Wenn man erklären will, warum Tom Buhrow als WDR-Intendant gescheitert ist, ist es hilfreich, sich ein paar Gedanken zu dem Wesen seines Jobs zu machen. Intendant, das klingt erst mal wahnsinnig wichtig, wahnsinnig mächtig, und ein bisschen so wie etwas, das man selber gern auf der Visitenkarte stehen hätte. Eine Flughöhe wie ein Minister oder eine Vorstandsvorsitzende – aber cooler, weil mit Kulturanteil. Doch je nachdem, wen man fragt in den meist großen und weit verzweigten öffentlich-rechtlichen Sendern dieses Landes, kriegt man auch das genaue Gegenteil zu hören: Intendant? Kennt man vom Sehen. Aus der Kantine. Fürs Tagesgeschäft? Völlig unbedeutend.

Stefan Stuckmann ist seit 15 Jahren Fernsehautor. Er war einer der ersten Mitarbeiter der Heute-Show und ist Erfinder der Polit-Satire-Serie Eichwald, MdB. Gemeinsam mit anderen Autorinnen und Autoren veröffentlichte er am Montag eine Solidaritätsbekundung für die WDR-Mitarbeiter.

Und auch das ist richtig: Ein deutscher Senderintendant ist in Zeiten 60-köpfiger Rundfunkräte in erster Linie nicht Journalist, nicht Fernsehmacher, noch nicht mal klassischer Manager – sondern vor allem eine Mischung aus Bundespräsident und Günther Jauch; im besten Fall eine Kombination aus onkelhafter Freundlichkeit, überparteilicher Ausgeglichenheit und einem Schuss Journalismus. Jemand wie Buhrow, bei Zuschauern beliebt und bekannt aus zwei Jahrzehnten im Tagesthemen-Kosmos, erfüllte diese Anforderungen bei Amtsantritt praktisch perfekt: ein erfahrener Journalist, aber halt auch mit Promi-Faktor. Man konnte Buhrow neben die zwei anderen großen WDR-Stars stellen, die Maus und den Elefanten, und hatte sofort ein stimmiges Bild: kuschelig, familienfreundlich – aber auch kompetent.

Dass wir als Autorinnen und Autoren, die teilweise seit Jahrzehnten für deutsche Comedy- und Satire-Formate arbeiten, uns nun trotzdem gegen Tom Buhrow stellen, hat weniger mit ihm als Person zu tun und viel mehr mit den politischen Umständen, in denen er dieses Amt ausüben muss – und wie er an diesen Umständen scheitert. Gut möglich, dass Tom Buhrow in ruhigeren Zeiten ein toller Intendant war, der Karnevalslieder sang, auch die sozialkritischen, und so das Familiäre des Senders verkörperte. Doch leider: Die Zeiten sind nicht mehr ruhig, und Tom Buhrow ist kein guter Intendant. Ein guter Intendant oder eine gute Intendantin – auch hier hilft der Vergleich mit dem Bundespräsidenten – verkörpert die Ideale seines Senders und steht für diese ein; gerade, wenn dieses Einstehen schwierig ist, wenn einem die Kritik entgegen bläst, aus allen Richtungen.



Wie man umgehen muss mit Kritik, wenn man der Mensch an der Spitze ist, dazu gibt es in der amerikanischen Politik das schöne Bild vom "Man in the Arena". Theodore Roosevelt hat es geprägt und dabei einen Anführer beschrieben, der jederzeit weiß, dass nicht der Kritiker zählt, sondern die Anerkennung dem gebührt, "dessen Gesicht staubig und verschwitzt und voller Blut ist; […] aber der sich tatsächlich bemüht, Taten zu vollbringen; der großartige Begeisterung, großartige Hingabe kennt; der seine Kraft auf eine ehrenwerte Sache verwendet; […] und der, im schlimmsten Falle, sollte er scheitern, zumindest bei einem kühnen Versuch scheitert […]". Klingt das nach Tom Buhrow in diesen Tagen der Aufregung rund um das Lied "Meine Oma ist 'ne alte Umweltsau"? Wohl nur, wenn man eine "ehrenwerte Sache" darin erkennt, die Satirefreiheit geringer zu schätzen als die Gefühle (auf die berief sich Buhrow zuletzt fast ebenso gern wie Donald Trump) der älteren Generation, beziehungsweise: jenen Teilen davon, die nach Veröffentlichung des "Umweltsau"-Videos empört beim Sender anriefen.

Wir als Autorinnen und Autoren haben viel darüber diskutiert, welche Konsequenz wir in unserem Text fordern, welche Fehler wir Buhrow zugestehen, was angemessen ist angesichts eines Skandals, der in seinem Ausgangspunkt fast schon lachhaft absurd ist, in seiner Konsequenz aber so weit greift, dass er an den Grundfesten unserer Zivilgesellschaft rüttelt. Dass wir uns letztendlich dazu entschieden haben, seinen Rücktritt zu fordern, hat fast ausschließlich mit dem Verlust oder Fehlen all jener Qualitäten zu tun, die Roosevelt aufzählt.



Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine der größten Errungenschaften, die wir in der deutschen Medienlandschaft haben: ein gnadenlos zerwucherter Moloch, an dem es viel zu reformieren gibt (Wer wüsste das besser als wir, die ständig und meist in der undankbaren Situation des Freiberuflers mit ihm zu tun haben?), der aber unter all der trägen Masse zu jeder Zeit genug Leidenschaft in sich trug, um für die richtigen Dinge zu kämpfen: für Aufklärung, für Freiheit, für die gute Debatte, in der das Argument mehr zählt als das Gefühl. Nie zuvor in der Geschichte dieses Rundfunks waren diese Werte so bedroht wie jetzt in den Zeiten von Fake-News, russischen Trollfarmen und modernen Informationskriegen. Und nie zuvor war es wichtiger, an der Spitze des größten ARD-Senders eine Intendantin oder einen Intendanten zu haben, der diese Werte verkörpert und für sie streitet.