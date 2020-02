Seit geraumer Zeit mache ich mir wieder Sorgen um mein Heimatland Frankreich. Die negativen Meldungen überschlagen sich. Nach der langen angespannten Phase der Gelbwesten-Proteste letztes Jahr und der darauffolgenden Streikwelle in den Krankenhäusern ist das Land seit Wochen mit dem Konflikt um die Rentenreform beschäftigt. Seit einigen Tagen ist es auch im politischen Betrieb mehr als unruhig: Am 14. Februar musste ein Vertrauter des Präsidenten, Benjamin Griveaux, seine Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters von Paris wegen eines Sexvideos zurückziehen. Die Polizei erstattete Anzeige gegen ihn wegen "Verletzung der Intimsphäre": Der ehemalige Sprecher der Regierung soll private Textnachrichten und ein Video, in dem er sich befriedigte, an eine junge Frau verschickt haben, die nicht seine Ehefrau ist – ein leichtsinnige Aktion, die die Partei des Präsidenten weiter schwächt. Hinzu kommen die hässlichen Schlagzeilen über Polizeigewalt, der endlose Streit um die Laizität und den Platz des Islams sowie die Enthüllungen über die Unterstützung, die der pädophile Autor Gabriel Matzneff über Jahre im Pariser Literaturbetrieb genoss. Die Stimmung ist politisch so gedrückt, dass viele Franzosen schon jetzt resigniert mit der Wahl der Rechtsextremistin Marine Le Pen 2022 rechnen.

Was mich jedoch besonders ärgert, ist die Bilanz von Emmanuel Macron in Sachen Gleichberechtigung. Zu Beginn der #MeToo-Debatte im Herbst 2017 hatte der Präsident, der sich selbst als "spät bekehrter Feminist" bezeichnete, die Gleichstellung der Geschlechter zu einem der zentralen Anliegen seiner Amtszeit erklärt. Das beeindruckte die deutschen Medien, die ausgiebig darüber berichteten. Auch seine Ehe mit der 24 Jahre älteren Brigitte, geborene Trogneux, hatte die Medien besonders in Deutschland elektrisiert und galt als weiterer Beweis seines Engagements für die Frauenrechte. "Emmanuel Macron hat einen Traum. Und in diesem Traum spielen die Frauen eine zentrale Rolle", schwärmte die Welt direkt nach seiner Wahl im Mai 2017. Doch ungeachtet der Erwartungen, die er selbst genährt hatte, ernannte er weder eine Premierministerin noch löste er sein Versprechen ein, ein Frauenministerium zu schaffen. Die Öffentlichkeit verzieh ihm schnell, weil die von ihm gebildete Regierung immerhin zur Hälfte aus Frauen bestand. Außerdem war es zum großen Teil seiner Partei La République en Marche zu verdanken, die tatsächlich, wie vom Paritätsgesetz eigentlich gefordert, genauso viele Männer wie Frauen als KandidatInnen präsentiert hatte, sodass der Anteil der Frauen in der Nationalversammlung nach der Wahl auf den bisherigen Höchstwert von 39 Prozent anstieg.

Cécile Calla, 1977 geboren, war Korrespondentin der französischen Tageszeitung "Le Monde "und Chefredakteurin des deutsch-französischen Magazins "ParisBerlin". Sie hat den Blog "Medusablätter" über Frauen und Feminismus gegründet und ist Gastautorin von "10 nach 8". © privat

Trotzdem gibt es genug Gründe, enttäuscht zu sein. Es ist bis heute zwar viel kommuniziert worden, aber wenig geschehen. Ob TV, Radio, Klatschspalten oder seriöse Tageszeitungen – die beliebte Staatssekretärin für Gleichberechtigung, Marlène Schiappa, ist überall zu sehen. Dadurch konnte sie etliche Themen setzen: Gewalt im Kreißsaal, verbale Belästigung in der Öffentlichkeit und sexuelle Gewalt. 2018 wurde dann auch tatsächlich ein Gesetz verabschiedet, das verbale Belästigung auf der Straße unter Strafe stellt. Es sieht vor, dass Männer, die Frauen auf der Straße verbal belästigen, mit direkt zu verhängenden Bußgeldern von bis zu 750 Euro bestraft werden können. Obwohl nach einem Jahr mehr als 700-mal so ein Bußgeld verhängt wurde, ist die Frage, wie effizient ein solches Gesetz sein kann; denn man wird nicht hinter jede Frau einen Polizisten stellen können oder wollen. Zudem stellt sich die Frage, ob es nicht effizientere Maßnahmen wie etwa Präventionskampagnen gäbe, um strukturell gegen Sexismus vorzugehen.

Über "10 nach 8" Abends um 10 nach 8 wird Abseitiges relevant, Etabliertes hinterfragt und Unsichtbares offenbart. Wir sind ein vielseitiges Autorinnen-Kollektiv. Wir schreiben selbst und suchen nach Texten, die neue Welten erschließen oder altbekannte in neuem Licht erscheinen lassen. Wir laden Schriftstellerinnen, Journalistinnen und Wissenschaftlerinnen, aber auch Expertinnen spezieller Fachgebiete ein, mit und für uns zu schreiben; bei uns kommen Gastautorinnen zu Wort, die in ihren Ländern nicht mehr publizieren dürfen oder aus deren Ländern gerade kaum berichtet wird. Wir sind neugierig auf neue Sichtweisen, neue Erzählungen, Text für Text, bei uns, zweimal pro Woche, immer um 10 nach 8. Hier finden Sie alle Texte, die 10 nach 8 erscheinen.

Der französischen Gleichstellungspolitik mangelt es an Ehrgeiz – und das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass sie keine ausreichenden finanziellen Mittel bereitstellt. Als sich die Debatte über Femizide im Herbst 2019 verschärfte, organisierte die Staatssekretärin eine Art großes Forum gegen Partnerschaftsgewalt ("Grenelle des violences conjugales") mit PolitikerInnen, ExpertInnen, Vereinen und Opfern. Daraufhin kündigte der Premierminister Édouard Philippe eine Reihe von Maßnahmen an. Doch anstatt der von Frauenverbänden geforderten Milliarde Euro, die nötig gewesen wäre, um diese Maßnahmen sinnvoll umzusetzen, investierte die Regierung laut der Berechnungen von Frauenrechtlerinnen lediglich 80 Millionen Euro.

Außerdem muss man feststellen, dass Frauen auch unter Macron von den wichtigsten Entscheidungsgremien ferngehalten werden. Premierminister, Innen-, Außen- und Wirtschaftsminister sind Männer. Auch der Präsident der Nationalversammlung ist ein Mann, und ein Mann steht an der Spitze der Fraktion von Macrons Partei. Selbst in seinem Mitarbeiterstab findet man sehr wenige Frauen. Dass in Frankreich trotzdem eine neue Ära anbricht – und davon bin ich tatsächlich überzeugt –, verdankt sich weniger der Politik des Präsidenten als der in Frankreich besonders heftigen #MeToo-Debatte sowie einem bunten Patchwork feministischer Initiativen um den weiblichen Körper.