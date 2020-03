Rund 70 Prozent der Arbeitnehmer*innen im Nichtregierungs- und Stiftungssektor sind Frauen. In den Führungsetagen hingegen haben Männer das Sagen: Nur etwa 30 Prozent der Leitungsebenen und Aufsichtsgremien sind mit Frauen besetzt. Dies zeigt die erste Studie des neu gegründeten Vereins Fair Share of Women Leaders e. V. Die Vorstandsvorsitzende Helene Wolf beschreibt hier, was sich im zivilgesellschaftlichen Sektor verändern muss.

Ich habe nahezu mein gesamtes Berufsleben im zivilgesellschaftlichen Sektor verbracht: In Stiftungen, Thinktanks und zuletzt als Stellvertretende Geschäftsführerin eines Netzwerks international tätiger Organisationen wie Oxfam, Amnesty International oder Transparency International. Dank einer sehr guten Ausbildung, spannender Jobs und Beförderungen (sogar während meiner ersten Elternzeit) sowie einem Arbeitsumfeld mit sehr vielen Frauen, habe ich währenddessen wenig Gedanken an meine langfristigen Karrierechancen als Frau in diesem Sektor verschwendet. Dass viele Organisationen sich zunehmend für Frauen- und Mädchenrechte in ihrer Programm- und Lobbyarbeit einsetzen, die UN das Thema Geschlechtergerechtigkeit in ihre Nachhaltigkeitsagenda aufnahmen, bestärkte diesen Eindruck zusätzlich.

Helene Wolf ist Mitbegründerin und Geschäftsführende Vorstandsvorsitzende von Fair Share of Women Leaders e. V. Davor arbeitete sie acht Jahre lang am International Civil Society Centre – einer Plattform für große internationale NGOs. Sie lebt in Berlin und hat zwei Kinder. Sie ist Gastautorin von "10 nach 8". © privat

Doch nach und nach merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Erstens blieb ich während meiner acht Jahre als Stellvertretende Geschäftsführerin des International Civil Society Centres Teil einer Frauenminderheit in den entscheidenden Führungsgremien. Inmitten der zunehmenden Diskussionen um Repräsentanz, Diversität und Gerechtigkeit spiegelte sich davon fast nichts in den Führungsetagen der Organisationen. Im Gegenteil, teilweise wanderten Männer einfach von einem Geschäftsführerjob zum nächsten, sodass die Köpfe im Raum dieselben blieben. Wo sollte hier langfristig ein Platz für mich sein? Ganz zu schweigen von Frauen mit weniger privilegiertem Hintergrund, als ich ihn mitbringe.

Zweitens erschütterte eine Reihe verheerender Berichte über sexuelle Ausbeutung und Machtmissbrauch innerhalb einiger Organisationen meine Vorstellung, dass wir in diesem auf Menschenrechten basierenden Sektor eine andere, bessere Kultur leben als zum Beispiel in der Wirtschaft. Nachdem öffentlich geworden war, dass es bei Oxfam Vorfälle von sexuellem Missbrauch und sexualisierter Gewalt in Hilfsprojekten gegeben hatte, wurde schnell klar, dass es auch in einigen anderen Organisationen eine mangelnde Vorbeugungs- und Aufklärungskultur gibt. Wie sollten wir unseren unverzichtbaren Beitrag zu einer gerechteren Welt leisten, wenn wir die hohen Forderungen, die wir an Politik und Gesellschaft stellen, selbst nicht erfüllen?