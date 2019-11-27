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2018 başında HDP İstanbul milletvekili Garo Paylan, Almanya’da yaşayan Türkiyeli muhaliflere dönük bir suikast hazırlığını haber aldığını açıklamış "3 kişilik bir tim bu amaçla Almanya’ya gönderildi" demişti. Bu uyarıdan sonra Alman emniyeti, ciddi güvenlik tedbirleri aldı.

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

O dönem bir iddiadan ibaret olan bu hazırlık, önceki hafta Erdoğan tarafından adeta ilan edildi. Türk Cumhurbaşkanı, IŞİD lideri Bağdadi’nin ABD tarafından öldürülmesinden söz ederken "Madem bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri nerede olursa olsun bulup ortadan kaldırıyor, öyleyse Türkiye’nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir" dedi. "Yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacak" diye de ilave etti.

Erdoğan’ın açıklaması, Türkiye’nin "terörist" saymasına rağmen Beyaz Saray’a davet edilen YPG Lideri Mazlum Kobani’ye yönelikti, ancak geçen hafta ortası Der Spiegel dergisi Ankara’daki Alman Büyükelçiliğinin hukuk danışmanının casusluk iddiasıyla tutuklandığını yazınca dikkatler Almanya’daki rejim muhaliflerine döndü. Aslında 17 Eylül’den beri tutuklu olan avukat, Almanya’da iltica başvurusunda bulunan Türkiyeliler hakkında bilgi toplamakla görevliydi. Avukatın bürosunu basan Türkiye istihbaratı, binlerce dosyaya el koymuş, böylece özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Almanya’ya gelen Gülenciler ve PKK’lılarla ilgili bilgilere ulaşmıştı.

Alman güvenlik makamları, bir operasyon endişesiyle bu muhalifleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Japonya’daki G20 zirvesinde Türk meslektaşına endişelerini iletti.

Tam bu arada Alman emniyeti, Türkiye’ye yaklaşık 200 milyon Euro transfer etmekle suçladığı bir şebekeye baskın yaptı. 52 ev ve şirketin basıldığı, baş şüphelinin yakalandığı açıklandı.

Kimileri bunu, Eylül’deki tutuklamaya bir misilleme olarak yorumluyor. Öyle olsun olmasın, geçen yılın fırtınasından sonra biraz sakinleşmişe benzeyen Türk-Alman ilişkilerinin yeniden sarsılmaya başladığı kesin…

Erdoğan’ın "müjdesi"nin kimleri hedef alacağı belli değil; ancak bu aralar Almanya’da Türkiyeli rejim muhaliflerine yönelik saldırılar olursa, kimin sorumlu tutulacağı şimdiden belli…