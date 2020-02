Es ist keine vier Tage her, da haben Premierminister Boris Johnson und sein Chefberater Dominic Cummings mit der Umbildung des Kabinetts ein wichtiges Signal gesetzt: Loyalität ist verlangt, Kritik unerwünscht. Nun folgt der Angriff auf eine Institution, die die Regierung mit ihrer Kritik noch viel mehr stört – die fast 100 Jahre alte BBC.



Von der Opposition kann die British Broadcasting Corporation wenig Unterstützung erwarten. Schließlich werfen die Linke und die Rechte ihr gleichermaßen vor, sie habe sich in der Brexit-Debatte und Parlamentswahl parteiisch verhalten. Das alles wäre weniger dramatisch, würde das Geschäftsmodell der BBC im Jahr 2022 nicht überprüft und im Jahr 2027 mit der Regierung nicht neu verhandelt werden. Für die öffentliche Meinungsbildung und Demokratie im Land ist es daher wichtig, wie der Streit zwischen Regierung und BBC ausgetragen wird.



Nun versucht die Regierung Johnsons offenbar, die Finanzierung der BBC zu ändern. Wie die Sunday Times am Sonntag mit Verweis auf Regierungskreise berichtete, sei es praktisch beschlossene Sache, dass die British Broadcasting Corporation nicht mehr über automatisch erhobene Rundfunkgebühren finanziert werden soll. Die von fast jedem Haushalt erhobenen 154,50 Pfund jährlich bringen der Anstalt etwa 3,7 Milliarden Pfund pro Jahr ein. Wer nicht zahlt, kann verklagt werden, sogar im Gefängnis landen. In Zukunft, so der Regierungsplan, soll sich die BBC über Abonnements ihr Geld beschaffen, ähnlich wie Netflix, Apple-TV und Spotify. Es wäre ein finanzieller Schlag.



Deshalb, so berichtet die Sunday Times weiter, solle die BBC zusammengestutzt werden. Die Anstalt solle – außer den Sendern Radio 3 (klassische Musik) und Radio 4 (Kultur) – einen Großteil ihrer Rundfunksender verkaufen. Die Zahl der nationalen Fernsehsender solle angeblich reduziert und der Internetauftritt zusammengestrichen werden. Es ist eine Kriegsansage an die BBC, die von Downing Street offenbar auch als solche formuliert worden ist.



Johnsons Regierung ist nicht die erste, die eine Fehde mit der BBC austrägt. Aber dieses Mal schmeckt der Vorgang nach Vergeltung, wenn nicht gar nach gezielter Ausschaltung lästiger Kritik. Es ist der gleiche Grund, warum die Regierung plötzlich die Rolle der Gerichte, vor allem des Supreme Courts, "überprüfen" will. Störrische Abgeordnete, unabhängige Richter und kritische Medien werden von Cummings als Gegner angesehen.



Die BBC hat sich zunehmend kritisch gegenüber Johnsons Äußerungen positioniert. Während sie sich vor der Brexit-Volksabstimmung im Juni 2016 noch zur strikten Ausgewogenheit zwischen den Argumenten der Brexit-Anhänger und der EU-Sympathisanten verpflichtet hatte, breitet sie nun im Reality Check der Redaktion die falschen Versprechungen, geschönten Zahlen und Lügen der Regierung – und der Opposition – offen aus. Es sind eben keine 40 Krankenhäuser, die Johnson angeblich neu bauen wird, sondern nur zehn. Sein Brexit-Vertrag ist kein "toller Deal", sondern in Wirklichkeit ein harter Brexit, und im Handel zwischen Nordirland und England wird es eben doch Zollkontrollen geben, egal wie oft Johnson das abstreitet.



Das Management der BBC warnt, die Aufgabe der Anstalt nicht zu unterminieren. Nick Robinson, der Moderator der politischen Morgensendung Today im Radio 4, warnt, es sei jetzt umso wichtiger, dass der Sender "die seit Jahrzehnten wichtigsten politischen Entscheidungen erkläre, analysiere und hinterfrage".