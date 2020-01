Es war ein ungewohnt polemischer Ton, den Immanuel Kant (1724–1804) da anschlug. Wer Geister sehe, der sei wohl ein "Kandidat fürs Hospital". Einschlägige Visionen beruhten offenbar auf einem "hypochondrischen Wind in den Eingeweiden", der bloß die falsche Richtung genommen hätte, nämlich aufwärts statt abwärts. Die Zielscheibe von Kants Spott war ein gewisser Emanuel Swedenborg (1688–1772), ein schwedischer Wissenschaftler und Theosoph, einer der berühmtesten Esoteriker seiner Zeit.

Für das "Wunderbare" hatte der nüchterne Kant nie viel übrig. Weder habe er je an Geister geglaubt noch sich auf Friedhöfen gefürchtet, schrieb er einmal in einem Brief; stets sei er der gesunden Vernunft gefolgt. Und doch beeindruckten auch ihn Swedenborgs Berichte aus einer anderen, höheren Welt. Schließlich hatte dieser Mann, der von sich behauptete, persönlichen Umgang mit Geistern und Engeln zu pflegen, ein erstaunliches Wissen.

So konnte Swedenborg angeblich in allen Einzelheiten von einem Brand in Stockholm berichten, obwohl er sich selbst zu dieser Zeit viele Kilometer entfernt aufhielt. Auch in seiner Schrift Träume eines Geistersehers (1766) konnte Kant Swedenborgs Visionen nicht widerlegen, das schien ihm aber auch gar nicht notwendig. Vermutlich leide Swedenborg einfach an einer "täuschenden Einbildung", also an Wahnvorstellungen. Eine wissenschaftliche Kenntnis der anderen Welt sei nicht nur unmöglich, weil sie die Grenzen der Vernunft überstiege, sondern auch schlicht entbehrlich. Die Vernunft solle sich lieber mit dem Diesseits beschäftigen, statt einem ominösen Schattenreich nachzujagen. Und jene "Halbbürger der andern Welt", die sich wie Swedenborg in höheren Sphären heimisch fühlten, gehörten eben besser ins Irrenhaus.

Dieser Artikel ist erschienen in "Hohe Luft" 01/2020 © Hoheluft Verlag

Viele aufgeklärte Menschen sehen es heute ähnlich wie Kant. Esoterisches Denken gilt als irrationaler Mumpitz, als Aberglaube aus vormoderner Zeit. Einschlägige Inhalte und Praktiken scheinen mit unserem säkulären Weltbild unvereinbar zu sein. In einer entzauberten Welt gibt es keinen Platz für Engel, Geister und Magie. Wer heute noch ans Übersinnliche glaubt, gilt schnell als Spinner, den man nicht länger ernst nehmen muss. Und doch scheint es, als würden wir die Geister der Esoterik nicht los: Der Markt boomt – von Buchbestsellern wie The Secret bis hin zu Higher Self-Kursen und Kabbala-Seminaren. Von der Esoterik versprechen sich viele immer noch Heilung und Erleuchtung – und einen Zugang zu einer höheren, geistigen Welt. Doch was steckt hinter diesem Bedürfnis? Welches "Wissen", welchen Sinn hat die Esoterik tatsächlich anzubieten? Und was unterscheidet sie von Wissenschaft, Religion und Philosophie?

Schon der Begriff "Esoterik" selbst ist umstritten, und erst recht die Frage, was dazugehört und was nicht. Am ehesten kann man sich vielleicht darauf einigen, dass es stets um die Suche nach einem höheren, verborgenen Wissen und einer spirituellen Verwandlung geht. Wir erlangen dieses Wissen angeblich durch mystische Schau, durch die ­Vermittlung höherer Wesen oder durch persönliche Erfahrungen. Schon dieser besondere Zugang unterscheidet die Esoterik von der Naturwissenschaft wie auch von der Religion. Esoterisches Wissen beruht weder auf der vernünftigen Erwägung von Gründen, noch entspringt es allein einer göttlichen Offenbarung.

Aus esoterischer Sicht haben wir die Fähigkeit, selbst einen Zugang zur höheren Welt, zum Göttlichen zu gewinnen. Die einzige Evidenz ist die persönliche spirituelle Er­fahrung der "Eingeweihten", die bereit sind, den Weg zur höheren Erkenntnis zu gehen. Das klingt nach purem Irra­tionalismus. Und doch wird man der esoterischen Tradition nicht gerecht, wenn man sie einfach nur auf eine voraufgeklärte, primitive Weltsicht reduziert.

Das griechische Wort esoterikos bedeutet eigentlich "nach innen gerichtet, der Öffentlichkeit nicht zugänglich", im Gegensatz zu exoterikos (auswärtig, für Laien verständlich). Esoterik – von griechisch esoteros für "weiter innen (gelegen)" – in historischem Sinne meint eine Lehre, die nur einem kleinen Kreis von Eingeweihten oder Auserwählten zugänglich ist: So wurde der Begriff im 19. Jahrhundert von dem Franzosen Éliphas Lévi (1810–1875) geprägt, einem der ersten und einflussreichsten Okkultisten.

Nach der einflussreichen Definition des Religionswissenschaftlers Antoine Faivre ist unter "Esoterik" eine Denkform zu verstehen, die sich durch vier notwendige Merkmale auszeichnet:



1. die Vorstellung von Korrespondenzen oder Entsprechungen zwischen den verschiedenen Ebenen der Realität, etwa zwischen Planeten, Pflanzen und menschlichen Körperteilen, wobei diese Verbindungen nicht kausal zu verstehen sind, sondern symbolisch. Solche Entsprechungen bilden die Grundlage von Astrologie, Magie und Alchemie; die Vorstellung findet sich bis heute auch in alternativmedizinischen Behandlungsmethoden wie der Homöopathie.



2. die Idee einer lebendigen, beseelten Natur, die ­diesen Entsprechungen zugrunde liegt; darauf beruht etwa die Grundidee einer magia naturalis, mit der Menschen mit ­bestimmten höheren Fähigkeiten in den lebendigen Kosmos eingreifen können.