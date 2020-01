An deutschsprachigen Bühnen werden Inszenierungen nur selten mehr als ein paar Dutzend Male gespielt. Schon allein deshalb ist Thomas Ostermeiers Schaubühnen-Inszenierung von Henrik Ibsens "Hedda Gabler" in Berlin eine totale Ausnahme: An diesem Mittwochabend ist die 250. Vorstellung. Außergewöhnlich ist auch, dass noch immer dieselben sechs Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne stehen wie bei der Premiere im Oktober 2005, vor bald anderthalb Jahrzehnten. Zuvorderst ist das Katharina Schüttler, die die Titelrolle spielt. Im Jahr 2006 wurde Schüttler für ihre darstellerische Leistung in dieser Inszenierung als Schauspielerin des Jahres vom Magazin "Theater heute" ausgezeichnet und mit dem Theaterpreis "Faust".

ZEIT ONLINE: Liebe Frau Schüttler, trifft einen als Schauspielerin eigentlich die emotionale Wucht am Ende von Hedda Gabler auch nach 15 Jahren noch? Als Zuschauer haut es einen immer wieder um.

Katharina Schüttler: Das Aufregende am Theater ist ja, dass man eine Geschichte erzählen kann, die eine große Wucht hat – die für die Menschen, die sie auf der Bühne erzeugen, ganz andere Hintergründe haben kann als für die Zuschauer. Als Schauspielerin habe ich gegen Ende der Vorstellung vor allem mit technischen Dingen zu tun: Sieht mich auch keiner, wenn ich den sauberen Pullover aus- und den blutverschmierten anziehe? Wie kriegt man die Blutspritzer so an die Wand, dass es gut aussieht, das Blut aber nicht auf die Waffe und nicht auf meine Schuhe tropft? Denn die Schuhe sind 15 Jahre alt und eigentlich längst hinüber, aber ich will sie auf keinen Fall wechseln. Also darf an die Schuhe kein Theaterblut drankommen. Dann setze ich mich auf den Boden und stelle mich tot. Letztlich kann ich gar nicht beurteilen, wie groß die Wucht ist, die diese letzte Szene entwickelt. Manchmal würde ich die Stücke selbst gerne sehen, in denen ich mitspiele. Um zu erleben, was sie als Zuschauer mit einem machen.

ZEIT ONLINE: Es ist fast 130 Jahre nach der Uraufführung von Hedda Gabler wohl kein Spoiler mehr, wenn man verrät, dass sich Hedda am Ende des Stücks erschießt. Vor der Hedda haben sie im selben Jahr 2005 unter der Regie von Thomas Ostermeier schon die Cate in Sarah Kanes Zerbombt gespielt, eine Figur, die vergewaltigt wird. Haben Sie damals eigentlich gedacht: Erst muss ich ein Vergewaltigungsopfer spielen, dann eine Suizidbegehende – kann ich nicht auch einmal heil aus einer Inszenierung kommen?

Schüttler: Die Frage habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt. Eine Figur wird umso interessanter, je höher ihre Höhen sind und je tiefer ihre Tiefen. Als Schauspielerin lese ich einen Stücketext oder ein Drehbuch in erster Linie daraufhin, ob es mich reizt, die Dynamik der Figur auszuloten. Und ob es verspricht, eine aufregende Reise zu werden.

ZEIT ONLINE: Die Schaubühnen-Premiere von Hedda Gabler im Jahr 2005 war ein paar Tage nach ihrem 26. Geburtstag. Klassischerweise wird diese Figur mit etwas älteren Schauspielerinnen besetzt, obwohl bei Ibsen steht, Hedda sei 29. Rosel Zech, die in einer legendären Bochumer Inszenierung von Peter Zadek die Hedda gespielt hat, war Ende 30, Ingrid Bergman hat die Figur noch mit Ende 40 gespielt.

Schüttler: Das war einer von zwei Sachen, über die ich damals lange nachgedacht habe. Dass einerseits die Hedda eher mit vierzigjährigen Schauspielerinnen besetzt wird, und dass ich andererseits zuvor in Zerbombt eine zumindest mental 14-Jährige gespielt hatte. Hedda war meine erste Erwachsenenrolle, selbst in Filmen hatte ich bis dahin fast nur Jugendliche und Abiturientinnen gespielt. Ich war wirklich überrascht, dass Thomas Ostermeier mir das zutraute. Dass er überhaupt auf die Idee kam, mich zu fragen! Das war fast ein wenig surreal.

ZEIT ONLINE: Sie fühlten sich zu jung für Hedda?

Schüttler: Ich dachte einfach, es sei die Geschichte einer Frau, die an einem völlig anderen Punkt in ihrem Leben sei als ich, und dass die Zuschauer schlichtweg eine ältere Hedda erwarten würden. Zudem ist sie eine hochkomplexe Figur. Es ist zunächst einmal schwierig, überhaupt nachvollziehen zu können, was mit dieser Frau los ist. Und sie zu verstehen. Ich habe ungefähr eine Woche gezögert, Thomas zuzusagen. Am Ende waren es wohl meine Eltern, die den Ausschlag gegeben haben. Sie haben mir gesagt: Wenn du das nicht machst, weil du Angst davor hast, wirst du es dein Leben lang bereuen. Daraufhin habe ich zugesagt und gedacht: Ich kann die Hedda zwar vielleicht nicht spielen, aber ich versuche es trotzdem. Ich war mir absolut sicher, dass wir – und vor allem ich – einen auf die Schnauze kriegen.

ZEIT ONLINE: Thomas Ostermeier hatte zuvor bereits Ibsens Nora an der Schaubühne inszeniert, es war ein sehr großer Erfolg.

Schüttler: Mir war klar, dass keine Kritik ohne den Verweis auf Nora auskommen würde, und wie toll Anne Tismer in der Rolle war. Ich dachte, dass wir nur verlieren können. Dadurch bin ich andererseits extrem entspannt in die Proben gegangen, weil ich eben nichts zu verlieren hatte. Ich bin gar nicht erst auf die Idee gekommen, irgendetwas damit erreichen zu wollen jenseits der Tatsache, dass ich mich auf meine Arbeit konzentrieren würde. Ich war davon überzeugt, dass ich in mein sicheres Ende ginge. Bis dahin wollte ich wenigstens Spaß haben mit dieser Hedda. Durch dieses Loslassen hat sich die Figur wie von selbst herauskristallisiert.