In den letzten Tagen habe ich unzählige Artikel über Personalfragen in der CDU gesehen. An Armin Laschet, Jens Spahn, Norbert Röttgen und allen voran Friedrich Merz kommt man aktuell einfach nicht vorbei. Diese Art von Artikeln ist mir nach wie vor fremd, einfach, weil ich mich nie dafür interessiert und sie deshalb kaum gelesen habe. Und wenn ich sie nun mal genauer betrachte, weiß ich auch wieder, warum.

Zeitungen titeln über "Seitenhiebe" von Merz gegen AKK, von Laschet gegen Merz, von Röttgen gegen Merkel. Aber "SO kontert Friedrich Merz", denn er gibt jetzt eine "Klartext-Ansage" an seine Kritiker. "Das Duo und der einsame Wolf" und der "Spielverderber Röttgen" sorgen für eine "Kampfabstimmung" und das "Beben in der CDU", was natürlich die Frage aufwirft: "Ist das Team noch zu retten?" Es werden Analysen über mögliche persönliche Entwicklungen der Kandidaten geschrieben, wie zum Beispiel, ob sich Röttgen "von der tragischen Figur zum Hoffnungsträger" gewandelt hat oder "wie Friedrich Merz Frauenrechte entdeckt". Und wie diese "schicksalhafte Richtungsentscheidung" dann ausgeht, zeigt sich in der "Woche der Wahrheit", denn: "Es kann nur einen geben".

Würde man bei einigen dieser Artikel die Namen mit denen von Kandidatinnen aus Germany’s Next Topmodel, Dschungelcamp oder DSDS austauschen, wären es plötzlich nicht mehr Titel großer deutscher Zeitungen, sondern großer deutscher Klatschmagazine. Es geht in beiden Fällen zu einem großen Teil um das Spektakel von Konkurrenzkampf, den Zoff währenddessen und die anschließende Analyse von all dem.

Fairerweise muss man an dieser Stelle natürlich sagen: Die Leser stehen ja darauf, sonst würde diese Staffel von CDU sucht den Super-Vorsitz nicht in diesem Maße und vor allem auf diese Art behandelt werden. Ich bin auch der letzte, der sich darüber beklagen kann, wenn Menschen Unterhaltung wollen und andere sie ihnen bieten. Ich frage aber auch: Ab wann ist etwas vor allem Unterhaltung? Und an welcher Stelle versperrt ihre bunte Kulisse die Sicht auf Dinge, die vielleicht gerade weniger interessant erscheinen als Friedrich Merz’ edgy Impulse bei selbst gesetzten Themen, die aber letztlich wichtiger sind, auch mit Blick auf Merz selbst? Immerhin will der ja irgendwann dieses Land regieren.

Wenn ich nun zu meinem Lieblingsanliegen Klima abbiege, möchte ich nicht so missverstanden werden, dass ich die anderen aktuellen Themen, speziell die Morde von Hanau und die Diskussion über Rassismus, irgendwie vernachlässigbar finde. Es ging aber zum Beispiel in der Pressekonferenz, in der Friedrich Merz am Dienstag seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz erklärte, längst nicht nur um Hanau, sondern auch um alle möglichen Animositäten, Selbsteinschätzungen und vergangene Geplänkel. Es ging allen Anwesenden – Merz sowie denen, die ihm Fragen stellten – aber nur ganz am Rand um das Klima.

Falls ihr es verpasst habt: Neulich gab es Hitzerekorde in der Arktis mit den wärmsten Messwerten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. In Afrika kollabieren bereits Staaten, die sich nicht vor der Krise schützen können. Die EU-Behörde für Umwelt betonte erst kürzlich, dass zerstörerische Folgen der Klimakrise mittlerweile unausweichlich geworden sind und wir jetzt nur noch das Ausmaß mindern können. Die Experten vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung haben in komplexen Modellanalysen erneut bestätigt, dass eine Begrenzung der Erderwärmung auf zwei Grad – die nur noch mit einer drastischen Veränderung der Politik eine Chance hätte – mit all ihren Kosten wirtschaftlich viel günstiger wäre als die uns blühenden Klimaschäden, wenn wir so weitermachen wie bisher. (In der Analyse wurden immaterielle Werte wie der Tod vieler Menschen oder das Aussterben von Tierarten nicht einmal miteinberechnet.)

Daneben sorgt die Klimakrise auch dafür, dass sich manche Tiere außerhalb ihrer normalen Lebenszyklen rasant vermehren können, wodurch zum Beispiel Ostafrika derzeit die schlimmste Heuschreckenplage seit Langem erlebt. Die Generalsekretärin der Klimarahmenkonvention der UN – also kein Öko-Punk, sondern die Frau, welche die Verhandlungen des Pariser Abkommens geleitet hat – ruft öffentlich zum zivilen Ungehorsam gegen Regierungen auf, um diese endlich zur Bekämpfung der Klimakrise zu zwingen. Derweil subventioniert die EU entgegen dem aktuellen Narrativ von Klimakrisenbekämpfung und Green New Deal mit 29.000.000.000 Euro klimaschädliche Erdgas-Infrastrukturen.

All diese Themen der letzten paar Wochen haben keine große Aufmerksamkeit in Medien und bei ihrem Publikum bekommen. Ich kann es auch verstehen: Es nervt, es ist anstrengend, es fuckt übelst ab. Neben kleinen positiven Lichtblicken, wie der Tatsache, dass energiebezogene CO2-Emissionen 2019 immerhin aufgehört haben, zu wachsen, gibt es eine ständige Flut von negativen Entwicklungen. Es macht keinen Spaß, so was zu lesen, und es ist undankbar für Berichterstattung, die letztlich immer wieder ins Leere der globalen Nichtveränderung läuft. Beim Klima ist im Grunde alles gesagt und man müsste sich einfach wiederholen, während man auf die nächste katastrophale Entwicklung oder negative Prognose deutet. So funktionieren aber weder Nachrichten noch Internet-Memes oder Satire. Die funktionieren mit CDU-internen Zanksignalen von Merz oder dämlichen Aussagen von Norbert Röttgen, dass die zweite Person in seinem Team eine Frau sein wird. (Welche: egal.)