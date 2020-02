Einer der Jungen, die als Messdiener in Christoph Schlingensiefs Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir mitspielen, überreicht dem krebskranken, aber hinter den Kulissen heiter ins Gespräch vertieften Regisseur eine Postkarte als Geschenk. Schlingensief freut sich, dreht die Karte um, die Kamera, die die Situation dokumentiert, blickt ihm dabei über die Schulter und liest mit. Es ist eine Kondolenzkarte: Schade, dass du schon so früh gestorben bist. "Aber ich lebe ja noch", wendet Schlingensief tröstend ein. Und doch geht ein großes Frösteln durch die Szene, denn der verlegene Todesbote hat ja recht: Der Künstler wird sterben, wie wir alle, aber er stirbt unverhältnismäßig früh.

Eva Behrendt ist Redakteurin der Zeitschrift "Theater heute". Als freie Kritikerin schreibt sie unter anderem für die "taz" und die Zeitschrift "Merkur". Sie ist Gastautorin von "10 nach 8". © Michael Witte

Fundstücke wie dieses gibt es einige in Bettina Böhlers Dokumentarfilm Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien, der gerade auf der Berlinale Premiere feierte. Ich habe ihn mir aus professionellen Gründen angesehen, aber auch, weil Schlingensief für meine Zuschauerbiografie und meinen Blick auf Theater so wichtig war. Und weil ich sehen wollte, wie sein Werk heute, knapp zehn Jahre nach seinem Tod, auf mich wirkt. Er fehlt, heißt es immer wieder, das stimmt natürlich. Andererseits ist im Theater, wie auch in der Gesellschaft, in diesem vergangenen Jahrzehnt viel passiert. Zwei große, letztlich zusammengehörende Debatten haben die Institutionen in Aufruhr versetzt, auch aufseiten von Kritik und Publikum Lernprozesse in Gang gesetzt. Zum einen hat die sogenannte Blackfacingdebatte an einer konkreten Praxis im Theater, dem unreflektierten Schwarzmalen von weißen Schauspielern, aufgezeigt, dass auch die sich als so links und progressiv verstehende deutsche Theaterszene ein Rassismusproblem hat – sowohl ästhetisch als auch strukturell. Denn wo Theater aus rein weißen, deutschen Ensembles bestehen, erhebt sich auch gegen fragwürdige Darstellungen der "anderen" kein Widerspruch.

Zum anderen schwappte die #MeToo-Bewegung aus Hollywood nach Europa. So viel hinter vorgehaltener Hand in den letzten Jahrzehnten auch an Horrorstorys aus dem patriarchal-autoritären Theater zu hören war (von in der Probe krankenhausreif geschlagenen Schauspielerinnen, Stichwort intensives Spiel, bis zum Ausnutzen von Machtpositionen, Stichwort Besetzungscouch) – Frauen und Männer, die konkrete Missbrauchsfälle wirklich publik machen wollen, konnte man mit der Lupe suchen, so groß war und ist die verständliche Angst, sich damit selbst zu schaden. Gleichzeitig löste #MeToo aber doch einen neuen emanzipatorischen Schub aus: Gruppierungen wie das ensemble netzwerk kämpfen für bessere, gendergerechte Bedingungen für Schauspieler*innen; die krasse Geschlechterungleichheit auf der Ebene künstlerischer Verantwortung (Intendanzen, Regie) wurde vielen überhaupt erst bewusst gemacht. Dieses Jahr wurde auf Initiative der Theatertreffen-Chefin Yvonne Büdenhölzer sogar erstmals die Juryauswahl des Berliner Theatertreffens quotiert, mit dem Ergebnis, dass 60 Prozent der Einladungen von Regisseurinnen inszeniert worden sind.

Verändern diese Debatten den Blick auf Schlingensief? Bettina Böhler, die in der Filmszene als Schnittkünstlerin berühmt ist und neben vielen Filmen der Berliner Schule 1997 auch Schlingensiefs 120 Tage von Bottrop editiert hat, porträtiert jedenfalls weder Diskurse noch Strukturen, sondern "nur" den Künstler Schlingensief in seinem Werk und Umfeld. Oder sind es sechs Künstler? Auf einem Familienfeiervideo hält das Einzelkind Christoph seinen misstrauisch guckenden Eltern eine Tischrede, derzufolge sie eigentlich sechs Kinder haben wollten: "Ich war sechs Kinder, drei davon sachlich, drei gaga." Naturgemäß ist Böhlers Porträt auch ein Schnittkunstwerk, eine materialreiche, dichte, von vielen Schlingensief-O-Tönen durchwirkte Künstlerbiografie, die sich Motive des Selbst immer collagenhafteren Werks zu eigen macht.

Schlingensief scheint mit einem schier unerschütterlichen Selbstvertrauen heranzuwachsen, das zweifellos einer privilegierten Situation entspringt. Zwar fallen im Verlauf des Films einige Hinweise auf die möglicherweise latent depressiven Eltern, die der lustig wirbelnde Sohn aufheitern und piesacken muss, sowie auf die Verwandtschaft zum Nazipropagandaminister Goebbels, die vielleicht Teilursache von Schlingensiefs konsequent antifaschistischem Hitler-Nazi-Komplex wurde. Trotzdem zeigen gerade die versehentlich doppeltbelichteten Kindheitsaufnahmen mit Vater Schlingensiefs Super-8-Kamera eine bürgerliche Kindheit in der Wirtschaftswunder-Bundesrepublik – katholisch, rheinländisch, Vater Apotheker, Mutter Kinderkrankenschwester. Schon als Schüler dreht Schlingensief Filme, mit 17 organisiert er sich dafür sogar zwei Polizeiautos und einen Hubschrauber. Als ihm jemand rät, sich in Sachen Filmhochschule direkt an Wim Wenders zu wenden – der sei aber gerade in Venedig –, reist Schlingensief, zack, an die Lagune. Null Berührungsängste, nur Wenders' Begleitung Isabella Rossellini bringt ihn kurz aus der Fassung.