Die Kunst der öffentlichen Rede, insbesondere die von Staatsfrauen und Staatsmännern, wird üblicherweise danach beurteilt, was diese Menschen sagen. Donald J. Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, hat in der Nacht zum Mittwoch also seine dritte sogenannte State of the Union Address vor den Abgeordneten der beiden Kammern des US-Kongresses gehalten. Obwohl die Rede zeitlich lang war mit 78 Minuten, hat Trump darin erstaunlich wenig Substanzielles gesagt. Außer dass die Lage der Nation unvergleichlich großartig sei: "The State of our Union is stronger than ever before."

Wichtiger an dieser rhetorisch wenig kunstvollen und intellektuell arg schlichten Rede war indes, was Trump im Plenarsaal des US-Repräsentantenhauses alles nicht gesagt hat. Er hat zum Beispiel die nicht ganz unbedeutende Tatsache unbesprochen gelassen, dass derzeit ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn läuft. Angestrengt hat dies die demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus. Und beendet wird das Impeachment-Verfahren höchstwahrscheinlich im Laufe des Mittwochs von der Mehrheit der Republikaner im Senat mit einem Freispruch. Die Lage der Nation ist demnach vor allem eine zutiefst zerrissene, entlang der Grenzen der Parteizugehörigkeit der Volksvertreter ebenso wie in den politischen Ansichten der Wahlbevölkerung selbst.

Knapp neun Monate vor der nächsten US-Präsidentschaftswahl ist zu erwarten gewesen, dass der derzeitige Amtsinhaber in seiner womöglich letzten State of the Union Address seine Gründe dafür nennen würde, weshalb er wiedergewählt werden sollte. Zumindest diese Erwartung hat Trump erfüllt.

Nachdem er vor gut drei Jahren in seiner Amtseinführungsrede seine Präsidentschaft mit der düsteren Zustandsbeschreibung "american carnage" ("amerikanisches Blutbad") begonnen hatte, verkündete Trump nun "the great american comeback": Die USA stünden wirtschaftlich so gut da wie nie zuvor. Diese Comebackstory, davon darf man nun ausgehen, ist der erzählerische Rahmen, mit dem Trump Wahlkampf machen wird.

Dass die USA am Beginn seiner Präsidentschaft 2017 ökonomisch tatsächlich ziemlich pumperlgesund dastanden, weitgehend auf dem Weg der Erholung von der Finanzkrise 2008/2009, und dass die wirtschaftlichen Kennzahlen von Trumps Amtszeit im Wesentlichen eine Fortsetzung derer unter seinem Vorgänger Barack Obama darstellen: Die Erwähnung dieser Tatsachen blieb – wie unter Trump üblich – den Factcheckern der seriösen Medien wie etwa der Washington Post vorbehalten, die Trumps Rede simultan auf faktische Korrektheit überprüften. Sie fanden – wie ebenfalls üblich – zahlreiche Falschbehauptungen oder zumindest interessante Betrachtungsweisen der Realität in Trumps Darlegungen, etwa in Bezug auf die Arbeitslosenstatistik, die Rentenrücklagen der US-Bevölkerung und die Zahl angeblich neu errichteter Produktionsstätten.

Eine bedeutsame Auslassung in Trumps State of the Union Address war denn auch, welchen Preis die USA unter anderem für ihre konjunkturell weiterhin gute Lage zahlen: Die Neuverschuldung hat im zurückliegenden Haushaltsjahr die Marke von einer Billion US-Dollar überschritten, eine Marke, die zuvor nur in den Folgejahren der Finanzkrise erreicht worden ist, in denen die Obama-Regierung die US-Wirtschaft und insbesondere deren Banken mit staatlichen Ausgaben vor dem Kollaps glaubte bewahren zu müssen. Die Neuverschuldung lag am Ende von Obamas Präsidentschaft bei rund 600 Milliarden Dollar. Dass die Defizite seitdem so rasant gestiegen sind, geht vor allem auf Trumps Steuersenkungspaket zurück und auf die erhebliche Zunahme der Verteidigungsausgaben.

So sah Trump in seiner Rede zur Lage der Nation diese auf der Weltbühne auch militärisch und außenpolitisch in einer Position der unvergleichlichen Stärke. Sogar Verbündete der USA wie etwa Deutschland könnten im Bezug auf die US-Außenpolitik da allerdings gewisse Zweifel hegen.