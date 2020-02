"Was gerecht und was ungerecht ist, bestimmen die Mächtigen", so formuliert es ein persisches Sprichwort und tatsächlich ist Gerechtigkeit einer jener Begriffe, von dem wir wünschten, er wäre unantastbar. Im wahren Leben jedoch hängt es davon ab, in welchem Land und in welchem Körper wir geboren werden, ob wir Mensch oder Tier sind und welchen Stellenwert unsere Existenz in den Augen der Entscheider und Würdenträger hat. Kurz: Die Definition von Gerechtigkeit obliegt den Mächtigen.

Seit dem Lebensmittelgipfel am 3. Februar liegen im Bundeskanzleramt mal wieder die Lebensmittelpreise auf dem Tisch. Nachdem deutsche Bauern seit vielen Jahren über den Preisdruck klagen, den Supermärkte und Discounter ausüben, hatte die Kanzlerin ein Treffen anberaumt, an dem neben der Bundesagrarministerin Julia Klöckner und dem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auch der Handelsverband Deutschland teilnahm. Ziel des Treffens: die Umsetzung einer EU-Richtlinie gegen "unfaire Handelspraktiken in der Lebensmittellieferkette". Bei dieser geht es vor allen Dingen darum, die Lebensmittellieferanten vor unlauteren Praktiken wie kurzfristigen Stornierungen verderblicher Produkte oder auch der Verpflichtung zur Zahlung von sogenannten Werbekostenzuschüssen zu schützen. Das Ziel der Richtlinie: Die Bauern sollen mit ihrer Arbeit wieder einen reellen, ja, einen fairen Lohn erwirtschaften können.

Die Ergebnisse des Gipfels sind leider wenig konkret: Für die Landwirte soll eine Beschwerdestelle eingeführt werden, bei der sie Verstöße des Handels gegen die besagte Richtlinie melden können. Darüber hinaus möchte Bundeskanzlerin Merkel Landwirte und Handel an einem Strang ziehen sehen, wenn es um die Kommunikation im Zusammenhang mit Lebensmitteln geht. So soll die Wertschätzung der Bevölkerung für Lebensmittel erhöht werden. Eine Marktanalyse soll zudem klären, welchen Marktanteil die vier großen Akteure des Handels (Edeka, Rewe, Schwarz-Gruppe, Aldi) derzeit halten. Die letzte Untersuchung des Bundeskartellamtes liegt sechs Jahre zurück, damals hatte sich ihr Anteil auf 85 Prozent belaufen. Den von der besagten EU-Richtlinie ausgehenden Schutz vor unfairen Handelspraktiken dürften die Bauern unter diesen Umständen tatsächlich dringend nötig haben.

Fairness ist natürlich auch nur ein anderes Wort für Gerechtigkeit und jenseits der Frage nach Gerechtigkeit lässt sich sicher feststellen: Die Lebensmittelpreise in Deutschland sind erschreckend niedrig. Aber wer ist schuld daran? Der Handel, sagen die Bauern. Der wiederum weist jede Verantwortung von sich und am Ende sind sich die Experten wie so oft einig: Es ist der böse Konsument, der allen Beteiligten immer niedrigere Preise abnötigt. Was nicht komplett von der Hand zu weisen ist, denn so funktioniert Kapitalismus nun einmal: Wo es Wettbewerb gibt, sinken die Preise, weshalb die Regierung einer Eskalation dieser Mechanismen in einem gewissen Ausmaß entgegenwirken muss. Doch die Bundesregierung beeilt sich klarzustellen: "Lebensmittel müssen bezahlbar bleiben."

Und in diesem Satz kommt das eigentliche Thema hinter der Debatte ans Licht. Tatsächlich gab es einmal Zeiten, in denen Lebensmittel genau das nicht waren, nämlich bezahlbar, jedenfalls wenn wir von Fleisch, genussreifen Avocados, Garnelen und Tomaten zur Winterzeit reden. All das konnten sich noch vor 60 Jahren nur wohlhabende Leute leisten, gleiches galt für neue Klamotten im Monatstakt. Wer kein Geld hatte, trug die Klamotten der Geschwister auf und konnte sich oftmals jahrelang keine neuen leisten. Nur einmal in der Woche Fleisch zu essen, war damals keine Frage des Umwelt- und Gesundheitsbewusstseins oder gar des Lifestyles, sondern der finanziellen Mittel. Und so wusste jeder ziemlich genau, wo er oder sie stand, man könnte auch sagen, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich offenlagen.