© Paula Winkler

Alles anders in dieser Episode: Kurz nach Weihnachten kommen die Schaulustigen zusammen, um bei gebrannten Haselnüssen (Passmann) und gebrannten Mandeln (Kalle) das Jahr (2019) noch einmal zusammenzufassen. Anhand der Golden-Globes-Nominierungen erinnern sich die beiden an sehr viel Schönes, was sie gesehen haben (Fleabag, Marriage Story, Late Night, The Crown, Pose, The Kominsky Method). Das Hässliche (The Irishman, Wir sind die Welle, Glühwein) übernimmt in dieser herzensguten Folge nicht die Kontrolle.



Passmann empfiehlt Kalle außerdem, sich zwischen den Jahren unbedingt School of Rock anzuschauen und überzeugt ihn mit einer Passt-Top-3 beinahe. Kalle, wesentlich älter, empfiehlt den Film Ist das Leben nicht schön? aus dem Jahr 1946 und sich mal alle drei Episoden von Der Pate hintereinander anzugucken. Passmann bleibt skeptisch.



Und es wird gewichtelt!