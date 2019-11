In der Fußgängerzone einer Großstadt. Man reiht sich in die Herde der Window-Shopper ein. Vor einem: eine Figur in Kapuzenshirt, Jeans im Destroyed-Look und Yeezy-Sneakers, die Ohren mit Earpods verstöpselt. Jeder kennt diese Szene, diese Gestalt. Solange sie einem den Rücken zuwendet, sind Alter und Geschlecht unklar. Ist es ein 20-jähriger Student? Oder ein jung gebliebener 50-Jähriger? Eine Working Mom auf dem Weg ins Yogastudio?



Auf den ersten Blick lassen sich Alt und Jung heute nicht mehr so leicht unterscheiden. Die Lebensformen wie auch die Moden ähneln sich, erst recht die digitalen Devices. Mit dem Smartphone laufen heute alle herum. Andererseits scheint sich zwischen den Generationen eine Kluft aufzutun. Die Alten haben oft das Gefühl, mit den Jungen nicht mehr mitzukommen. Wozu braucht man Snapchat? Was ist das Tolle am Zocken von Computergames, an der Manga-Kultur, am Instagram-Profil von Selena Gomez? Was soll plötzlich cool daran sein, seinen Sohn Hugo oder Karl zu nennen, sich die Haare grau zu färben oder sich mit der FaceApp digital älter zu ­machen, als man ist? Jung gilt heute immer erst mal als hip – alt hingegen als langweilig, überkommen, gestrig. "Das ist so alt", sagen wir, wenn wir etwas abwerten. Nicht nur junge Feminis­tinnen sprechen mittlerweile von "alten weißen Männern", wenn sie Sexismus anprangern wollen. Junge Start-up-Unternehmer spotten über die "Old Economy", wenn sie starre, hierarchische Strukturen meinen. "Alt" heißt heute nicht mehr "weise", sondern "dement".



Generationenkonflikte gab es in der Moderne schon immer. Vom Sturm und Drang bis zu den 68ern: Stets rebellierten die Jungen gegen die Alten – gegen ihre Politik, ihren Lebensstil, ihre Werte. Sie konfrontierten die Elterngene­ration mit ihren Mängeln und Schwächen und riefen zum Aufbruch auf. Umgekehrt ermahnten die Alten die Jungen immer schon zu Vernunft, Moral und Sitte. Und stets mobilisierten sie all ihre konservativen Beharrungskräfte, um die alte Ordnung zu verteidigen. Das alles sind keine neuen Phänomene.

Neu ist aber die Verherrlichung der Jugend als Paradigma von Innovation und Zukunftsfähigkeit. Neu ist auch, dass es in Europa immer mehr Alte und immer weniger Junge gibt. Neu ist aber vor allem, dass die Jungen heute überall mitreden, gehört und ernst genommen werden ­wollen – und dass sie es, dank digitaler Technologien, auch können. Das Mathe-Abitur zu schwer? Einspruch! Upload­filter zum Schutz des Urheberrechts? Nicht mit uns! Wahlrecht erst ab 18? Geht gar nicht!



Dieser Artikel ist erschienen in "Hohe Luft" 6/2019. © Hohe Luft Verlag

Das derzeit sichtbarste Zeichen der neuen Jugendmacht ist die "Fridays for Future"-Bewegung, die die "alten" Politiker reihenweise in Erklärungsnot bringt. Die heutigen Jungen lassen sich nicht mehr mit Leerformeln abspeisen. Von klein auf gewöhnt, in ihren Bedürfnissen wahrgenommen zu werden, fordern sie die Erfüllung ihrer Wünsche ganz selbstverständlich ein. Nie zuvor haben die Jungen in der westlichen Welt so viel Wohlstand und Komfort genossen wie heute. Zu den überraschendsten Einsichten gehört, dass sie nicht einfach zu konsumistischen "Smombies" (Smartphone-Zombies) mutiert sind, sondern die Welt retten wollen und dafür auch auf die Straße gehen – dass sie politischer sind als die eigenen Eltern.



Einerseits sind die Jungen verwöhnt, andererseits haben sie ein besonderes Maß an sozialer Kompetenz und Empathie ausgebildet. Sich politisch engagieren? Klar! Aber nur, wenn ich mich emotional geborgen fühle, wenn ich denen, mit ­denen ich gemeinsame Sache mache, vertrauen kann, wenn sich die Sache authentisch anfühlt. So oder ähnlich sehen viele empirische Befunde zur heutigen "Generation Z" aus. Einschlägige Untersuchungen ebenso wie Titelgeschichten in Magazinen muten wie die Besichtigung einer fremden Spezies an, die man bestaunen und erforschen kann, die aber nicht viel zu tun hat mit der Lebensform der Älteren. Aber könnte man es nicht auch ganz anders sehen? Sind uns nicht viele scheinbar so fremde Eigenarten der "Gen Z" vertrauter, als wir denken – auch weil wir sie selbst in uns tragen?



In philosophischer Hinsicht stellt sich die Frage, was die Begriffe "alt" und "jung" überhaupt bedeuten – und ob wir sie nicht noch ganz anders verstehen können als bloß im biologischen Sinn. Das Alter ist mehr als nur ein "stufen­weises Zurücktreten aus der Erscheinung", wie Goethe schrieb. Es ist auch eine stufenweise Veränderung der zeit­lichen Perspektive. Je älter man wird, desto mehr Zeit liegt hinter einem, desto weniger bleibt einem. Schon deshalb schauen die Älteren tendenziell zurück, während die Jungen nach vorn schauen. Auch wenn ein älterer Mensch vom Klimawandel betroffen ist, so ist es wahrscheinlich, dass er dessen krasse Auswirkungen nicht mehr selbst erleben wird. Wie mit dem Klimawandel ist es auch bei anderen Zukunftsthemen. Wer heute im Renten­alter ist und womöglich mit einer chronischen Krankheit kämpft, wird diese Themen nicht so unmittelbar wahrnehmen wie ein 20-Jähriger, dessen zukünftige Lebenschancen davon abhängen.



Jung blickt nach vorn, Alt zurück. Die Alten haben ihre Erinnerungen und Erfahrungen. Sie haben vieles schon getan, versucht, erlebt. Sie haben ihre Ziele erreicht oder verfehlt, ihre Chancen genutzt oder verpasst. Mit anderen Worten, sie haben einen großen Teil ihres Lebens schon gelebt. Das macht sie zwar nicht zwangsläufig klüger oder gar weiser. Aber es unterscheidet ihren Blick auf die Welt von jenem der Jungen, die noch alles vor sich haben.