Letztens hörte ich von einer Frage, bei der ich sofort laut loslachen musste: "How to break up with your parents?" Wie man sich von seinen Eltern trennen kann? Natürlich gar nicht, wollte ich entgegnen. Kinder und Eltern bleiben aufeinander bezogen, ihr Leben lang. Selbst dann noch, wenn es zum offenen Bruch zwischen ihnen kommt. Das allerdings passiert immer häufiger. Von ihren Eltern entfremdete Erwachsene bevölkern die Therapiezimmer, die "verlassenen Eltern" wiederum gründen Selbsthilfegruppen. Es ist aufschlussreich, sich diese Tendenz einmal nicht allein durch eine psychologische, sondern eine soziologische Brille anzusehen. Also nicht nur zu fragen, wie jede*r Einzelne mit dieser Entfremdung umgehen kann, sondern auch, was es für eine Gesellschaft bedeutet, wenn in der Familie als der kleinsten sozialen Einheit die Entfremdung zwischen den Generationen den Normalzustand und nicht die Ausnahme darstellt.

Daniela Dröscher, Jahrgang 1977, schreibt Prosa, Theatertexte und Essays. Thema ihrer Arbeiten ist das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit sowie die Überlagerungen von Klasse, Kultur und Geschlecht. Zuletzt erschien der autobiografische Text "Zeige deine Klasse. Die Geschichte meiner sozialen Herkunft" bei Hoffmann & Campe. Sie ist Gastautorin von "10 nach 8". © Stefka Ammon

In meinem Fall betrifft die Entfremdung vor allem das Verhältnis zwischen mir und meinem Vater. Ich hatte immer Scheu davor, sie als solche zu benennen, denn ich fühlte mich seltsam schuldig ihm gegenüber. Verräterisch gar. Erst seit ich angefangen habe, über das Thema zu schreiben, entwickeln wir beide ein Bewusstsein dafür, dass die Entfremdung zwischen uns auch einem doppelten Milieuwechsel geschuldet ist.

Ich entstamme einer klassischen westdeutschen Mittelschichtsfamilie der Achtzigerjahre. Geldsorgen hatten wir nie, auch von Bildungsferne kann keine Rede sein, doch bin ich die erste Künstlerin (und auch die erste Akademikerin) meiner Familie. Mein Vater ist selbst ein Aufsteigerkind. Seine Eltern waren noch Kleinbauern, er selbst hat als Maschinenbautechniker den ersten "sauberen Beruf" seiner Familie ausgeübt.

Das Verhältnis der vier Kapitalsorten, die laut dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu über unsere gesellschaftliche Stellung entscheiden – ökonomisches, soziales, kulturelles und symbolisches Kapital –, gerät im Falle eines Milieuwechsels gehörig durcheinander. Als Heranwachsende habe ich das kulturelle Kapital in meiner Familie vermisst, das ökonomische für sekundär erklärt. Für meinen Vater ist und bleibt das bis heute radikal unerklärlich. Eine Zeit lang glich jedes Gespräch über den Wert und Sinn unseres jeweiligen Tuns einer Operation am offenen Herzen.

Über "10 nach 8" Abends um 10 nach 8 wird Abseitiges relevant, Etabliertes hinterfragt und Unsichtbares offenbart. Wir sind ein vielseitiges Autorinnen-Kollektiv.

Die Beziehung zwischen uns kann exemplarisch stehen für viele andere Eltern-Kind-Beziehungen, und die Entfremdung ist sicherlich nicht allein auf die Differenz von Kunst versus Wirtschaft beschränkt. Auch die Tochter eines Verkäufers, die zur Ärztin aufsteigt, kann sie verspüren, oder der Sohn einer Vorstandsvorsitzenden, der beschließt, Gärtner zu werden. Ein Milieuwechsel kann zu dem führen, was der Psychoanalytiker Léon Wurmser "Seelenblindheit" nennt: dass also zwischen Eltern und Kindern kein oder kaum noch ein tieferes Verständnis für das Innenleben des jeweils anderen mehr existiert.



Als kürzlich Toni Erdmann in der ARD lief, war ich dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen dankbar. Im Zentrum des Films steht eine Vater-Tochter-Beziehung: Der Vater ist Lehrer und ein verschrobener 68er, die Tochter eine karriereorientierte Beraterin. Um seine Tochter aus den Klauen dieses feindlichen Umfelds zu retten, scheut der Vater keinen Slapstick, keine Fraggles-Perücke, kein Vampirgebiss und auch kein zaunhohes Zottelkostüm. Mein Vater war sichtlich bewegt von dem Film. Durch diese Geschichte, sagte er mir, sei ihm klar geworden, "was zwischen uns steht". Nur dass in unserem Fall die Rollen vertauscht sind. Ich bin der Hippie im Zottelkostüm und mein Vater ist derjenige, der versucht, mich vor den zeitweiligen Anökonomien meines Berufes zu retten: "Willst du nicht doch lieber Lehrerin werden?"