewöhnung. Je öfter man ein unbekanntes Wort liest oder hört, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man es irgendwann selbst schreibt oder ausspricht. An manche Wortneuschöpfungen von Politikern möchte ich mich allerdings nicht gewöhnen.

Wenn man einen Blick auf die Website der AfD wirft, begegnen einem häufig negativ besetzte Wörter wie "Flüchtlingswelle" oder "Klimawahn". Wörter, die nach einem simplen Prinzip konstruiert wurden, das man in der Linguistik als Komposition bezeichnet. Dabei werden mindestens zwei Wörter (genauer Wortstämme) aus meist unterschiedlichen Kontexten zu einem neuen Wort zusammengefügt. Ein einfaches Beispiel: Klima + Wahn = Klimawahn.

Nun könnte man natürlich einwenden, dass man sich hier doch bitte nicht über solch ein Kompositum aufregen muss. Das Prinzip der Komposition ist schließlich ein gängiges Merkmal des Sprachwandels und taucht auch in der Sprache anderer Parteipolitiker auf. Man denke zum Beispiel an Annegret Kramp-Karrenbauers Fasnachtsrede, in der sie abwertend über eine "Latte-Macchiato-Fraktion" witzelte. Die Frage ist jedoch, ob die Wortschöpfungen, die die AfD inflationär gebraucht, nicht an Grenzen demokratischer Prinzipien stoßen – zumal Sprache in sozialen Netzwerken durch ihre Verbreitbarkeit ein völlig neues Potential entfaltet und die AfD dieses Potenzial erkannt hat wie kaum eine andere Partei in Deutschland.

Auch wenn das Entstehungsprinzip der von AfD-Politikern verwendeten Komposita simpel scheint, ihre Wirkung ist es nicht. Sie rufen oftmals starke negative Emotionen hervor und erzeugen einen Bedeutungsrahmen, einen Frame, der den Bedeutungsgehalt einzelner Wörter einschränkt. So werden dann auch jene, deren Interessen mit diesen Wörtern verknüpft sind, in einen bestimmten, meist negativen Deutungsrahmen gestellt.

Wie das funktioniert? In der Morphologie, einem Teilgebiet der Linguistik, findet man mit dem Kopf-Rechts-Prinzip dazu einen wichtigen Anhaltspunkt. Nach diesem Prinzip steht der Wortstamm, der die grammatischen Merkmale des zusammengebauten Kompositums vorgibt, rechts, also: (das) Klima + (der) Wahn = (der) Klimawahn. Das Wort "Klima" verliert durch die Zusammenfügung der Wörter sein Geschlecht und dient hier nur noch als Bestimmungswort, als Modifikator, der die Bedeutung des Kopfes näher eingrenzt. Manchmal werden die einzelnen Wörter bei der Komposition auch mit einem Bindestrich verbunden (nach dem Prinzip der Durchkopplung), also zum Beispiel "Klima-Wahn", was auf morphologischer Ebene wie ein Zwischenschritt wirkt. Für den Bedeutungsgehalt – auf semantischer Ebene – ist es hier aber nicht relevant, ob nun "Klimawahn" oder "Klima-Wahn" geschrieben wird. Das Wort "Klima" spezifiziert in beiden Fällen das Wort "Wahn" näher. Damit wird suggeriert, dass wir es bei einer von der AfD kritisierte Position innerhalb der Klimadebatte mit einer bestimmten Form des Wahns, also einer krankhaften Fehlbeurteilung der Realität, zu tun haben. Der kritisierten Position wird dadurch die Glaubwürdigkeit im demokratischen Diskurs abgesprochen. Mit nur einem Wort.

Betrachtet man die vielfältigen Komposita von AfD-Mitgliedern zum Beispiel auf Twitter näher, so lassen sich bestimmte Muster feststellen: