Was hat unsere Welt in der vergangenen Dekade kulturell geprägt? In der Miniserie "Die Zehner" spüren wir den kleinen und großen Revolutionen dieser Jahre nach. Hier sammeln wir nach und nach alle Artikel zum Thema.

Auch schon fast 30 Jahre her: Damals verging sich der französische Essayist Paul Virilio an der Physik und erfand mit aus der Luft gegriffenen Formeln einen "Geschwindigkeitsraum". Ein Riesenerfolg. Hängen geblieben ist aber nur der geniale deutsche Titel seines Buches über "Geschwindigkeit und Politik", er lautet Rasender Stillstand. Der Begriff wurde stante pede zur stehenden Redensart, sogar eine Popband benannte sich danach, und jetzt lesen Sie diesen Artikel, der ebenfalls vom rasenden Stillstand handeln soll. Genauer gesagt von den Lebenswelten des soeben vergangenen Jahrzehnts von 2010 bis 2019.

Ein Popsong wie Billy Joels We didn't start the fire könnte heute, nach dem zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, beispielsweise aufzählen: Griechenland – Stuttgart21 – Loveparade – Haiti – Eyjafjallajökull – Meyer-Landrut – Tunesien – Libyen – Ägypten – Fukushima – Wehrpflicht – Guttenberg – NSU – Köhler/Wulff/Gauck/Steinmeier – NSA – Benedikt/Franziskus – Terror – Trump – G20 – Groko – AKK – Gelbwesten – AfD/Nazis – Greta – Brexit, und da wären Erscheinungen wie Böhmermann noch nicht einmal dabei.



Sagen wir es so: Es war mal wieder eine Menge los. Und irgendetwas erinnert an den optischen Effekt, der sich einstellt, wenn sich etwas sehr schnell dreht, ein Kreisel zum Beispiel oder ein Rad, es scheint dann nämlich stillzustehen.



Schnell, schnell, schnell

Bleiben wir bei diesem Bild. Es zeigt eine zyklische Bewegung. Wir versagen uns hier jede Geschichtsmetaphysik und weisen lediglich darauf hin, dass die heutige soziale Wirklichkeit tatsächlich Zyklen kennt. Zum einen solche mit konstanter und gemessener Geschwindigkeit, definiert von Wahlterminen beispielsweise, Feiertagen, Tatort-Krimis oder anderen Taktgebern des bundesdeutschen Lebens. Zum anderen solche, die wesentlich Beschleunigung sind, insbesondere der Umschlag des Kapitals. Dessen Gesetz ist die Verwertung, die aber wächst für eine gegebene Zeitperiode mit der Umschlagszahl (siehe Band II des Marxschen Kapitals, locker 130 Jahre vor Virilio). Weil aber das Kapitalverhältnis für unsere Gesellschaft strukturbildend ist, strahlt auch sein Beschleunigungsdrang auf sie aus.

Reinen Ausdruck fand er im Futuristischen Manifest von 1909, in dem der Schriftsteller Filippo Tommaso Marinetti die Rennwagen seiner Zeit mit den Worten vergötterte: "Wir erklären, dass sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat: die Schönheit der Geschwindigkeit." Heute, 100 Jahre später, sausen immer noch Formelwagen umher. Über ihnen Flugzeuge. "Immer schneller der Propeller / Immer besser, Herr Professor", so wird in Carl Zuckmayers Theaterstück Des Teufels General gesungen, gedruckt wurde der Text 1945, und in der Tat pflegte auch die Naziideologie den Geschwindigkeitsmythos. Sie war pausenlose Mobilisierung und damit, nicht zuletzt, eine Methode zur Unterdrückung von Gedanken. Marinetti war übrigens Faschist (ja, auch alles mögliche andere, dennoch: Faschist).

Der Tempowahn begleitet uns also schon seit langer Zeit. Auch wenn wir Heutigen glauben, alles beschleunige sich so sehr wie nie zuvor. Zeitgenossen nehmen ja stets an, ihre Gegenwart sei eine ganz besondere Epoche, was biografisch gesehen natürlich zutrifft. Doch das, was wir heute empfinden, wenn auf Twitter ein Spruch den nächsten jagt, fühlten auch unsere Vorfahren, als der Telegraf aufkam. Alles immer schneller, bis die Ohren sausen und der Kopf schwirrt. Oder?

Oder auch nicht. An dieser Stelle kramen wir aus unserem Zettelkasten einen Herrn Luhmann hervor, Niklas mit Vornamen, Bielefelder Großsoziologe, schwer lesbar und auch schon länger tot. Er hielt der modernen Gesellschaft den Spiegel vor, und in dem war ein Nebeneinander vieler Systeme zu sehen, jedes für sich mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. Politik, Wissenschaft, Justiz und allerhand mehr, jedes System irgendwie anders.