Weil das ein Text über Sahra Wagenknecht ist und im goldenen Rezeptbuch für Kolumnen steht "Kein Text über die Wagenknecht ohne Rosa-Luxemburg-Bezug", geht man zum Buchregal und zieht die Gefängnisbriefe raus.



Sahra Wagenknecht hat nicht mehr für den Fraktionsvorsitz der Linken kandidiert und also sucht man jetzt nach einem passenden Zitat, möglichst zu Herzen gehend, ergreifend. Ergreifend deshalb, weil man ein paar Texte der Kollegen las und sich von der Abschiedstristesse hat anstecken lassen. Man las immer zweimal, weil sich angesichts der ernsten Tonlage zwischenzeitlich der Verdacht einstellte, dass die Wagenknecht vielleicht nach Südamerika flieht oder irgendetwas anderes Schwerwiegendes passiert war. Die Artikel wurden, wie in politischen Nachrufen üblich, teilweise in Schwarz-Weiß-Bilderstrecken eingebettet. Nicht einmal Sigmar Gabriel und Andrea Nahles wurden schwarz-weiß eingebettet. Die immerhin haben sich völlig aus der Politik verabschiedet. Sahra Wagenknecht hingegen verlässt weder die Partei noch den Bundestag. Sie behält ihr Mandat und tut weiterhin das, was sie auch vorher tat: Sahra Wagenknecht sein. Genau genommen bräuchte sie dafür nicht einmal ein Mandat. Wie man nur durch mental power ("Ich bin wichtig, chaka!", "Ich bin unentbehrlich, chaka!!") eine Partei, ein Land und die Medien ohne Wählerauftrag auf Trab halten kann, beweist gerade Friedrich Merz.

Man könnte sich Sahra Wagenknecht ohne Mandat ohnehin viel besser vorstellen. Als Fraktionsvorsitzende spricht man für die gesamte Fraktion im Parlament, ist deren Stimme und Anwalt. Als Fraktionsvorsitzende in der Opposition muss man der Regierung richtig Dampf machen. So sehr, dass die sich vor Angst unter ihren Akten verstecken, wenn man ans Rednerpult tritt. Sahra Wagenknecht aber gründete eine Bewegung, um ihren eigenen Leuten Dampf zu machen. Sie kämpfte als Oppositionsführerin im Bundestag gegen ihre eigene Partei. Die verweigerte sich nämlich ihrem linksnationalistischen Kurs. Deshalb gründete sie "Aufstehen", in der Hoffnung, damit eine Revolution anzuzetteln. Ihre Rechnung ging nicht auf. Es gab keine Massenbewegung, mit der sie ihre Partei auf ihren Kurs hätte zwingen können. Bis auf 150.000 E-Mail-Adressen für den "Aufstehen-Newsletter" kam nichts bei rum.

Eigentlich ist sie kein Parteimensch. Jedenfalls nicht im Sinne eines gemeinsam handelnden, solidarischen Kollektivs. Sie ist nicht der Typ, der vor einer Veranstaltung oder danach noch gemütlich mit den Leuten plaudert. Stars haben das so an sich. Die kommen immer kurz vor knapp. Die sprechen nicht vor Wählern, sondern vor Publikum. Das ist ein Unterschied. Björn Höcke macht das genauso. Bei ihm gibt es die dramaturgische Besonderheit, dass Fahnenträger den Weg, den der Führer gleich gehen wird, mit Deutschlandfahnen frei wedeln müssen. Ohnehin erstaunlich, dass in der modernen Demokratie Politiker Erfolg haben können, die zwar gerne vom Volk oder den kleinen Leuten sprechen, sich aber so gut es geht, die Leute vom Leib halten.

Bei Wagenknecht zeigt sich die volksferne Variante der Volksnähe besonders eindrucksvoll. Die Volksführerin gründete die Aufstehen-Bewegung und bot anschließend Gefolgschaft an. Nach der anfänglichen Euphorie hörte man bereits innerhalb des ersten Jahres enttäuschte Stimmen. Jede Bewegung musste man sich wie von einer Art Zentralkomitee absegnen lassen. Blöd, wenn vor der Revolution erst die Revolutionsinfrastruktur und Volksaufstandsbürokratie eingeführt werden muss. Es ging jedenfalls alles in die Hose. Allerdings war es auch der erste Versuch. Vielleicht wird sie Kraft sammeln und es erneut versuchen.

Wagenknecht liebäugelt mit den Gelbwesten. Es ist, als wolle sie eine Art "betreute Gelbwesten" schaffen. Bei den Gelbwesten handelte es sich nach Sahra Wagenknechts Meinung um die einzige soziale Bewegung, die nicht von einer urbanen, akademisch geprägten Mittelschicht getragen werde. Gerade erst vor ein paar Tagen sprach sie erneut davon.