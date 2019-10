Deutschland ist den Nationalsozialismus und den Rassismus nie ganz losgeworden. Sie waren immer da. Die Geschichte der Bundesrepublik ist auch eine nicht endende Geschichte rechter Gewalt, aber eben das wird seit 1945 gern verdrängt. Es steckt mehr dahinter als persönliches Versagen oder Ungeschick, wenn Annegret Kramp-Karrenbauer nach dem Anschlag von Halle lediglich von einem "Alarmzeichen" spricht, und der Bundespräsident von einer Tat, die "unvorstellbar" gewesen sei. Ihre Worte sind symptomatisch. Sie wollen es einfach nicht wahrhaben. Das Entsetzen über die Morde von Neonazis ist bis heute von einer Erschrockenheit geprägt, die zeigt: Die Mechanismen der Verdrängung und Verharmlosung sind der Gesellschaft und ihrer politischen Kultur tief eingeschrieben, entgegen ihrem Selbstbild.

Deutschland wäre so gern die Nation, die als Vorbild strahlt, weil sie aus ihrer Geschichte gelernt hat und nun als Muster an Zivilität dasteht. Es wäre so gern das allseits geliebte Land, in dem "die Welt zu Gast bei Freunden" ist, wie es vielsagend hieß während der Fußball-WM im Jahr 2006, dem eingekauften "Sommermärchen". Kein Mensch müsse sich vor diesem Deutschland fürchten, sagte der damalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble. Und er sei sehr erleichtert, dass "die Rechtsextremisten gar keine Chance haben, beachtet zu werden".

Ja, tatsächlich – die Neonazis hat man nicht besonders beachtet. Der Staat ließ sie viel zu oft viel zu leicht gewähren. Rechter Terror? Jahrzehntelang wurde so getan, als ginge es nur um ein paar alte Unverbesserliche und ein paar junge Ungehobelte, die manchmal im Bierrausch eher aus Blödheit denn aus politischem Antrieb einem Ausländer einen Haken verpassten. Als würde sich ihr Extremismus schon von allein auswachsen. In Wahrheit haben Rechtsextremisten eine Blutspur durch die Geschichte der Bundesrepublik gezogen, so breit und rot, dass man sie immer vor Augen haben könnte, wenn irgendwo die Fahne der Bundesrepublik weht.

Wenige Wochen, bevor Schäuble damals zur WM das so gern gehörte Märchen vom rundum friedlichen Land erzählte, ermordete der "Nationalsozialistische Untergrund" (NSU), wie wir heute wissen, zwei Menschen. Im April 2006 erschossen die Terroristen Mehmet Kubaşık in Dortmund und Halit Yozgat in Kassel. Dass Neonazis dahintersteckten, erschien den Behörden jahrelang unmöglich.

Allein seit der Wiedervereinigung gibt es nach Recherchen von ZEIT ONLINE und Tagesspiegel etwa 169 Todesopfer rechtsextremer Gewalt bis September 2018. In der fragwürdigen offiziellen Statistik ist die Zahl kleiner, aber mit mehr als 80 Toten trotzdem beachtlich. Hinzu kommen die täglichen Opfer von Hass und Hetze, Körperverletzung, Beleidigungen und Drohungen. Für die vielen Menschen, die stets damit rechnen müssen, mindestens beschimpft und bepöbelt zu werden, ist die Bundesrepublik keineswegs das "freie, friedliche, freundliche Land", als das es ein Bundesanwalt im Plädoyer des NSU-Prozesses beschrieb. Es ist eben nicht so, dass der rechte Terror hereinbricht und aufschlägt wie ein seltener Meteorit, der das Land kurzzeitig erschüttert. Die Täter haben ihre Wurzeln in dieser Gesellschaft, sie sind ihre Gewächse. Und ihr Geflecht ist, selbst da, wo es keine Mittäter im strafrechtlichen Sinne gibt, viel größer, als das ewige Einzeltäter-Gerede suggeriert.

Nach Entdecken des NSU sagte Heinz Fromm, der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, der dann wegen der Schredder-Affäre sein Amt verlor und Platz für Hans-Georg Maaßen machte: "Wir haben die Dimension ihres Hasses ebenso unterschätzt wie ihren Willen zur Tat." Man habe sich einfach nicht vorstellen können, dass Neonazis systematisch Exekutionen ausführen. Ernsthaft? Zerknirscht schob Fromm hinterher, man hätte es eigentlich besser wissen können – "schließlich kennen wir die historischen Vorbilder dieser Leute". Er meinte die Nationalsozialisten und deren Mordmaschinerie.