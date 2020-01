Nach nur fünf Monaten an der Spitze des Staatsballetts Berlin wollen Johannes Öhman und Sasha Waltz ihre gemeinsame Intendanz beenden. Das teilte die Kulturverwaltung mit und bestätigte damit einen Bericht des RBB. Demnach wechselt Öhman mit Beginn des kommenden Jahres an das Dansens Hus in Stockholm und wird dort zugleich als Geschäftsführer und künstlerischer Leiter arbeiten. Vor diesem Hintergrund wird auch Waltz ihre Co-Intendanz zum 31. Dezember beenden.

Der frühere Tänzer Öhman war Ballettchef am Königlichen Opernhaus von Stockholm, als er im August 2018 an die Spitze des Staatsballetts wechselte. Waltz stieß im vergangenen Sommer dazu – sehr zum Ärger der Kompanie. Die Choreografin sei als Vertreterin des modernen Tanztheaters für klassisches Ballett ungeeignet, kritisierten die Tänzerinnen und Tänzer und veröffentlichten eine Petition mit dem Motto "Rettet das Staatsballett". Die Berufung sei "leider zu vergleichen mit der Ernennung eines Tennis-Trainers zu einem Fußball-Trainer oder eines Kunstmuseumsdirektors zu einem Chefdirigenten".

Der Unmut richtete sich vor allem gegen den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, und dessen damaligen Kulturstaatssekretär Tim Renner. Die beiden hatten die Personalien Öhmann und Waltz 2016 beschlossen und damit, so die "tief verstörte und beleidigte" Kompanie in ihrer Petition, "völlige Unkenntnis über die Traditionen und Entwicklungslinien von Tanz und insbesondere Ballett" gezeigt. Insbesondere der Zeitpunkt der Ernennnung – drei Jahre vor Beginn der Intendanz zur Spielzeit 2019/20 – sei "beispiellos". Die Ankündigung mitten im Wahlkampf zeuge von einem "tiefgreifenden Mangel an Respekt für unsere Compagnie, unsere Tradition, unsere Kunstform und unser Publikum".

Bis zum vergangenen Sommer hatte Nacho Duato das Ballett als Generalintendant geleitet. Nun hat die Kulturverwaltung ihre Suche nach einer neuen Führung begonnen.