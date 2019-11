Ihre zweite Seite widmen die Journalisten der Berliner Zeitung traditionell dem "Tagesthema". An diesem Montag ist das ein eher ungewöhnliches: die Berliner Zeitung selbst. Online haben die Journalisten sogar die Rubrik "In eigener Sache" angelegt. Die füllt sich vor allem mit Texten zur Spitzel-Vergangenheit des Neueigentümers Holger Friedrich.

Rechercheure der Welt am Sonntag hatten den IT-Unternehmer, der zusammen mit seiner Frau Silke Friedrich im September überraschend als Käufer der Berliner Zeitung auftrat, mit seiner eigenen Stasi-Akte konfrontiert. Friedrich gab in einem am Freitag veröffentlichten Text zu, als Soldat Berichte über Kameraden geschrieben zu haben, sprach allerdings auch von einer "Notsituation": Das DDR-Regime habe ihn erpresst. Die Alternative sei der Knast gewesen. Er habe sich zudem bei der ersten sich ihm bietenden Gelegenheit "der Zwangssituation durch aktive 'Dekonspiration' entzogen" und fortan "die Kooperation mit dem MfS verweigert". Dennoch ist die Empörung nun groß. Der Bild-Chefredakteur Julian Reichelt nutzte diese Vorlage gar, um auf Twitter den gesamten Titel zu diskreditieren: "Dreißig Jahre nach dem Mauerfall ist die Berliner Zeitung wieder in Stasi-Hand."

Die Redaktion erklärte am Sonntag, sie wolle "diesen Fall journalistisch aufbereiten (…), Fakten sammeln, die Akten – die Opfer- und die Täterakte – einsehen (…), sich ein Bild machen und auch Experten bitten, sich ein Bild zu machen, (…) versuchen, mit Menschen zu reden, die in den Akten auftauchen". Die Redaktion muss ihre journalistische Energie jetzt also nicht zuletzt ihrem eigenen Besitzer widmen – 30 Jahre nach dem Mauerfall und in einer Zeit, in der sie nach langjähriger Ausdünnung ohnehin kaum weiß, wo sie Ressourcen für Langzeitrecherchen hernehmen soll.

Über den Autor Daniel Bouhs, Jahrgang 1982, arbeitet als freier Journalist unter anderem für das Medienmagazin ZAPP im NDR und den ARD-Hörfunk. Über die Themen Medien und Digitales schreibt er außerdem für verschiedene Magazine.

Ihr Neueigentümer hat den Redakteurinnen und Redakteuren aber noch weiteren Ärger gebracht. Die Zeitung hatte am 8. November auf ihrer Titelseite über eine "Ostdeutsche Erfolgsstory in der Medizin" berichtet: Die Firma Centogene aus Rostock ging in den USA an die Börse. So weit, so berichtenswert – auch andere Medien wie die ARD taten das. Es fehlte jedoch eine Information, die der Spiegel spitzbekam und am Freitag veröffentlichte: Friedrich, der einst mit dem Verkauf eines IT-Unternehmens nach eigenem Bekunden zu "viel zu viel Geld" kam, sitzt im Aufsichtsrat der Firma, die seine Redaktion bejubelte.

Ja, der Hinweis auf Centogene sei von Friedrich gekommen, erklärt die Redaktion nun im hauseigenen "Tagesthema" und betont: "Weder der Chefredaktion noch den beiden Wissenschaftsredakteuren war zu diesem Zeitpunkt bewusst, dass Holger Friedrich an dem Unternehmen beteiligt ist." Man werde die Berichterstattung fortan "ausnahmslos darauf prüfen, ob geschäftliche Interessen des Unternehmerehepaares Friedrich oder unseres Hauses davon berührt sind - und dies öffentlich machen".



"Wir sind wie ein schönes Stahlboot"

Und dann ist da noch die "Berliner Botschaft" der Friedrichs, wie ihr Editorial in der gedruckten Ausgabe vom 8. November betitelt war. Darin hatten sie einerseits nach Tempo und Fortschritt gerufen und sich etwa gefragt, ob Wahlen nicht öfter und via Smartphone machbar wären. Andererseits erklärten sie aber auch, sie wollten "einen Beitrag" leisten zur "außerparlamentarischen Opposition in neuem Format, auch im Sinne bürgerlicher Selbstermächtigung". Für Irritationen sorgten weiter ihre Äußerungen zum Thema Russland ("Warum etwa haben wir 2001 die ausgestreckte Hand von Herrn Putin nicht ergriffen?") und ihre Huldigung des letzten Generalsekretärs des SED-Zentralkomitees, Egon Krenz ("Wir sind ihm dankbar und möchten fragen, ob es in gleichem Maße groß war, ihn neben anderen zu viereinhalb Jahren Haft zu verurteilen").

Seit Erscheinen dieses Editorials rätseln viele, was die Mission der Neuverleger ist. "Bürgerliche Selbstermächtigung: Ist das etwa nicht der Sound von Pegida?", fragt etwa der frühere Chefredakteur der Berliner Zeitung, Uwe Vorkötter, in seiner Horizont-Analyse. Der SPD-Nachwuchsstar Kevin Kühnert twitterte wiederum mit einem Link zum Editorial, es habe "zuletzt wehgetan, die Entwicklung der Zeitung zu verfolgen", die er gelesen habe wie keine andere. "Diese narzisstische Horrorshow hat sie nicht verdient." Redakteure bettelten mithin: "Bitte, bitte, uns nicht abschreiben. Wir sind noch da!"



In einem ausführlichen Interview mit dem rbb-Sender radioeins, das der Autor dieses Textes mitgeführt hat, sagte Silke Friedrich kurz nach Bekanntwerden des Eigentümerwechsels, die beiden seien auf Langfristigkeit aus: "Wir machen keinen Sprint, sondern wir sind wie ein schönes Stahlboot, ein schöner Verdränger, der aus dem Wasser gleitet." Ihr Mann Holger ergänzte, sie seien "interessiert, eine Institution für Berlin so aufzustellen, dass sie auch im 21. Jahrhundert ihre Bedeutung hat". Allein: Wie passen die jüngsten Eskapaden zur Zukunftssicherung?