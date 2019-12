Der Boom des Mediums Podcast geht zumindest aufseiten der Produzenten weiter, nach seriösen Schätzungen gibt es aktuell weltweit mehr als 800.000 Shows (seriöse Zuhörerstatistiken sind erheblich schwieriger zu finden). Die Mehrheit der Sendungen wird in englischer Sprache aufgenommen und ist daher relativ universell verständlich. Angesichts dieser Fülle ist es völlig unmöglich, noch den Überblick zu behalten. Daher ist die folgende Liste auch nicht als eine zu verstehen, die die besten Podcasts des ablaufenden Jahres kürt. Und was sollte das auch sein, "der beste Podcast"? Jede und jeder hört etwas anderes gern. Dies hier sind Sendungen, die uns im Alltag auf dem Kopfhörer begleitet haben, uns besonders berührt, besonders amüsiert, besonders gut informiert haben. Die also das geschafft haben, was man sich von einem Podcast wünscht: uns die Welt zu erklären, in der wir leben – während wir mittendrin sind.

Für beziehungsschwere Tage

"Paardiologie"

Es ist ungewöhnlich, dass eine Frau öffentlich erzählt, wie sie ihren Mann betrogen hat. Absolut außergewöhnlich ist, dass beide gemeinsam darüber sprechen, darüber lachen und dann einfach weitermachen im Programm.



Als Charlotte Roche im Juni ankündigte, gemeinsam mit ihrem Ehemann Martin Keß einen Beziehungspodcast zu machen, konnte man noch nicht ahnen, wie klug, witzig, gnadenlos ehrlich und romantisch Paardiologie werden sollte. Die große Entdeckung dabei ist Keß, der sehr reflektiert über alle Untiefen seiner Beziehung zu Roche spricht. Und bei aller Analyse nie vergisst, das Wichtigste zu betonen: dass er seine Frau einfach liebt.

(Carolin Ströbele)

Die bislang 27 Folgen von "Paardiologie" sind auf Spotify abrufbar.







Für den US-Wahlkampf 2020

"The Daily"

Präsidentschaftswahlkämpfe in den USA sind lang und furchtbar? Stimmt meistens. Aber für alle, die trotzdem beim nächsten Small Talk ein wenig mitreden wollen, ohne sich mit ständigen Trump-Tweets auseinanderzusetzen, sind die Sondersendungen von The Daily gemacht.



In einzelnen Folgen stellt das Team der New York Times die aussichtsreichsten Kandidatinnen und Kandidaten der Demokraten vor und spricht mit ihnen über den entscheidenden Moment ihrer politischen Karriere. Von Elizabeth Warren bis Pete Buttigieg. Das ist ausgeruht, spannend und persönlich.

(Rieke Havertz)

Die Folgen "The Candidates" sind auf der Seite des Podcasts "The Daily" abrufbar.



Für Fragen, die man als Frau eigentlich nicht mehr hören mag

"Die Frauenbeauftragtinnen"

Warum hast du eigentlich immer noch kein Kind? Warum bekommst du schon wieder eines? Warum arbeitest du so viel? Warum arbeitest du überhaupt? Warum hast du dich gerade getrennt? Warum hast du dich immer noch nicht getrennt?

Das sind so die Fragen, die man als Frau andauernd gestellt bekommt. Am besten schnauft man dann einmal kurz durch und denkt an Die Frauenbeauftragtinnen: Die Radiomoderatorin Kathrin Thüring (drei Kinder und überzeugte Selbstverwirklicherin) und die Schauspielerin Kirstin Warnke (keine Kinder und überzeugte Selbstverwirklicherin) unterhalten sich in ihrem Podcast mal staunend, mal wütend, aber immer mit einem liebevollen Blick auf sich selbst und die Frauen um sie herum über die genannten Dinge. Toll sind unter anderem die Folgen über Insta-Moms und die, in der Thüring und Warnke etwas ratlos feministische Pornos gucken. Ein Podcast, den man zumindest als Frau nickend begleitet: Ja, ja, genau so ist es!

(Carolin Ströbele)



Die bislang acht Folgen von "Die Frauenbeauftragtinnen" sind auf Audible abrufbar.







Für die Couch

"Therapieland"

Psychotherapie ist ja immer noch ein Tabu, umso wichtiger ist dieser Podcast, in dem viele essenzielle Dinge erklärt werden. Die Journalistin Pia Rauschenberger, der Therapeut Thorsten Padberg und wechselnde Patientinnen und Patienten sprechen darüber, was bei der Therapeutensuche schiefgehen kann, wie man mit einer Diagnose umgeht – und warum die Beziehung zwischen Therapeut und Patient immer asymmetrisch ist.



Der Tonfall ist angenehm entspannt, und jede Folge – meist eine Mischung aus Reportage und Studiogespräch – mit Liebe zum Detail erzählt.

(Mounia Meiborg)



Die bisher sechs Episoden von "Therapieland" sind unter anderem auf der Website des Deutschlandfunks abrufbar.