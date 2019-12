Die Frau sagt es sanft und bestimmt: "You did come over here demanding sex! So, I’ve decided I’m gonna give you exactly what you want. Drop your pants." Sie will den Mann, der vor ihr steht, zum Sex überreden. Sie stichelt, sie schmeichelt. Schließlich sagt sie ihm genau, was er machen soll, um sie zu befriedigen. Zwölf Minuten, 21 Sekunden lang spricht die Frau – mal eher für sich, dann wieder mit dem Mann. Man hört sie stöhnen, drohen, lachen. Ein Monolog als Audiodatei. Wer sie abspielt, soll Lust bekommen, sich selbst zu befriedigen. Die Frau beschreibt die Sexszene präzise, wer will, sieht sie vor sich. Es ist ein Porno ohne Bilder. Einer zum Anhören.

Die Sprecherin LushinLace hat den Monolog aufgenommen und auf der Website Literotica hochgeladen. Es ist eine von vielen Plattformen, die solche Audiopornos anbieten. Das Format – zum großen Teil auf Englisch – wird gerade immer beliebter. Es gibt Sex-Podcasts wie Hot Sex Stories, auf denen man Sexszenen wie Hörspiele abspielen kann – mit Musik, Gelächter, Kussgeräuschen. Fürs Handy gibt es Apps wie Vibease Chat, die erotische Hörbücher anbieten. Auf einer von ihnen, Dipsea, zeigen kleine Flammen-Symbole, wie heiß eine Hörszene ist: zwei Flammen für ein Tape, in dem zwei Frauen in einer Bar rummachen; drei Flammen für den Mann mit der dunklen Stimme, der atemlose Nachrichten auf einer Mailbox hinterlässt. Es gibt Seiten wie Quinn oder Femtasy, die sich vor allem an Frauen wenden und häufig von Frauen-Sexshops unterstützt werden. Manchmal liest jemand einen Text vor, manchmal hört man einer Person zu, die sich selbst befriedigt.



Das Netz bringt Hören und Fühlen zusammen

In weniger bekannten Ecken des Internets – auch auf Literotica – gibt es Pornos zum Hören schon länger. In schlichten Datenbanken sammeln Nutzerinnen und Nutzer hier seit Jahren Audiodateien, die sie selbst aufgenommen haben und mit anderen teilen wollen. Auf der Website Beautiful Agony kann jeder, der will, einem Orgasmus zuhören. Zwar ist dort ein Video zu sehen, darin jedoch lediglich das Gesicht – weshalb Stöhnen und Keuchen ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Jetzt werden Aufnahmen häufiger professionell eingesprochen. Man kann sie liken und weiterempfehlen. Die Betreiberinnen der neuen Websites behaupten, dass der Markt für solche Geschichten wächst.

Das passt zum Trend, der gerade im Netz Hören und Fühlen zusammenbringt. Podcasts boomen, man taucht damit in seine persönliche Blase ab – ob bei Politik oder Verbrechen. Millionen Menschen stellen Knister-Videos auf YouTube an, weil gleichmäßige Geräusche sie beruhigen oder ihren Körper angenehm kribbeln lassen. Einige fühlen sich auch erregt, wie eine britische Studie zeigt.

Bei Audiopornos wird die Erregung zum Hauptzweck. Die Hörerin oder der Hörer stellt sich eine Sexszene vor, schmückt sie in der Fantasie aus. Im Gehirn, ohne das beim Sex nichts läuft, werden dabei wichtige Regionen angeregt. Aber reicht eine Beschreibung, ein Geräusch aus, um einen Orgasmus zu bekommen?



"I want you to remember, the last time I sucked your cock..." Die Handlung in dem Clip von LushinLace ist schnell erzählt: Es geht um zwei Zwillingsschwestern. Die eine gibt sich als die andere aus, um Sex mit deren Mann zu haben. Natürlich ist die Geschichte an den Haaren herbeigezogen. Sie ist im Audioporno genauso unwichtig wie in visuellen Pornos. Worum es vielmehr geht: Ein Porno inszeniert eine sexuelle Fantasie. Die braucht keine völlig logische Grundlage, muss die Fantasie aber ernst nehmen. Das bedeutet, es muss ein spürbares Machtgefälle zwischen den Beteiligten geben. Der Trick, dass sich einer als jemand anderes ausgibt, um Sex zu haben, ist beispielsweise ein Klassiker. Auch Angstszenarien gehen immer: Verführung durch eine Fremde oder sogar Schmerz, wie bei der Szene mit dem Mann, der die Frau mit der engen Vulva zum Sex überredet. Alles zu finden unter den Audiopornos.