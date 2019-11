Nach dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe von Dresden gehen die Ermittler von vier Tätern aus. Es verdichteten sich die Hinweise, dass "vier Täter am Einbruch beteiligt waren", teilt die Polizei mit. Dies gehe aus der Auswertung von vorliegendem Videomaterial hervor.

Die Untersuchung des Tators gestaltet sich laut Polizei "sehr aufwändig". Dies liege auch daran, dass die Einbrecher am Tatort einen Pulverfeuerlöscher entleert hätten, um Spuren zu verwischen. Bislang seien bei der Sonderkommission "Epaulette" 205 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Diese würden ausgewertet und "priorisiert abgearbeitet". Zudem würden Aufnahmen verschiedenerer Überwachungskameras ausgewertet.

Die Einbrecher waren am Montagmorgen durch ein Fenster in das Historische Grüne Gewölbe eingedrungen. Binnen Minuten stahlen sie aus Vitrinen Juwelenschmuck von großem Wert und flohen dann mit einem Auto, das sie später in einer Tiefgarage anzündeten. Auch der Brand eines Stromverteilerkastens nahe der Augustusbrücke soll mit der Tat in Verbindung stehen. Dadurch fiel am frühen Morgen die Straßenbeleuchtung um den Tatort im Residenzschloss aus.

Regierung plant Sicherheitskonferenz für Museen

Das Residenzschloss öffnete an diesem Mittwoch erstmals nach dem Juwelendiebstahl wieder. Der Andrang der Besucher hielt sich in Grenzen. Das Grüne Gewölbe bleibt noch geschlossen. In der barocken Schatzkammer der sächsischen Kurfürsten und Könige sind weiterhin Kriminaltechniker am Werk, um Spuren zu sichern. Nur Kunstexperten der Staatlichen Kunstsammlungen dürfen ins Juwelenzimmer.

1/11 "Palmette", also kleine Palme, nennen Juweliere Schmuckstücke wie dieses. Es wurde 1746 von Goldschmied Jean Jacques Pallard angefertigt und gehört zu den Juwelen, die aus dem Grünen Gewölbe in Dresden gestohlen wurden. © Jürgen Karpinski/​Grünes Gewölbe/​Polizeidirektion Dresden/​dpa 2/11 Auch diese Kette nahmen die Einbrecher mit. Sie entstand zwischen 1927 und 1937 und besteht aus 177 Perlen, die in Sachsen gezüchtet wurden. © Jürgen Karpinski/​Grünes Gewölbe/​Polizeidirektion Dresden/​dpa 3/11 20 große Diamanten, 216 kleinere, dazu Silber und Gold – diese Epaulette ist Teil des Diamantrosensets. Die Einbrecher nahmen Schmuckstücke mit, die zu drei verschiedenen Juwelengarnituren gehören. © Jürgen Karpinski/​Grünes Gewölbe/​Polizeidirektion Dresden/​dpa 4/11 Auch diese große Brustschleife nahmen die Täter aus der Dresdener Schatzkammer mit. © Grünes Gewölbe/​Polizeidirektion Dresden/​dpa 5/11 Dieses sonnenförmige Juwel ist eine sogenannte Aigrette: Man befestigte damit Federn am Haar, um sie als Kopfschmuck zu tragen. © Grünes Gewölbe/​Polizeidirektion Dresden/​dpa 6/11 Diese halbmondförmige Aigrette wurde ebenfalls aus dem Grünen Gewölbe gestohlen. © Jürgen Karpinski/​Grünes Gewölbe/​Polizeidirektion Dresden/​dpa 7/11 Dieser Degen, ebenfalls Teil des Diamantrosensets, entstand zwischen 1782 und 1789 in Dresden und besteht aus fast 800 Diamanten. © Jürgen Karpinski/​Grünes Gewölbe/​Polizeidirektion Dresden/​dpa 8/11 Die Diebe nahmen in Dresden auch diesen untertassengroßen Bruststern mit – ein Symbol des polnischen Ordens des Weißen Adlers. Rubine formen das für diesen Orden typische Kreuz, umgeben von Brillanten. © Jürgen Karpinski/​Grünes Gewölbe/​Polizeidirektion Dresden/​dpa 9/11 Bei diesem Juwel desselben Ordens ist der weiße Adler dargestellt, das typische rote Kreuz wird teilweise verdeckt. © Grünes Gewölbe/​Polizeidirektion Dresden/​dpa 10/11 Der Hutverschluss des Diamantrosensets gehört ebenfalls zur Diebesbeute. Er besteht aus 15 großen und 103 kleinen Diamanten, gefasst in Silber und Gold. © Jürgen Karpinski/​Grünes Gewölbe/​Polizeidirektion Dresden/​dpa 11/11 Ein von der Polizei veröffentlichtes Video zeigt, wie einer der Einbrecher eine Vitrine im Grünen Gewölbe einschlägt. © Reuters

Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) plant nun eine Sicherheitskonferenz für die Museen in Deutschland. Alle Beteiligten müssten sich "mit der Frage auseinandersetzen, wie Museen ihre Objekte künftig gegen ein derart brutales Vorgehen schützen können und gleichzeitig in gewohnter Weise für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben", sagte Grütters.



Das Thema Sicherheit stünde auf der Agenda der Museen ohnehin ganz oben. "Die Kunstschätze, die Kulturhäuser und vor allem die dortigen Mitarbeiter verdienen jeden erdenklichen Schutz", sagte Grütters. Angesichts der "beispiellos rohen Gewalt im Fall Dresden" werde aber "umso deutlicher, mit welch extremen sicherheitstechnischen Herausforderungen wir es bereits jetzt zu tun haben und womit wir es in Zukunft wohl leider noch zu tun bekommen werden", sagte die Kulturstaatsministerin.



Grütters steht zur Vorbereitung der Sicherheitskonferenz im engen Kontakt mit dem Deutschen Museumsbund und sagte nach dem Juwelenraub in Dresden bereits die vollständige Finanzierung dieser Konferenz zu. Der Deutsche Museumsbund hatte auf seiner jüngsten Mitgliederversammlung die Gründung eines Arbeitskreises "Gebäudemanagement und Sicherheit" beschlossen, dem sich bislang 70 Museen anschlossen.

Ziel ist es, Museen und Ausstellungshäuser aus ganz Deutschland miteinander in den Austausch zu bringen, um zeitnah die drängendsten Handlungsfelder beim Thema Sicherheit auszuloten und Lösungsvorschläge im Hinblick auf neue Sicherheitsstandards oder auf den Einsatz modernster Sicherheitstechnik zu entwickeln.