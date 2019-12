Die Sozialdemokratische Partei hat zwei Sozialdemokraten an ihre Spitze gewählt. Keine große Sache eigentlich, und trotzdem herrschte tagelang Trubel. Nicht Neugier, nicht erwartungsvolle Freude, sondern miese Stimmung. Die Aufregung speiste sich einzig daraus, dass es sich bei den beiden Gewinnern, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans um zwei Personen handelt, die der Allgemeinheit nicht seit zwei Jahrzehnten bundesweit bekannt sind. Bekanntheit erreicht man in Deutschland vor allem damit, dass man in der Jugendorganisation seiner Partei ein paar Sprüche klopft und anschließend mehrere Jahre am Stück bei Frank Plasberg und Markus Lanz über dies und das quatscht.

Da ist es ja schon wieder. Dieses uralte Ressentiment gegen das Fremde, Neue und Unbekannte. Die übliche Voreingenommenheit gegen das unbekannte Gesicht. An Inhalten kann es nämlich nicht liegen. Die beiden neu gewählten Chefs wollen eine Politik der Umverteilung. Bessere Löhne für Arbeiter. Also sozialdemokratische Lösungen. Dass sie wohl kaum zum Zug kommen werden, ist auch klar. Sie hatten angedeutet, dass sie die Koalition verlassen werden wollen würden. Aber das können sie nicht allein entscheiden. Das entscheidet der Parteitag. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, was für ein merkwürdiger Standesdünkel herrscht. Wer gefühlt nicht schon immer da war und stattdessen von der Seitenlinie aus ins Zentrum drängt, wird immer auch ein wenig angeekelt zur Kenntnis genommen.



Mit Seitenlinie ist hier nicht nur die soziale, ethnische oder religiöse Peripherie gemeint. Man wird auch dann an der Seitenlinie verortet, wenn man Anlauf nimmt und die Hierarchien überspringen will. Gewissermaßen direkt aus dem Ochsenstall, rein ins Willy-Brandt Haus. Ohne die berühmte Ochsentour. Obwohl. 23 Regionalkonferenzen sind sicher auch kein gemütlicher Glitsch auf der Wasserrutsche. Und wer schon einmal wie Walter-Borjans Minister in der Landespolitik war, gehört längst zum politischen Establishment. Aber sie haben eben noch nicht beim Prominententanz, Prominentenquiz oder irgendeinem anderen entwürdigendem Spiel, Spaß und Püppchenquatsch mitgemacht.



Wie die Sehnsucht nach "Wetten Dass...?"

Die Aufregung um den SPD-Vorsitz lässt eben auch diesen Schluss zu: Almanya funktioniert wie einer dieser elitären Clubs, in die man vorgeschlagen werden muss und es dann zu etwas bringen darf. Anschließend gilt es, jahrzehntelang bräsigst Mandatverschleiß zu betreiben. Wer so denkt, der wartet auch immer darauf, dass die Kanzlerin endlich "ihre Nachfolge regelt". Die Monarchie regelt Erbfolge und Nachfolger. In der Demokratie kandidiert man.

Keine zwei Stunden später, nachdem das Abstimmungsergebnis der vermeintlichen Newcomer bekannt wurde, regnete es von Medienvertretern Handlungsanweisungen für die beiden neu gewählten Parteichefs. Deutschland hat neben achtzig Millionen Bundestrainern auch achtzig Millionen SPD-Parteichefs. Und eine Brokkolion Parteiforscher und Politanalysten. Und, ganz klar, auch Wahrsager. Das Ende von Deutschland wurde in den vergangenen zwei Tagen auch schon vorausgesagt. Es ist eben einfach, vallah masallah, ein sehr schlaues Land.

Wie als wären zwei Kinder im betreuungspflichtigen Alter an der Parteipforte abgegeben worden, wurden die beiden Vorsitzenden kommentiert. Sie mögen sich bitte beweisen. Auch so ein Deutschlandspruch: Bitte beweisen. Als wäre nicht das ganze Leben ein einziger Versuch sich zu beweisen. Ein Friedrich Merz oder Olaf Scholz muss sich komischerweise nie beweisen. Warum eigentlich nicht? Lange genug anwesend gewesen zu sein oder viel Geld zu besitzen hat für manche offenbar den gleichen Stellenwert wie anderswo ein Meisterdiplom. Ab Multimillionär aufwärts steigt das Vertrauen in die Fähigkeiten des politischen Personals. Das wiederum ist nicht deutschlandspezifisch. Das ist überall auf der Welt so.

Es gibt Medienphänomene, die wirklich autonom von der Bevölkerung ablaufen. Mit Olaf Scholz war es zum Schluss wie mit der Sehnsucht nach Wetten Dass...?. Auch wenn etwas nicht funktioniert, es zum Schluss keiner mehr schauen wollte, so soll es doch bitte für immer bleiben.