"Autofreier Tag!", schrien wir Anfang der Neunzigerjahre und bauten Barrikaden aus Pappe am Fuße des Hügels, auf dem unsere Schule lag. Alle sollten die letzten steilen 200 Meter bis zum Gymnasium zu Fuß gehen. Das Lehrpersonal befolgte den Aufruf brav. Doch bei den Schüler*innen wussten wir schon vorher, welche Fabrikantenkinder die Absperrung durchbrechen würden. In der Schweiz erreichte man das Ende der Oberstufe im Alter von 20 Jahren, nur rund 14 Prozent der Bevölkerung machte überhaupt Abitur, in der Regel die Bessergestellten, die schon früher ein Auto hatten als andere. Und unser Weltbild blieb intakt: Alle Linken kamen mit den Öffentlichen. Anderntags fuhr ich allerdings selbst mit dem kleinen Peugeot 205 meines Vaters zur Bandprobe – mit 80 Sachen in die Serpentine brettern, im zweiten Gang die Kurve nehmen, im vierten rausschießen. Es roch nach Benzin, Gummi und Gitarrenverstärker: die Aromen meiner späten Adoleszenz.

Die große Klimaklappe in der Schule, das Rasen in der Freizeit: Dieser Widerspruch war vor 30 Jahren weder neu noch allein meiner Jugend geschuldet. Spätestens seit 1972 wussten alle, was Die Grenzen des Wachstums bedeuten, wie der Club of Rome seinen Bericht nannte. Die Katastrophe wird seit einem halben Jahrhundert angekündigt. Die kognitive Dissonanz zwischen Wissen und Handeln erweist sich als hartnäckig. Doch den Autofetisch loszuwerden war erstaunlich einfach. Ich habe nie ein Auto besessen, in Innenstädten braucht man keins, auch nicht mit Kindern. Seit drei Jahrzehnten rege ich mich über den steigenden Verkehr auf. Außer im Sommerurlaub, wenn wir ein Auto mieten und ich in Süditalien serpentinengeil werde, was die Kinder, als sie klein waren, mit Kotzen quittierten. Mittlerweile wird mir selbst schlecht. Es sind kleine Rückfälle.



Viel härter: der Flugverzicht. Nicht mehr zu fliegen ist nur doof. Sorry, das ist kein Zeugenbericht, wie toll und lokal und achtsam sich das Leben anfühlt, wenn wir alle nur noch zu Hause oder in verspäteten Zügen nach Hamm, Westfalen, hocken. Ich finde es richtig, (fast) nicht mehr zu fliegen. Ich halte die Polemik gegen Verbote oder Verzicht für Ausdruck einer zivilisatorischen Schwundstufe, wenn es um die Zukunft der Menschheit geht. Und gleichzeitig finde ich Flugverzicht unfassbar schwierig und möchte es niemandem empfehlen.



Die Flugpassagierzahlen steigen

Die Flugscham ließe sich mit ein paar Phrasen abmoderieren. Man kann sie als Hype im Fahrwasser von Greta Thunbergs Segelboot verstehen und das viel größere Problem in der Energie sehen, die wir im Wohnzimmer mit all den Geräten verschwenden. Manche sagen auch, der technologische Fortschritt werde den riesigen ökologischen Fußabdruck von Flugreisen bald schrumpfen lassen. Doch das sind Beruhigungspillen aus Traubenzucker. Hype oder nicht Hype, Fliegen ist schädlich für die Atmosphäre, und dass der Tesla noch viel stärker zu Buche schlägt, wenn er mit Kohlestrom betrieben wird, von seinen bereits im Auto verbauten Ressourcen ganz zu schweigen, macht das Flugzeug nicht sauberer.



So oft die 2017 erstmals benannte Flugscham diskutiert wird: In Deutschland steigen die Flugpassagierzahlen kontinuierlich. Man fliegt weiter wie bisher, einfach mit schlechtem Gewissen – typisch deutsch. In Schweden sinken die Zahlen der Inlandflüge bereits. Aber ich rede ja nicht von Berlin–München oder Hamburg–Frankfurt, das kann man alles mit dem Zug machen.



Aber die Reise nach New York: Ohne Hightech-Boot und Crew musste ich sie dieses Jahr absagen. Schon schade, denn Gentrifizierung hin oder her, so eine Woche Manhattan und Brooklyn, in der Kunsthauptstadt des 20. Jahrhunderts, pustet noch immer viel Gegenwart in einen alten Europäer hinein. Von New York wollte ich ursprünglich weiter zu den alten Gasteltern in Detroit fliegen, beide Seiten hätten sich sehr über einen Besuch gefreut. Doch ich bin auch diese Reise nicht angetreten.