Es ist der Augenblick, auf den die Dinge zuzulaufen scheinen, der Augenblick, in dem die Wahrheit sich endlich Bahn bricht. Alle warten darauf.



"You can't handle the truth!", brüllt Colonel Nathan R. Jessup, als er im Zeugenstand die Kontrolle verliert und sich selbst zum potenziellen Angeklagten macht. Seine Wahrheit trägt der alte Oberst dann in einem Monolog darüber vor, was Ehre bedeute und was Loyalität. Als Jessup endlich fertig ist und er vom jungen Ankläger nur kurz gefragt wird, ob er, Jessup, denn nun den Code Red befohlen habe, der den Tod eines einfachen Soldaten zur Folge hatte, schreit der Alte: "YOU'RE GODDAMN RIGHT I DID!"

Da ist sie, die tatsächliche, die echte Wahrheit, in ihrer rohsten Form. Aber so kommt sie nur im Hollywoodfilm heraus, in einem klassischen amerikanischen Gerichtsfilm wie eben Eine Frage der Ehre aus dem Jahr 1992 mit Tom Cruise als jungem Ankläger und Jack Nicholson als altem Colonel. Gerichte sind der Ort der Selbstvergewisserung einer Gesellschaft – in den USA, wo Politik schon immer einen schlechten Leumund hatte, seit jeher.



Der Zeugenstand hat etwas von einem Beichtstuhl: So funktioniert das Gericht in amerikanischen Filmen und in US-Fernsehserien wie Perry Mason, Matlock, L. A. Law, Ally McBeal, The Good Wife, Boston Legal, Suits, Law & Order: Es klärt die Dinge. Was immer auch gesellschaftlich und politisch falsch laufen mag, am Ende brechen sich die Wahrheit und die Gerechtigkeit im Gerichtssaal Bahn. Und wenn nicht, weiß man als Zuschauerin und Zuschauer wenigstens, was falsch läuft.

Und damit ist man bei Donald Trump und dem Moment der Wahrheit, der ihn vermeintlich erwartet – und auf den alle warten. Seit Anbeginn der Amtszeit Trump benutzen amerikanische und internationale Medien fiktionale oder reale Erzählvorbilder, mit denen sich das, was da an Abweichungen vom Erwartbaren und Gewohnten geschieht, überhaupt noch narrativ fassen lässt. Seit der Whistleblower-Skandal Anfang September über Washington D. C. hereingebrochen ist und erst recht seitdem die Demokraten im Repräsentantenhaus am 24. September erste Anhörungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren ankündigten, hat sich die Sehnsucht nach einem filmreifen Moment der Wahrheit noch intensiviert. Es muss doch endlich einen Plottwist geben, eine Auflösung der Trump-Saga!

Die Gerichtsszene aus Eine Frage der Ehre wäre eine Referenz für den Fall, sollte das Repräsentantenhaus mutmaßlich mit der Mehrheit der Stimmen der Demokraten die Einleitung eines Impeachment-Verfahrens beschließen. Dann würde die zweite Kammer, der Senat, zu einem Quasi-Gerichtssaal unter Vorsitz des Chief Justice John Glover Roberts: mit Anklägern aus dem Repräsentantenhaus, mit vom Präsidenten bestimmten Verteidigern und den 100 Senatoren als Geschworenen, die am Ende abstimmen würden über Trump. Und dann, anders als Schöffen sonst in den USA, würden diese Geschworenen ihre Meinung vor laufenden Kameras fassen müssen. Das wäre das große Kino entweder einer Verfassungskrise oder eben des Triumphs einer wehrhaften Demokratie. Die Inszenierung (wenn man sie so nennen mag) im Senat würde einer Gerichtsverhandlung ähneln, bliebe aber ein rein politischer Vorgang.



Es wäre auch das gedachte Ende der (sozial-)medialen Referenzen an A Few Good Man, wie Eine Frage der Ehre im Original heißt. Der Jessup-Moment ist längst ein Meme, das auf all things Trump angewendet wird: Wurde der Chef oder einer seiner (mittlerweile oft ehemaligen) Mitarbeiter wie John Kelly bei einem unerwarteten, womöglich unfreiwilligen Ausbruch an Geständniswut erwischt, wird Colonel Jessup bemüht. Die Erwartung ist eindeutig: Sie alle haben etwas zu verbergen.