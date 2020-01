Franka Lu ist eine chinesische Journalistin und Unternehmerin. Sie arbeitet in China und Deutschland. In dieser ZEIT-ONLINE-Serie berichtet sie kritisch über Leben, Kultur und Alltag in China. Um ihr berufliches und privates Umfeld zu schützen, schreibt sie unter einem Pseudonym.

Das Coronavirus in China hat für das ungewöhnlichste Frühlingsfest gesorgt, das ich je erlebt habe. Ich lese und höre aus der Ferne von leeren Straßen in den Städten, wenig Feuerwerk, aber viel Furcht allerorten, sogar Wut. Reisebeschränkungen machen die übliche Heimfahrt der Menschen zu ihren Familien kaum möglich. Die Frühlingsfeste, an die ich mich erinnere, erscheinen mir nun wie ein Traum von vor hundert Jahren. Das erfüllt mich mit beinahe nostalgischen Gefühlen.

Als chinesische Immigrantin habe ich in Deutschland im Winter normalerweise viel mehr Gelegenheiten zum Feiern als die Deutschen selbst: Zu Weihnachten und Neujahr kommt bei mir noch das chinesische Frühlingsfest hinzu beziehungsweise das chinesische Neujahrsfest, das zwischen Ende Januar und Mitte Februar mit dem Jahreswechsel beginnt (diesmal fiel dieser auf den 25. Januar), 15 Tage dauert und mit süßen Reisbällen und dem Laternenfest endet. Die Deutschen dagegen schlagen sich ab dem 2. Januar mit ihrer Nachfeiertagsdepression herum, Ostern erscheint noch kaum sichtbar als Licht am Ende eines sehr langen und kalten Tunnels. Meine Feiertagsstimmung dagegen währt einen oder gar zwei Monate länger, denn das Laternenfest findet Mitte bis Ende Februar statt.



Die große Wanderung

Für eine im Ausland lebende Chinesin wie mich sind die chinesischen Neujahrsfestivitäten mittlerweile eh eine eher virtuelle Sache. Über die sozialen Medien habe ich in den vergangenen Jahren aus der Ferne beobachtet, wie China in den zwei Wochen des Frühlingsfestes fast vollständig zum Stillstand kommt, respektive sich in ein riesiges, immer schnelleres Karussell verwandelt: Die Menschen reisen nach Hause, dorthin, wo ihre Familien leben. Die elf Monate des Jahres, die mit Arbeit und Konkurrenzkampf bis zum Anschlag vollgestopft sind, gehen in einen mit Alkohol und genauso heftiger familiärer Konkurrenz gefüllten Monat über. Die Flut der Reisenden ergießt sich dann normalerweise in allen Richtungen über das ganze Land, es ist kurzzeitig die größte menschliche Wanderbewegung weltweit: Drei Milliarden Reisen zur Familienwiederbegegnung hat man während des Frühlingsfests 2019 gezählt, zu Lande, zu Wasser oder in der Luft waren die knapp 1,4 Milliarden Chinesinnen und Chinesen unterwegs.



Für Europäerinnen und Europäer mag die Idee einer solch gewaltigen Menge an Reisenden abstrakt klingen, für mich verbindet sich damit die Erinnerung an eine intensive körperliche Erfahrung, als ich noch in China lebte. Es begann immer mindestens einen Monat früher, wenn ich um Tickets für Flugzeug, Zug und Bus kämpfte, um rechtzeitig zu Hause zu sein – im Wettstreit mit Millionen keineswegs weniger eifrig reisesuchender Chinesinnen und Chinesen. Dann derselbe Wettstreit, der Kampf um ein Taxi, um rechtzeitig am Flughafen oder Bahnhof zu sein; Anstehen für mindestens zwei bis drei Sicherheitschecks, mit subtilem oder nicht so subtilem Ellbogeneinsatz oder strategischer Positionierung, um andere am Vordrängeln zu hindern; Knuffe und Rüffel, weil ich mich nicht schnell genug vorwärts bewegte; gelegentlich Streit und Kampf um den Sitzplatz im Zug, obwohl ich das Ticket mit der Reservierung hatte und der, der dort saß, eben nicht … Ich habe den Geruch all der Transitorte noch in der Nase: die Mixtur aus starken Körperausdünstungen, billigen Plastiktaschen und mürbem Kofferleder, Putzmittel auf Marmor- oder Betonböden, die Anspannung der Menschen wie Holzkohlengeruch in der Luft.

So richtig begannen die Frühlingsfestfeierlichkeiten erst, wenn zum Beispiel der Zug sich langsam in Bewegung setzte. Erleichterung und Glück. Sogleich öffneten die Mitreisenden im Zug ihre Taschen, und der Duft aller möglichen Lebensmittel waberte bald durch die Waggons. Je weniger luxuriös die Reise war, desto mehr Essen und Getränke wurden zwischen den Passagieren geteilt. Die Leute fragten einander nach ihren Berufen, Familien, Familienstatus und Einkommen, machten dazu passende mitfühlende Geräusche oder gaben ungebeten Tipps, wie man mit privaten Problemen umgehen solle. Als junge Frau war das für mich alles bewegend und verunsichernd zugleich.

Im Lauf der Jahre sind mir auf den Frühlingsfestreisen nicht nur köstliche Speisen, sondern auch Besuche bei Wildfremden und sogar ein paar potenzielle Ehemänner offeriert worden. Die Begegnung, die mich am meisten beeindruckt hat, fand allerdings in einem Fernreisebus statt. Eine junge Frau im Sitz neben mir legte, kaum war sie aus einem längeren Schlaf erwacht, ihren Ellbogen auf meine Schulter und begann, ihre Haare zu bürsten. Ich verhielt mich still und ließ mich ohne Widerstand während des ganzen Vorgangs als ihre Frisierkommode benutzen. Sie schien mir eine Arbeitsmigrantin zu sein. Vielleicht war sie einsam, und ich war nur schüchtern. Wir wechselten kein einziges Wort.

Seitdem ich mir Flugzeug- und Schnellzugtickets leisten konnte, ist es nicht mehr zu intimen Begegnungen dieser Art gekommen. Die Reisen zum Frühlingsfest sind überhaupt weniger herausfordernd und viel ordentlicher geworden. Die guten Mobilfunkverbindungen entlang der Strecke sorgten in den vergangenen Jahren dafür, dass man statt Gesprächen der Mitreisenden zunehmend Video- und Gamegeräusche, Telefonanrufe und Chats über soziale Medien zu hören bekam. Was sich bis zuletzt nicht verändert hat, ist der allgegenwärtige Essensgeruch. Ich habe einen deutschen Freund bei einer meiner bis dato letzten Frühlingsfestreisen regelrecht entsetzt, als ich mein am Shanghaier Schnellbahnhof erstandenes Päckchen mit gewürzten Entenfüßen auspackte. Das ist der letzte Rest Nationalstolz, den ich bisher nicht losgeworden bin.