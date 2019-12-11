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Tarihi, casusluk hikâyeleriyle dolu Berlin, içten içe aynı tarihi yeniden yaşıyor.

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Adil Öksüz, 15 Temmuz’a Erdoğan’ı devirmeyi amaçlayan darbe teşebbüsünü yöneten isim olarak biliniyor. Darbe sabahı bir askeri üste yakalanmış, sonra karanlık bir operasyonla yurtdışına kaçırılmıştı. Türk istihbaratı, her yerde onu arıyor. 1 Aralık günü, Türk İçişleri Bakanı, "Yerini biliyoruz" dedi. "Almanya’da mı" sorusuna ise "Bize kalsın" karşılığını verdi.

Ertesi gün, Hükümet’e yakın bir köşe yazarı, "Öksüz’ün Alman İstihbarat Teşkilatı (BND)’nin güvenli evlerinden birinde tutulduğunun düşünüldüğünü" yazdı.

Geçen yıl, hükümet yanlısı medyada, Berlin Neukölln’de Friedelstr’deki bir evin fotoğrafları yayınlanmış, Öksüz’ün bu evde saklandığı iddia edilmişti. İçişleri Bakanı o zaman, Öksüz’ün iadesi için Almanya ile temasa geçtiklerini açıklamıştı.

Soru Erdoğan’a sorulduğunda Cumhurbaşkanı, Öksüz’ün –"ne yazık ki"- gittiği ülkenin koruması altında olduğunu, adreslerini de vererek iadesini istediklerini, ama teslim edilmediğini söyledi:

"İçişleri Bakanlığımız, yapılacak bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi; onu zaman içinde görürüz" dedi.

Ülkeden kaçırılan darbeciler, istihbarat koruması altındaki örgüt evleri, karşı istihbaratın sınır ötesi adam kaçırma hazırlıkları…

Size de soğuk savaşın casus filmlerini çağrıştırmıyor mu?