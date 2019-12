Wenn sich ein Kulturwissenschaftler mit einem abgewandelten Zitat der Punkrock-Band Slime in einem Artikel bei ZEIT ONLINE den Tod der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands wünscht, dann genügt es nicht, dies als geschichtsvergessen und antidemokratisch zu betiteln. Wenn er gleich die Ausrottung einer ganzen politischen Idee, die der Sozialdemokratie, zugunsten der von ihm favorisierten fordert, dann möchte ich als sozialdemokratische Umweltpolitikerin Stellung beziehen. Denn anders als es bei ihm klingt, bin ich davon überzeugt, dass sich auch die Klimakrise innerhalb einer pluralistischen Demokratie bekämpfen lässt.

Soziale Gerechtigkeit ist in der sozialdemokratischen Umweltprogrammatik weder historisch noch in der Gegenwart ein "diskursiver Widerpart" zum Klimaschutz. Willy Brandt setzte bereits im Bundestagswahlkampf 1961, auf dem Höhepunkt des Wirtschaftswunders, den Umweltschutz erstmals auf die bundespolitische Agenda: "Erschreckende Untersuchungsergebnisse zeigen, dass im Zusammenhang mit der Verschmutzung von Luft und Wasser eine Zunahme von Leukämie, Krebs, Rachitis und Blutbildveränderungen sogar schon bei Kindern festzustellen ist. Es ist bestürzend, dass diese Gemeinschaftsaufgabe, bei der es um die Gesundheit von Millionen Menschen geht, bisher fast völlig vernachlässigt wurde." Und mit speziellem Blick auf die sogenannte "Herzkammer der Sozialdemokratie" fuhr er fort: "Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden!"

Brandt setzte damit die Leitplanken, die bis heute sozialdemokratischer Umwelt- und Klimapolitik Richtung geben. Erstens muss Umweltpolitik nicht nur dem Schutz der Umwelt und des Klimas an sich dienen, sondern auch der Beförderung sozialer Gerechtigkeit. So erfordert auch die Klimakrise, dass die ökologische Frage nicht von der sozialen Frage getrennt betrachtet werden darf.

Delara Burkhardt, 27, zog 2019 für die SPD ins Europäische Parlament ein. Für die S&D-Fraktion ist sie dort unter anderem Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

Zweitens ist Umweltschutz eine "Gemeinschaftsaufgabe", also eine Aufgabe des Staates und der Politik. Der Sozial- und Wohlfahrtsstaat ist die wohl größte Erfindung der Sozialdemokratie. Er hat sich seit seinem Bestehen immer weiterentwickelt und wurde neuen Gegebenheiten angepasst. Er wird auch in Zeiten des Klimanotstands dringend gebraucht.

Dieser Notstand ist unzweifelhaft – und auch in der SPD ist klar: Ändert sich das Klima, ändert sich unsere Existenzgrundlage. Die Meeresspiegel steigen und Wetterextreme zerstören Lebensgrundlagen. Der Klimawandel wird zur Fluchtursache. Die Klimakrise verstärkt soziale Ungleichheiten.

Wahr ist aber auch: Starke Wohlfahrtsstaaten mit robusten Sozialsystemen sind unabdingbar im Kampf gegen die Klimakrise. Sie ermöglichen gleiche Chancen, Zugang zum Arbeitsmarkt, faire Arbeitsbedingungen, soziale Sicherheit und Inklusion in Zeiten des schnellen Wandels in der (Arbeits-)Welt. Die Klimakrise zwingt uns dazu, unsere industrielle Produktion, unsere Landwirtschaft, unseren Konsum umzustellen, es entstehen ganz neue Wirtschaftszweige. Und was nicht vergessen werden darf: Nicht nur die Klimakrise, sondern auch Digitalisierung und Globalisierung führen zu weitreichenden Umwälzungen. Den Sozial- und Wohlfahrtsstaat dementsprechend weiterzuentwickeln, ist die zentrale Aufgabe der SPD als Sozialstaatspartei.