Die britische Schauspielerin Olivia Colman hat den Europäischen Filmpreis für die beste darstellerische Leistung gewonnen. Die 45-Jährige erhält den Preis für ihre Rolle im Historienfilm "The Favourite", wie die Europäische Filmakademie bei der Preisverleihung in Berlin bekanntgab.

Ihr spanischer Kollege Antonio Banderas wurde als bester Schauspieler ausgezeichnet. Die Filmakademie ehrte den 59-Jährigen für seine Rolle im Drama "Leid und Herrlichkeit". In dem Film von Pedro Almodóvar spielt Banderas einen Regisseur, der mit dem Leben hadert.

Colman und Banderas waren nicht vor Ort und bedankten sich mit Videobotschaften. Banderas setzte sich unter anderem gegen den deutschen Schauspieler Alexander Scheer durch. Nominiert war auch die elfjährige Helena Zengel für ihre Hauptrolle im deutschen Drama "Systemsprenger".



"Porträt einer jungen Frau in Flammen" gewinnt Drehbuch-Preis

Der Preis für das beste Drehbuch ging an die Französin Céline Sciamma für den Film "Porträt einer jungen Frau in Flammen". Als besten Regisseur zeichnete die Filmakademie den Griechen Yorgos Lanthimos aus. Er führte Regie bei "The Favourite". Preisträgerin Colman spielt darin die britische Königin Anne, um deren Gunst zwei Hofdamen buhlen.

Der Europäische Filmpreis wird jährlich wechselnd in Berlin und in einer anderen europäischen Stadt vergeben. Die mehr als 3600 Mitglieder der Europäischen Filmakademie (EFA) stimmen über viele der Preisträger ab. Rund 900 Gäste sind geladen.

Der Ehrenpreis für das Lebenswerk ging in diesem Jahr an Regisseur Werner Herzog. Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche wurde für ihr Engagement für das Kino geehrt. Auch die Macher der Fernsehserie "Babylon Berlin" sollten geehrt werden.