Wieder entdeckte Männerfreundschaft: Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, links) und Alois "Feini" Feining (Karl Fischer) © ARD Degeto/​ORF/​Graf Film/​Helga Rader

Das wäre doch ein hübscher Zufall gewesen. Wenn eine Woche nach dem 30-Jahre-Lena-Odenthal-Jubiläum, das als Wiedersehen mit einer Figur von vor langer Zeit gefeiert wurde, in der neuen Wiener Folge Baum fällt (ORF-Redaktion: Bernhard Natschläger, Andrea Zulehner) gleich wieder ein Charakter um die Ecke käme, der schon mal im Tatort aufgetreten ist.

Die Geschichte (Drehbuch: Agnes Pluch) behauptet diese Figur zumindest. "Feini" beziehungsweise Alois Feining (Karl Fischer) erkennt im Eisner-Brummbären (Harald Krassnitzer) mit einer buddhistischen Weisheit den alten Kollegen: "Ein Mensch, der wenig lernt, trottet wie ein Ochse durchs Leben. An Fleisch nimmt er zu, an Geist nicht." Der Feini war beim LKA in Klagenfurt, als der Eisner eine seiner ersten Leichen in Wien hatte, eine Kärntner Leiche. Nun treffen die beiden im malerischen Mölltal in Kärnten aufeinander, weil ein Holzunternehmer-Filius in seinem eigenen Werk fast rückstandslos verbrannt wurde.

Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE seit 2016 in der Kolumne "Der Obduktionsbericht". © Daniel Seiffert

Die ehemalige Begegnung verortet Baum fällt vor einem Vierteljahrhundert. Da der Eisner aber erst seit 1999 aktiv ist am Sonntagabend, bleibt die Bekanntschaft ein Kontakt, der – anders als in Ludwigshafen letzte Woche – nicht durch altes Filmmaterial belegt werden kann.

Vielmehr funktioniert der Feini in diesem Tatort wie ein Spiegel der Jahre, die dahingegangen sind. Als eine Metapher für ein Leben, das spät seinen Platz auf der Welt gefunden hat, was für den Feini heißt: Mit der Jugendliebe aus dem Mölltal-Dorf anzubändeln, die dafür aber erst verwitwet sein musste.

Anfangs dient die wiederentdeckte Männerfreundschaft zwischen dem Feini und dem Eisner, die sich über das – schön peinvolle – Absingen von Rolling-Stones-Songs näherkommen, dramaturgisch als leicht zu habender Buddyismus, der die arme Bibi (Adele Neuhauser) an den Rand schiebt.

Der tiefere Sinn der Männerverbindung sind die Sympathiegewinne für den Feini, der sich am Ende als Mordvertuscher herausstellt – gegen die Wünsche der Betrachterin. Als Erzählbewegung ist es durchaus von gewissem Reiz, wie der Verdacht, dem der Feini doch eigentlich nachgehen müsste, am Ende bei ihm selbst ankommt.

Baum fällt bekommt dadurch einen Akzent ins Küchenphilosophische. Was man mit seinem Leben anfängt, worin dessen Sinn besteht, warum die Karriere, die Arbeit – die den Eisner in seinen Fragen an den Feini vor allem beschäftigen – nicht das sind, worauf es am Ende hinausläuft. Die Entscheidung, den Feini als tragische Figur zu entwerfen, beschwert das Nachdenken darüber.