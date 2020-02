Der kleine Propellerflieger umkreist die griechische Insel, macht sich bereit zur Landung auf dem überschaubaren Flughafen der Insel Lesbos. Ich schaue aus dem ovalen Fenster zu meiner Rechten. Dichte Wälder recken sich in weite Höhen, satte Grüntöne, so weit das Auge reicht. Baumkronen reflektieren das gleißende Licht. Die Luft ist klar, der Himmel blau. Aus der Vogelperspektive erwartet uns das Paradies.

Funda Ağırbaş wurde 1976 in Mannheim geboren. Arbeitet als freie Autorin für verschiedene deutschsprachige Print- und Onlinemedien. Aktuell beschäftigt sie sich mit dem international ausgelegten Projekt "Europa wie ich es schreibe", innerhalb dessen sie Autor*innen aus politisch instabilen Ländern porträtiert. Für ihr Buch "Jan" (KUUUK Verlag) wurde sie mit dem Berliner Literaturstipendium der Senatsverwaltung für Kultur und Europa ausgezeichnet. Sie ist Gastautorin von "10 nach 8". © Georg Meierotto

Wir fahren entlang der Küste in Richtung Mytilini. Die olivenbaumgesäumte Landstraße ist wie leer gefegt, nur wenige Autos kommen uns entgegen. Die Ruhe vor dem Sturm, denke ich. Ohne zu ahnen, wie Recht ich damit behalten sollte. Die erste menschliche Geschäftigkeit begegnet uns bei der Ankunft im Hafen. Backsteinpflaster, der Geruch von griechischem Kaffee, von irgendwo dringt Musik durch die Gassen. Kellner räumen Tische ab, alte Männer sitzen am Straßenrand und rauchen, Hafenarbeiter laden Fischkörbe auf Lastwagen. Nichts erinnert an die Hölle, die nur eine 15-minütige Autofahrt entfernt liegt.



Bevor wir unsere Reise antraten, stand viel Recherche an. Über die Kinder in Moria, in Olive Grove, die Bedingungen, unter denen sie leben müssen. In Sektion B des Lagers werden die Minderjährigen untergebracht, die niemanden mehr an ihrer Seite wissen. Kinder, deren Eltern im Krieg starben, die Flucht nicht überlebten oder zu schwach waren, aus ihren Heimatländern zu fliehen. Ich wollte sehen, wie es ihnen geht, was Europa für sie bereithält. Wollte erfahren, wie laut Unicef mehr als 520 Kinder in einer Einrichtung leben können, die ursprünglich für höchstens 160 Kinder und Jugendliche geplant war.

Ich trat in Kontakt mit dem Coordination Department des Lagers in Sektion B. Herrn Athanasopoulos und seinen Assistenten Mr. Yaka bat ich um Einlass, erklärte mein Anliegen. Fragte, was mit den Kindern geschehe, die keinen Platz mehr in Sektion B ergattern konnten. Wollte wissen, wohin sie gebracht werden, wer sich um sie kümmert. Herr Athanasopoulos schwieg. Ein Klacken im Handy. Dann war die Leitung tot. Sein Assistent bat mich freundlich um eine E-Mail. Wir schrieben ein wenig hin und dann wieder her. Am Ende bekam ich eine Standardabsage. Dear all. Thank you for your understanding.



Ich sprach stattdessen mit NGOs. Ärzte ohne Grenzen, International Committee of the Red Cross (ICRC) und Unicef. Traf mich mit Andreas Tölke, einem der Gründer der NGO Be an Angel. Der Verein hat sich auf Familienzusammenführung spezialisiert. Bisher agierten sie überwiegend von Berlin aus. "Ich kann mir das nicht länger anschauen! Wir müssen da was machen", sagte Andreas bei unserem Treffen. Und machte. Die NGO wird künftig auch vor Ort Menschen auf der Flucht zu ihrem Recht verhelfen. Ich verabredete mich in Moria mit Mitgliedern vom Team Humanity. Sie alle erzählten mir von unhaltbaren Zuständen, beschrieben das unwürdige Leben der Menschen im Lager. Sprachen von Kindern, für die keiner zuständig sein will. Von prügelnden Polizisten. Korrupten Lagerverwaltern. Überforderten Sozialarbeitern. Vergewaltigten Mädchen und Jungen. Von Kinderprostitution und Missbrauch, von psychischer und physischer Gewalt. Erzählten von Lebensumständen ohne Perspektive. Von Kindern im Alter von 10, 11, 15 Jahren. Die bei Minusgraden in Zelten hausten. Die ihrem Leben ein Ende setzen wollten. Nicht in Syrien, in Bangladesch oder in den Slums von Indien. Hier. Mitten in Europa. Jetzt in diesem Moment.

Infobox 10 nach 8 Über "10 nach 8" Abends um 10 nach 8 wird Abseitiges relevant, Etabliertes hinterfragt und Unsichtbares offenbart. Wir sind ein vielseitiges Autorinnen-Kollektiv. Wir schreiben selbst und suchen nach Texten, die neue Welten erschließen oder altbekannte in neuem Licht erscheinen lassen. Wir laden Schriftstellerinnen, Journalistinnen und Wissenschaftlerinnen, aber auch Expertinnen spezieller Fachgebiete ein, mit und für uns zu schreiben; bei uns kommen Gastautorinnen zu Wort, die in ihren Ländern nicht mehr publizieren dürfen oder aus deren Ländern gerade kaum berichtet wird. Wir sind neugierig auf neue Sichtweisen, neue Erzählungen, Text für Text, bei uns, zweimal pro Woche, immer um 10 nach 8. Hier finden Sie alle Texte, die 10 nach 8 erscheinen. Über die Autorinnen Die Redaktion von 10 nach 8 besteht aus: Marion Detjen, Zeithistorikerin

Ich stieg also in den Flieger, wohl wissend was mich erwarten würde. Zumindest dachte ich das.

Zuerst entdeckt man den Müll. Gigantische Berge aus Müll. So hoch wie das Grün, das sich dem Flugzeug entgegenstreckte. Mit jedem Schritt, den man näher kommt, verändert sich die Luft, als würde ihr der Sauerstoff entzogen. Als würde er durch bestialischen Gestank ersetzt, der heimtückisch aufdreht. Konsequent. Der alles umhüllt, gewaltig gewöhnlich wird. Dann irgendwann nicht mehr auffällt, weil er normal geworden ist. Weil es keine andere Luft zum Atmen gibt. Die griechische Sonne verstärkt den Moria-Geruch, der das Elend schon lange vor der Sicht ankündigt.