Dieser Artikel ist Teil des ZEIT-ONLINE-Schwerpunktes "Unheimlich schön" aus dem Ressort X. Eine Auswahl weiterer Schwerpunkte finden Sie hier.

Sie sagt, ihr Kopf sei zu groß. Ihr Haaransatz komisch, ihre Augenlider hingen. Ihr Hals: ein Schildkrötenhals. Eigentlich möge sie keinen ihrer Körperteile, sagt sie. "Nicht einen."

Um ihren Hals zu verdecken, stütze sie ihre Hände unter dem Kinn ab, sobald sie sitzt. Um ihre Figur zu verdecken, trage sie T-Shirts, die bis zu den Oberschenkeln reichen.

Am Morgen stehe sie mit Zinksalbe und Kosmetiktüchern vor dem Badspiegel, nah und unter schonungslosem Licht, damit sie ihre Poren richtig sehe. Um sie aufzudrücken und aufzukratzen, abzutupfen und einzucremen. Danach trage sie Make-up auf, genug für eine dünne Maske – als könnten sie Schichten von Maybelline vor ihrer Überzeugung schützen, nicht schön zu sein. "Hässlich." "Dick." Die Melanie, im Juli vierzig geworden. "Schreib: 'Wohnt in einer norddeutschen Stadt.'" Blaue Augen, dunkles Haar. "1,80 Meter, 98 Kilo. Die Haut vernarbt."

Am Mittag war sie noch nicht draußen. Melanie sitzt in Kapuzenjacke und Jeans am Küchentisch in ihrer norddeutschen Stadt, nahe dem Ort, in dem sie aufgewachsen ist. Das Reinliche und Perfekte, das ihr die Eltern dort gelehrt haben, hat es auf ihre Herdoberfläche geschafft, es ist zwischen die Rillen ihres Spülbeckens geflossen und in die Art, wie sie auf dem Tisch vier Sets ausgelegt hat: grün, gerade, im selben Abstand zueinander. Es sei vorgekommen, sagt Melanie, dass sie ihre Stuhlkissen mit Reinigungsmittel abgesprüht habe, bevor sie Besuch bekam.

Und das, obwohl sie sich eigentlich nichts aus Sauberkeit mache. Nur zu viel aus dem, was andere über sie denken und aus dem, was sie denke, dass andere über sie denken:

"Oh Gott, wie sieht die denn aus?"

"Wie kann man so schlampig leben?"

"Wie kann man so schlechte Haut haben?"

Früher, sagt sie, habe sie ihr Aussehen in Autofenstern und im Besteck überprüft. Die Jalousien unten gelassen, damit niemand zu ihr reinschauen, sie womöglich ungeschminkt sehen konnte. Solche Zwänge seien heute besser. Melanie erzählt viel und schnell, mitunter ist es, als könne man ihren Bewusstseinsstrom hören: Selbstanalysen, Rechtfertigungen, Gedankensprünge – aber die Erinnerungen an ihre Zwänge seien alle noch da.

Melanie kann sie abrufen wie Fotodateien auf dem Smartphone; Grundschule, die Achtzigerjahre: Sie und zwei Freundinnen stechen sich mit einer Nadel in ihre Zeigefinger. Melanie ist jetzt Blutsschwester und stolz darauf, Teil einer "Bande" zu sein.

Urlaube, Ende der Achtziger: Familienwanderungen im Schwarzwald oder im Bayerischen Wald. Vor dem Mittagessen werden zum Tischgebet die Hände gereicht. Ihre Kindheit: katholisch und deutsch, zu Hause heißt es, "wer kein Fieber hat, geht zur Schule". Nur beim Kleinsten sind die Eltern nachsichtiger – Melanie sagt: "Alle haben immer seine langen Wimpern bewundert." Mit sieben nimmt sie eine Schere und schneidet sie ihm ab.

Realschule, Neunzigerjahre, "da ging es mit der Akne los". Mit 15, 16 seien die Pusteln in ihrem Gesicht wie ein Vollbart gewesen, auf den Wangen, am Kinn, überall. Ihre Narben erinnern sie heute an die eines Brandopfers. "Perfekte Haut bedeutet Schönheit", sagt sie, "und wann bedeutet Schönheit mehr als in der Jugend?"

Bald sei sie nicht mehr Straßenbahn gefahren, bald auch nicht mehr Bus. Nachmittags habe sie die Tür hinter sich geschlossen, um im Bett zu liegen, unter ihren Take-That-Postern. Oft habe sie den kleinen Bruder geschickt, Chips und Schokolade holen. "Kriegst auch eine Tafel."

"Monstertitte!"

"Clearasil-Testgelände!"

"Fettarsch!"

"Pickelmonster!"

"Iiihhh, die hat die Beulenpest!"

Nullerjahre, die Sprüche werden weniger, unter Erwachsenen bemüht man sich um Anstand. Aber wer weiß, was Menschen in der Lage sind zu sagen, ahnt, was sie in der Lage sind zu denken. Melanie beginnt eine Ausbildung zur Erzieherin und schiebt Nachtschichten bei McDonald's, für sie eine Mutprobe "bei der Masse an Kundenkontakt". Partypeople um zwei Uhr dreißig. Als sie einmal ein Kunde nach ihrer Nummer fragt, glaubt sie ihm nicht.

