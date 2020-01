Wenn der Eindruck nicht täuscht, haben alle wichtigen Zeitungen in Deutschland Sigmar Gabriels Berufung in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank fertig kommentiert. Sämtliche "Dahin-gehen-wo-es-brodelt-und-stinkt"-Andeutungen, -Witzchen und -Wortspiele wurden gemacht, und überhaupt ist jetzt offenbar zu Ende diskutiert. Das Ergebnis ist rasch zusammengefasst. Einige Kommentatoren finden es moralisch in Ordnung, dass ein Genosse in den Aufsichtsrat der Bank wechselt, andere nicht.

Zeit also, auf den Aktienkurs der Deutschen Bank zu schauen, die Kursentwicklung zu studieren und der ganzen Sache mal etwas manschettenknopfige Seriosität zu verleihen. Im Pinke-Pinke-Business gelten Moral, Anstand und gute Sitten nämlich nicht als Währung, weshalb sich mal bitte alle politischen Kolumnisten zurückhalten dürfen. Zumal die meisten von denen vom Finanzmarktparkett wahrscheinlich so viel Ahnung haben, dass es gerade so für den Kontoauszugsdrucker der Sparda-Bank reicht.

Die knallharte Finanzanalystin und Wirtschaftskolumnistin interessiert sich in der Sigmar-Gabriel-Angelegenheit nur für eine einzige Auskunft. Diese Auskunft besteht aus Ziffern. Im Fall der Deutschen Bank aus drei Ziffern, die gleich nach der ersten Zahl durch ein Komma getrennt werden. Es ist nämlich so: Wer zum jetzigen Zeitpunkt bei der Deutschen Bank zeichnet, betreibt eine Art Entwicklungshilfe. Für einen Einstieg ins Aktiengeschäft nicht immer das Schlechteste, schon klar, schon klar. Man sollte es dennoch einmal laut aussprechen. Die Aktie hat schon seit Langem den Gegenwert von einem Paket Kopierpapier. Deshalb nur diese eine Frage, hat sich die Berichterstattung über Gabriel positiv auf die Wertentwicklung ausgewirkt?

In der Bank soll keiner stören

Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen: Nein. Ein Wertsteigerung durch Sigmar Gabriel ist nicht erkennbar. Das Papier ist nicht einmal kurzfristig steil gegangen. Dienstagabend hat die Aktie der Deutschen Bank im Vergleich zum Vortag zwar wieder ein Plus gemacht und steht trotzdem nur bei 7,87 Euro. Seit der Bekanntgabe der Personalie ist die Aktie stetig um ein paar Cent gestiegen. Insgesamt aber fällt der Kurs seit Jahren kontinuierlich. Vor fünf Jahren betrug der Wert der Aktie fast 33 Euro. Seitdem fällt die Deutsche-Bank-Aktie ins dunkle Nichts. Tja, was soll man sagen? Sind schon Analogien zwischen der Deutschen Bank und der SPD gemacht worden?

Das Wochenmagazin Der Spiegel hat sehr interessante Hintergrundinformationen: Der mächtigste Aktionär der Deutschen Bank kommt aus Katar und hält acht Prozent der Aktien. Sigmar Gabriel war der Wunschkandidat dieses arabischen Investors. Natürlich, kein Großaktionär der Welt würde sich einen Kontrolleur wünschen, der den Betrieb stört. Der Betrieb einer Bank ist schnell beschrieben: Geld verdienen. Der arabische Anteilseigner will seine Investitionen selbstverständlich nicht verlieren. Sinkende Aktienwerte bedeuten sinkende Vermögenswerte. Die Deutsche Bank muss aus Sicht seines Investors Maßnahmen ergreifen, um aus dem Tief herauszukommen.



Und jetzt wird es echt riesig: Im Aufsichtsrat sitzt der Ex-ver.di-Chef Frank Bsirske, der die Arbeitnehmerinteressen vertritt und als treibende Kraft beschrieben wird, der die Fusionspläne der Konzernführung mit der Commerzbank durchkreuzte. Bsirske wollte mit seinem Veto den absehbaren Abbau von Zehntausenden Arbeitsplätzen verhindern. Der Investor aus Katar will Einfluss auf den Umbau der Deutschen Bank nehmen und erinnerte sich an Sigmar Gabriel.



Klein-Doofie mit Plüschohren

Wann und wie man sich kennengelernt hatte, ob in seiner Zeit als Wirtschaftsminister oder Außenminister, erfährt man nicht (jemand sollte bei Gabriel nachfragen). Der Plan ist, so steht es im Spiegel, dass die Araber jemanden in den Aufsichtsrat schicken möchten, der Bsirkse das nächste Mal daran hindert, arbeitnehmerfreundlich zu entscheiden. Das liest sich wie ein Krimi, denn im Spiegel steht: "Wer die Katarer kennt, der weiß, dass sie Gefolgschaft verlangen." Bei so einem Satz gefriert einem natürlich das Blut in den Adern. Nicht dass Sigmar Gabriel wegen eines Visums in der katarischen Botschaft vorbeischaut und auseinandergesägt in Plastiktüten wieder rausgetragen wird. Wenn es alles stimmt, und Gabriel den Fusionsplänen und dem Arbeitsplatzabbau zustimmen würde, ist es natürlich ein genialer Plan. Man schickt einen Sozialdemokraten in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank, in der Hoffnung, dass er sich nicht sozialdemokratisch verhält. Aus Sicht der Aktionäre ein Bombengeschäft. Aus Sicht der Arbeitnehmer eine Katastrophe.

Muss man als ehemaliger Spitzenpolitiker, mal wirklich extrem naiv nachgefragt, unbedingt sehr viel Geld verdienen? Würde nicht normal viel Geld verdienen auch ausreichen? Würde es Sigmar Gabriel darum gehen, seine Erfahrungen, seinen Einfluss und sein Adressbuch mit einer guten Sache gemeinzumachen, warum nicht in einer Gewerkschaft oder in einer Menschenrechtsorganisation? Ist das zu läppisch? Zu sehr dem Menschen zugewandt?

"Sie sollen keine vorzeitigen Pensionen beziehen, sie sollen nicht zu Lobbyisten werden, und eigentlich sollen sie auch nicht in die Wirtschaft gehen. Was denn dann?", fragte der ehemalige Vizekanzler betont naiv, bisschen wie Klein-Doofie mit Plüschohren. Die einfachste Antwort wäre natürlich: "Zurück in Ihren Beruf!" So wie alle anderen Menschen auch. Wenn man finanziell klamm ist, kann man doch einer ganz normalen Erwerbsarbeit nachgehen. Wie Millionen andere Menschen auch. Gabriel war Lehrer. Werden in Goslar keine Lehrer gebraucht? Einfach Sigmar wäre auch toll gewesen. Ein Personality-Magazin, so wie Barbara mit Barbara. Oder ein Podcast mit Martin Schulz, wo es um Beziehungskram geht, Gabriology, immer freitags auf Spotify. Es hätte dutzend andere Beschäftigungen gegeben. Jetzt interessiert einen nur noch diese letzte Frage: Wie wird Andrea Nahles ihr Adressbuch versilbern?