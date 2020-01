Vielleicht bin ich eine Deutsche. Ich lebe hier länger, als ich je in einem anderen Land gelebt habe (es war ein Versehen, eigentlich wollte ich nach Österreich). Ich habe einen deutschen Pass (um ihn zu bekommen, musste ich meine bosnische Staatsbürgerschaft aufgeben, und damit ich die aufgeben konnte, musste ich eine ganze Reihe von Leuten in Sarajevo bestechen). Ich habe sogar ein deutsches Abitur (ich legte es in Prag ab, auf einer Deutschen Schule, weil ich mich weigerte, Tschechisch zu lernen). Ich spreche perfekt Deutsch (gut, das Wort "häckseln" lernte ich erst letzte Woche und das Wort "Gully" in der Woche davor, aber darüber hinaus ist mein Wortschatz wirklich beeindruckend). Ich klinge wie eine Deutsche (da ist nur das kleine Problem mit dem rollenden R, aber die meisten geben sich damit zufrieden, wenn ich sage, ich hätte eine Zeit lang in Bayern gelebt). Ich habe fast ausschließlich deutsche Freunde (sie sind tatsächlich alle sehr pünktlich). Ich verdiene mein Geld damit, dass ich deutsche Texte lese und redigiere (und nein, das heißt nicht, dass ich die deutschen Kommaregeln perfekt beherrsche, aber das haben meine Arbeitgeber zum Glück noch nicht bemerkt). Ich sehe aus wie eine Deutsche (ich bin zwar nicht blond, aber sehr weiß). Und sonntags schaue ich selbstverständlich wie jede ordentliche Deutsche den Tatort, obwohl ich mir jedes Mal vornehme, es nie wieder zu tun.

Ich bin im ehemaligen Jugoslawien geboren und aufgewachsen, aber ich könnte eine Deutsche sein. Ich bin perfekt integriert. Ich wurde noch nie diskriminiert (höchstens ein- oder zweimal, aber das ist schon längst Schnee von gestern). Ich bin so gut integriert, dass die Leute ganz überrascht sind, wenn sie plötzlich daran erinnert werden, dass ich weder die Lieder (Backe, Backe Kuchen, Hoppe, hoppe, Reiter) noch die Sendungen (Löwenzahn, Die Sendung mit der Maus) ihrer Kindheit kenne. Dass ich nicht dieselben Spiele wie sie spielte (Schweinchen in der Mitte, Völkerball), nicht so Urlaub machte wie sie (in Italien, Dänemark oder Schweden), nicht dasselbe aß wie sie (Sauerkraut und Schweinebraten) und nicht über dieselben Witze lachte wie sie.

Weil sie mich für deutsch halten, ziehen die Leute ganz ungeniert vor mir über die anderen her, die schlechten Ausländer, die sich nicht so brav integriert haben wie ich. Die immer mit ihresgleichen zusammenhocken und ganze Stadtteile bevölkern. Die sich weigern, ihre Muttersprache zu vergessen, so wie ich es tat, und höchstens gebrochen deutsch sprechen. Die sich keine Mühe geben, deutsch auszusehen in ihren gefälschten Markensachen. Die immer nur ihr Lamm und ihr überzuckertes Gebäck essen, anstatt zumindest mal eine Brezel zu probieren. Die sofort zu schnarchen anfangen würden, wenn sie mal den Versuch unternähmen, Tatort zu schauen.

Doch vor einiger Zeit hat sich bei mir der Wurm eingeschlichen. Ich fing an, aus der Rolle zu fallen. Obwohl ich mir mühsam antrainiert hatte, immer pünktlich zu sein, kam ich ständig zu spät. Ich lief über rote Ampeln und fuhr manchmal sogar schwarz. Dann war da noch die Sache mit den Sprichwörtern. Ich hatte sie vor Jahren alle auswendig gelernt, weil ich mal gelesen hatte, dass sie die Seele eines Volkes spiegeln, doch nun brachte ich sie ständig durcheinander. Spätestens als ich mich sagen hörte, da wisse man ja wohl, wo der Hase hängt, wusste ich, dass etwas gehörig schieflief. Hinzu kamen die Schimpfwörter. In Diskussionen kam es vor, dass ich laut und ausfällig wurde. Die Leute schüttelten die Köpfe und machten besorgte Gesichter. Es sei das Balkan-Temperament, das mit mir durchginge, sagten sie. Ich hätte eine weibliche Midlife-Crisis, gepaart mit einer Migrantenidentitätskrise. Ich solle mich mal entspannen, sagten sie, dann würde sich das schon fügen.

Aber es fügte sich nicht. Ganz im Gegenteil. Es wurde schlimmer. Wegen des Zuspätkommens stiegen meine Stresswerte enorm an. Weil ich so oft über rote Ampeln lief, musste ich hohe Bußen bezahlen (einmal wurde ich sogar auf die Polizeiwache mitgenommen, aber das ist eine andere Geschichte). Und weil ich so viele Schimpfwörter benutzte, wollte keiner mehr mit mir abhängen. Sprichwörter mied ich, wo ich nur konnte (nur mein Lieblingssprichwort, das mit dem Schrank und den Tassen, verwendete ich noch ab und zu). Entsetzt stellte ich fest, dass mein Deutschsein von Tag zu Tag abnahm.

Inzwischen verging kaum ein Tag, an dem ich nicht Ćevapčići mit rohen Zwiebeln aß. Ich versuchte, das beste Burek-Rezept zu ergoogeln und unternahm einen kläglichen Versuch, den Teig selbst zu machen. Ich ließ mir von meinem Vater die neuesten bosnischen Witze erzählen und notfalls auch erklären. Statt Tatort zu schauen, streamte ich die beliebte bosnische Comedyserie namens Lud, zbunjen, normalan (dt. Verrückt, verwirrt, normal), die von Izet, Faruk und Damir Fazlinović handelt – Großvater, Vater und Sohn, die zusammen in einer Sarajevoer Dreizimmerwohnung leben und in jeder Folge auf lustige Weise aneinandergeraten. Und da passierte es.

Eines Abends, ich knabberte gerade einen Kürbiskern und sah zu, wie Izet, der Großvater, der durch seine Kontrollsucht und seine Schimpferei alle in den Wahnsinn treibt, den jungen Damir anschrie (Izet konnte einfach nicht verstehen, warum Damir nie rauchte, nie trank und nie Frauen abschleppte, sondern immer nur mit seinen Büchern zu Hause hockte), kam mir ein überraschender Gedanke. Wenn Izet und Damir, obwohl sie verwandt waren und beide aus Bosnien kamen, so unterschiedlich sein konnten (Damir kam mir sehr deutsch vor, Izet hingegen sehr bosnisch), gab es am Ende vielleicht gar keine richtigen und falschen Deutschen oder Bosnier. Vielleicht war ich mit meiner ganzen Integriererei einem großen Irrtum aufgesessen?

Ich rief meine Eltern an. Ich verlangte von ihnen, dass sie mir sofort sagten, ob ihnen in letzter Zeit etwas an mir aufgefallen sei. Meine Mutter schrie irgendwas im Hintergrund, während mein Vater freudenstrahlend sagte: "Natürlich ist uns was aufgefallen. Endlich verstehst du Spaß! Ich dachte schon, ich würde es nicht mehr erleben. Jetzt musst du dir nur noch abgewöhnen, immer zu spät zu kommen." Nachdenklich legte ich auf. Es war also, wie ich befürchtet hatte. Ich war weder Deutsch noch Bosnisch. Ich war einfach nur ich. Was auch immer das heißen mag.