Mit der Zeit stellt Melanie ihr Aussehen in Rechnung: An ihr Urteil, hässlich zu sein, hängt sie zweite und dritte Wörter wie Zahlen, die sie addiert. "Hässlich" meint für sie "hässlich + wertlos". Es meint "hässlich + wertlos + weniger Freunde". Für sie ergibt es fehlende Aufmerksamkeit, keine Liebe, weniger Geld.

Wenn alle paar Jahre Studien erscheinen, die beweisen, dass es einen "Attraktivitätsbonus" gibt. Wenn bekannt ist, dass Schönsein Schönes nach sich zieht: "Schöne Menschen verdienen mehr." "Schöne Menschen sind beliebter bei ihren Mitmenschen." "Schöne Menschen haben mehr und früher Sex."

Wenn man gerne über Aussehen sagt, es sei "wandelbar", während man über Talent sagt, es falle vom Himmel. Oder über das menschliche Gehirn, es sei mit Mitte, Ende zwanzig ausgereift – und jeder das hinnehmen muss, als unerträgliche Unveränderlichkeit des Seins.

Schönheit wird als herstellbar verkauft: Ein paar blonde Highlights in den Spitzen, auf den Hüften etwas weniger "drauf", "lass dir die Nase richten", "lass dir deine Brüste machen", Wimpernserum, Fruchtsäure, Kokosöl, work hard, pay much, schon steigt die Lebensqualität rasant.

Alles Einbildung? Wie viel ihre Waage anzeige oder wie tief ihre Narben lägen, ließe sich nicht wegargumentieren, sagt Melanie. © Joanna Nottebrock für ZEIT ONLINE

Melanie sagt: Als Jugendliche habe sie Diätpulver und Abführmittel gekauft.

Als Erwachsene habe sie es mit Weight Watchers versucht. Sich mit Salz die Zähne geputzt, weil sie davon weißer werden sollten.

Sie habe Microneedling und Microdermabrasion ausprobiert, Kosmetikbehandlungen für die Haut. Bei einem Besuch in der Apotheke habe sie 200 Euro für Pflegemittel und Salben ausgegeben.



Produkte, sagt sie, habe sie sowieso keine ausgelassen. Tuben, Dosen, Fläschchen, Sprays. Ein Großteil steht noch bei ihr im Bad, ihre Namen erinnern an Shampoo-Werbungen, in denen "mehr Glanz" oder ein "langanhaltendes Frischegefühl" versprochen wird: "Avène Cleanance Expert", "La Roche-Posay Effaclar", "Paula’s Choice Skin Perfecting", "Dermasence Aloe Vera Active Gel".

Gebracht habe all das nichts – außer, dass sie denke, sie sei falsch. "Defekt." Ständig laufe sie den Bedürfnissen ihrer Kindheit und Jugend hinterher, weil sie zu viele Verletzungen und zu wenig Urvertrauen abbekommen habe. Und auch, weil sie nicht "ganz" sei. Ganz? "Ganz." "Ganz" könne nur sein, wer über alle Gliedmaßen, ein normales Gewicht und glatte Haut verfüge.

"Na gut. Und sich ein bisschen ausdrücken zu können, das bringt schon auch was."

Ab und zu steht sie vom Küchenstuhl auf oder zieht an ihren Ärmeln. Melanie holt Kuchenstücke, setzt Wasser auf, holt Teebeutel. Um ruhig zu sitzen, sei sie zu angespannt, sagt sie. "Noch Tee?"

Mit 24 trifft sie den Mann, der ihr erster Freund wird. Bis dahin, sagt sie, habe sie oft gedacht, sie müsse den nehmen, den sie kriegt. Oder gleich jeden schlechtmachen, der vorgab, Interesse zu haben – sein Lachen zu laut finden, seine Größe zu klein. Kritik als Sicherheitsmaßnahme, erster und dritter Akt des "Wenn-er-mich-wirklich-kennenlernen-würde"-Dramas. Jeder Mann würde schließlich gehen, wenn er Melanie erst einmal ernsthaft sah und kannte.

Aber dann habe ihr Freund ihren Körper gemocht, sagt sie. Er sei spontan gewesen und gern ausgegangen. In der Stadt habe sie geglaubt, die Gedanken von Fremden zu hören, sobald sie neben ihm lief. Eigentlich sei es immer dieselbe Frage gewesen: "Was will der Typ bloß mit ihr?"

Diagnosen, 2004: Als ihre Beziehung nicht hält, beginnt Melanie die erste Therapie. Der Psychologe berichtet ihr von "echten Problemen" und seiner blinden Tochter. Fünf Jahre später verbringt Melanie zehn Wochen in einer Klinik in Bad Bramstedt, in der sich die Psychologin Zeit nimmt. Zur Konfrontationstherapie geht sie mit Melanie in die Stadt, ohne dass sie sich vorher schminken darf. Sie muss in S-Bahnen, in denen Jugendliche lungern, und einmal quer durch die Fußgängerzone. 2017 verbringt sie acht Wochen in der Schön Klinik Bad Bramstedt. 2018: Zehn Wochen. 2019: Acht Wochen.