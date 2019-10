Wäre Saša Stanišić eine Romanfigur, seine Schilddrüsenentzündung, die er bei seiner Dankesrede zum Deutschen Buchpreis erwähnte, wäre ein schönes Motiv. Man würde daraus den Schriftsteller machen, dem seit Tagen schon der Hals platzt, weil ein anderer Schriftsteller, nämlich Peter Handke, mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde. Das, wovon der Disput handelt, ist der innigste Kern von Literatur. Denn der eine Schriftsteller kämpft für Wahrheit, und der andere pocht auf sein Recht auf Wahrnehmung. Es ist nicht nur Stanišićs Kampf, es ist der Kampf all jener, deren Geschichten unerzählt blieben. Die sich dagegen wehren, dass die Geschichten ihrer Dörfer, ihrer Vertreibungen, ihrer Verluste und ihres Schmerzes fremderzählt werden, jedenfalls nicht im Sinne der Täter.

Handke hielt die Grabrede für den serbischen Politiker Slobodan Milošević, der sich vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verteidigen musste. Die Liste der Anklagepunkte ist so lang, dass man sie hier unmöglich vollständig wiedergeben kann, es ging um ethnische "Säuberungen", Deportationen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Vertreibungen. Um tausendfache Schuld, die nach den Regeln der Justiz auch deshalb nicht nachgewiesen werden konnte, weil der Angeklagte während des Prozesses an einem Herzinfarkt starb. Was also ist die Wahrheit? Der Grabredner Handke formuliert es so:

Die sogenannte Welt weiß die Wahrheit. Deswegen ist die sogenannte Welt heute abwesend, und nicht bloß heute, und nicht bloß hier. Die sogenannte Welt ist nicht die Welt. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Ich weiß die Wahrheit nicht. Aber ich schaue. Ich höre. Ich fühle. Ich erinnere mich. Ich frage. Deswegen bin ich heute anwesend, nah an Jugoslawien, nah an Serbien, nah an Slobodan Milošević.

Für einen Schriftsteller sind das ungewöhnliche Worte. Was hat es mit den "sogenannten" Wahrheiten und Welten auf sich? Ist es nicht der Beruf des Erzählers, eine Welt eigener Worte zu schaffen, woher rührt das Fremdeln mit den vermeintlich falschen Wahrheiten? Handke kleidet seinen Entlastungsversuch in Unbehagen. Handke ist nah an Serbien, nah an Milošević und gleichzeitig fern den Opfern, den Vertriebenen, Flüchtlingen. Wer fern der Opfer die Wahrheit im Krieg sucht, sucht sie womöglich am falschen Ort.

Wo also ist die Wahrheit? Nach den Archiven sind die Friedhöfe die zweitbesten Orte, um sich der ganzen Wahrheit des Jugoslawienkrieges zu nähern, weil sich dort die ungehörten und unerhörten Geschichten der Opfer befinden. Dort, wo sich die Toten von Omarska und Keraterm, von Vukovar und Srebrenica befinden. Orte, die für Ereignisse stehen, von denen Stanišić in seiner Preisrede in Frankfurt sagte, dass er "das Glück hatte, dem zu entkommen, was Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt".

Und so stand er da, der diesjährige Buchpreisträger Saša Stanišić, bosnischer Erfahrungshinter- und deutschsprachiger Literaturvordergrund, der mit seiner Familie aus Višegrad vor den Verbrechen nach Deutschland geflohen kam. Verbrechen, die Handke leugnet, denn, so Handkes eigener Indizienprozess, die Milizen liefen barfuß; und barfüßig, so die Beweisführung, ließen sich diese Verbrechen ja gar nicht begehen.