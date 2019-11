Dem Anlass gemäß hat man sich aus einem der traditionellen Berliner Arbeiterbezirke ein paar Currywürste geholt und sich einen SPD-Schal umgehängt, im Fernsehen wird Sozen-Derby übertragen. Vorweg: Es gilt der feste, der ernsthafte, der konzentrierte Vorsatz, die nächsten zwei Stunden, in denen sich die beiden verbliebenen Kandidatenpaare um den SPD-Vorsitz bewerben, ohne Spott und ohne Witzi-Witzi zu schauen. Also: Wofür stehen Klara Geywitz und Olaf Scholz? Und wofür Saskia Esken und Norbert Walter-Bojans?

Wenn man richtig rechnet, treffen sie an diesem Abend zum 25. Mal innerhalb von dreieinhalb Monaten aufeinander. 23 Regionalkonferenzen plus zwei von den Medien organisierte Runden. Sie wissen also alles voneinander. Auch die SPD-Mitglieder wissen alles über sie. Ganz Deutschland weiß Bescheid. Weil aber keines der ursprünglich acht Kandidatinnenpaare bei der ersten Abstimmung eine absolute Mehrheit errang, gehen diese vier Leute hier in die Stichwahl.

Durchgeführt wird das Duo-Duell von Madsacks Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) gemeinsam mit Phoenix. Erhard Scherfer plaudert zur Einstimmung vorneweg eine Runde mit Dietmar Bartsch (Die Linke) und Lars Klingbeil (SPD). Fußballfragen à la "Wenn Sie ein Tor wären, der Fußball eckig, wie tief ist das Schwimmbecken?", irgendetwas in dieser Art. Warum da Dietmar Bartsch sitzt? Erschließt sich nicht. Ist aber nicht schlimm. Er redet sehr nett über die SPD. Lars Klingbeil fasst die spannende Zeit der spannenden Monate so zusammen: spannende Regionalkonferenzen, spannende Einsichten, spannend, spannend, spannend. Was soll er auch sagen? Als Generalsekretär der Partei kann er schwer zugeben, dass sich der ganze Bums blöderweise in die Länge zieht. Auch Bartsch wird um einen Eindruck gebeten. Wie er alles fand. Antwort, ganz klar, spannend.

So, jetzt aber. Einmarsch der Kandidaten. Es geht los. Es geht lohoos!

Julia Grimm (Phoenix) und Gordon Repinski (RND) übernehmen die Moderation. Spielregeln: Jeder nur eine Minute. Vier Themen, "Innenpolitik, Soziales, Kultur, Außenpolitik" und noch irgendwas anderes. Wenn das gegnerische Team nicht einverstanden ist, dann "Einspruchskarte ziehen", aber nur soundso viel Mal. Nach der ersten halben Stunde ist der erste Block vorbei. "Dann werden die Teams auseinandergenommen." Anschließend "geht es in die Loungeecke", und so weiter.

Das komplizierte Format ist leicht erklärt. Wenn man auf das Atmen verzichtet und im Stakkato spricht, hat man es richtig gemacht.

Klara Geywitz macht den Anfang:

"olaf scholz und ich wollen, dass die spd wieder stolz, endlich aufhören unsere erfolge kleinzureden, in fünf jahren den kanzler stellen, ohne bündnis mit der cdu, bafög erhöht, miete bezahlbar, in zeiten wie diesen, rechtspopulismus nicht stärker wird ..."

Olaf Scholz steht neben seiner Partnerin und hört ehrlich interessiert zu. Da sie größer ist, muss er zu ihr hochschauen. Man sieht ihm an, dass es auch nach Monaten jedes Mal wieder wie beim ersten Mal ist. Er hat seine Begeisterung an ihr nicht verloren. Das zu sehen, freut einen wirklich sehr. Er lächelt. Ihre Redezeit ist gleich um. Sie ist jetzt bei den ganz großen Themen:

"jahrzehnt der gleichstellung, umwelt, souveränität, gesundes leben, ..."

Gong – und Schluss.

Saskia Esken ist an der Reihe:

"als wir jung waren, hieß es: streng dich an. ich war pakektbotin, war in der gastronomie, habe nicht vergessen, wo ich herkomme, arbeitnehmerrechte, bürgerrechte, menschenrechte ..."

Man wundert sich, warum die Paare bisher immer inhaltlich unterschieden wurden, im Duell und davor, bei Fragen nach der schwarzen Null und danach, wer die Regierungspolitik alles in allem dufte findet (Geywitz/Scholz). Der Unterschied ist weniger diese oder jene politische Maßnahme. Was die Paare wirklich unterscheidet, sind ihre sozialen Biografien. Olaf Scholz' Vater war Geschäftsführer mehrerer Textilunternehmen, Geywitz nie etwas anderes als Politfunktionärin. Saskia Esken hingegen ist eine Frau, die die Welt der prekären Beschäftigungsverhältnisse als Paketbotin kennt. Die aufsteigen musste, um dort zu sein, wo sie heute ist. Borjans Vater war Schreiner, die Mutter Schneiderin. Vielleicht zählen sie deshalb zum linken Flügel und sprechen viel über soziale Mobilität und Solidarität.

Dem Moderatorenpaar aber fällt nichts auf. Es klebt an den Spielregeln und führt eine Art Kanzlerduell auf.