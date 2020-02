Die DuMont-Mediengruppe verkauft die Hamburger Morgenpost (Mopo) an den Wirtschaftsingenieur Arist von Harpe. Er übernehme sowohl das Printgeschäft als auch den Digitalbereich der Zeitung, teilte DuMont mit. Von Harpe wolle das Traditionsmedium neu aufstellen und ihm eine langfristige Perspektive geben. "Ich glaube fest an das Potenzial der Marke und möchte den Fokus auf echten Lokaljournalismus weiter schärfen und damit die Hamburger noch mehr begeistern", wurde von Harpe in der Mitteilung zitiert.



Insgesamt verkaufte das Medienhaus DuMont seit vergangenem Herbst vier regionale Tageszeitungen. Neben der Hamburger Morgenpost sind das die Berliner Zeitung, der Berliner Kurier und die Mitteldeutsche Zeitung. Die Berliner Zeitungen gingen an das Unternehmer-Ehepaar Silke und Holger Friedrich. Die Mitteldeutsche Zeitung wurde von der Hamburger Bauer Media Group gekauft. Die beiden Regionalblätter Kölner Stadt-Anzeiger und Express (Köln) behält DuMont.

Zum Verkauf der Mopo gehören den Angaben zufolge neben der Hamburger Morgenpost das Portal mopo.de, der Medienvermarkter Hamburg First Medien & Marketing GmbH, die Corporate Publishing Agentur DuMont Media inklusive der Mixed-Reality-Erlebniswelt Discovery Dock im Hamburger Hafen sowie die Beteiligung an Radio Hamburg. Der Kaufpreis wurde nicht mitgeteilt.

Von Harpe lebt den Angaben zufolge seit 1999 in Hamburg. Er war unter anderem als Berater und Start-up-Geschäftsführer tätig.