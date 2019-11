In den Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden ist eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, ist der wertvolle historische Teil im sogenannten Grünen Gewölbe betroffen. Über die Schadenshöhe gaben die Ermittler nichts bekannt.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, sollen die Einbrecher historischen Schmuck, Diamanten und Edelsteine gestohlen haben. Der Schaden beläuft sich demnach auf mehrere Millionen Euro. Um an ihre Beute im Residenzschloss zu gelangen, sollen die Täter zuvor einen Stromkasten in Brand gesetzt haben, um so den Strom und damit auch die Alarmanlagen auszuschalten. Im Anschluss sind sie laut der Zeitung dann durch ein Eckfenster in die Schatzkammer eingestiegen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zeigte sich bestürzt über den Einbruch. "Nicht nur die Staatlichen Kunstsammlungen wurden bestohlen, sondern wir Sachsen", sagte er. Die Werte, die im Grünen Gewölbe und im Residenzschloss zu finden sind, seien von den Menschen im Freistaat über viele Jahrhunderte hart erarbeitet worden. "Man kann die Geschichte unseres Landes, unseres Freistaates nicht verstehen, ohne das Grüne Gewölbe und die Staatlichen Kunstsammlungen Sachsens", sagte der Regierungschef.



Wertvollster Diamant derzeit in New York

Die Räume des historischen Grünen Gewölbes, das seinen Namen durch die teils malachitgrüne Bemalung erhielt, entstanden bereits im 16. Jahrhundert. Ab 1723 baute sie der sächsische Kurfürst und polnische König August der Starke (1670-1733) zur Schatzkammer aus. Im Zweiten Weltkrieg wurden das Residenzschloss und mit ihm Teile des berühmten Gewölbes weitgehend zerstört.

Heute befinden sich dort die Staatlichen Kunstsammlungen – aufgeteilt auf zwei Ebenen. Im Erdgeschoss wurden die Räume für die historische Sammlung weitestgehend authentisch wiederhergestellt. Eine Etage darüber zeigt das Neue Grüne Gewölbe besondere Einzelstücke.



Dazu gehört auch der Grüne Diamant, eines der wertvollsten Stücke des Museums und derzeit im Metropolitan Museum of Art in New York zu sehen. Das Hut-Schmuckstück mit dem einzigartigen Stein von 41 Karat gilt als spektakulärste Leihgabe der Ausstellung Making Marvels: Science and Splendor at the Courts of Europe.