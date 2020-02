Die Gewalt von rechts und die Gewalt, die sich eine rechte Begründung sucht, haben in unserer Gesellschaft in jüngster Zeit in einem Maße zugenommen, die keine Einzelfall-Begründung, keine Verharmlosung, kein Zur-Tagesordnung-Übergehen mehr zulässt.



Es ist mehr, als eine Kultur, eine Erzählgemeinschaft, ein politisch-ökonomisches System verkraften und verarbeiten kann. Es ist mehr, als in das Selbstbild und die Selbsterklärung dieser europäischen Demokratie passt. Es ist mehr, als unsere sozialen Subsysteme, Polizei, Justiz, Wissenschaft, Medien oder Nachbarschaft, aushalten können.



Zur politischen Rhetorik gehört es dann jedes Mal, zu betonen, dass der jeweilige Angriff nicht nur konkreten Menschen gelte, sondern "uns allen". Und jedes Mal schwieriger wird die Antwort auf die Frage: Wer oder was ist das – "wir alle"? "Die" und "wir", Angriff und Verteidigung, das setzt sich so fort und übermalt den eigentlichen Schrecken, nämlich dass der Terror genau von dort kommt, wo "wir alle" eigentlich daheim sein sollten, aus der "Mitte der Gesellschaft", aus dem "Unauffälligen" und "Angepassten", aus der Normalität und aus dem Gewöhnlichen.



Vielleicht sind die individuellen Täter tatsächlich Menschen, die krank an Seele und Geist sind; ihre Manifeste von Anders Breivik bis zum Täter in Hanau, werden zunächst stets als wirr und manisch beschrieben. Aber sie sind immer doppelt lesbar, als Offenbarung einer persönlichen Störung (wir Laien sind mit dem Begriff Psychose rasch bei der Hand) und als Erfüllung eines vorformulierten politischen Weltbildes. Und beides, Psychose wie politische Radikalisierung entfalten das terroristische Potential ganz offensichtlich auf der Grundlage von Normalitäten und Gewohnheiten. Die Täter tun wirklich, wovon zu schwadronieren längst erlaubt, gewohnt und hingenommen ist. Man kann über die Täter des rechten Terrorismus nichts sagen, ohne von der Gesellschaft zu sprechen, die sie hervorgebracht hat.

Am Ende seines epochalen Versuches über Das Unbehagen in der Kultur fragt Sigmund Freud 1930, zögernd und skeptisch genug, ob die Modelle der Psychopathologie vom kranken Individuum wirklich auf soziale Gruppierungen und Strömungen, schließlich auf ganze Gesellschaften übertragbar sind. Seiner Ansicht nach "stößt die Diagnose der Gemeinschaftsneurosen auf eine besondere Schwierigkeit. Bei der Einzelneurose dient uns als nächster Anhalt der Kontrast, in dem sich der Kranke von einer 'normal' angenommenen Umgebung abhebt. Ein solcher Hintergrund entfällt bei einer gleichartig affirmierten Masse, er müsste anderswoher geholt werden." Für die Psychose gilt das in verstärktem Ausmaß und natürlich auch für das, was wir uns Borderlinesyndrom zu nennen angewöhnt haben.



Der individuelle Aufruhr wird also als Bruch mit gesellschaftlicher Normalität erzählt. Wer Stimmen hört und sich Zeitreisen erwägt, ist nicht normal, denn normal ist nichts anderes, als dass jemand im Sinne unseres Wirtschaftssystems funktioniert, von Arbeit bis Freizeit, von Shopping bis Medienkonsum. Einen kranken Menschen erkennt man an den Unterschieden zu den normalen. Oder?



Eine kranke Gesellschaft hingegen lässt sich allenfalls allegorisch gegen eine Welt setzen, die normal geblieben ist, wie zum Beispiel in der Zeit des historischen Faschismus, den wir ja durchaus mit Begriffen belegen ("Rassenwahn", "Verblendung", "Massenhysterie"), die in Analogie zu psychopathologischen stehen. Eine Gesellschaft von Menschen, die in einer überwältigenden Mehrheit verrückt geworden sind, aufgrund einer Mischung aus sozialpsychologischen Faktoren (Arbeitslosigkeit, Modernisierungsdruck, Kriegsfolgen) und Suggestionen (Führerkult, Propaganda, "Ornament der Masse", BDM/HJ-Seligkeit), ist immer noch leichter zu ertragen als eine Gesellschaft, deren Mitglieder mehrheitlich Komplizen eines gewaltigen Verbrechersystems waren. Wie in den Dreißigerjahren, so wird auch jetzt die Krise allerdings als Normalfall des Systems bezeichnet. Das Erzählmodell ist demnach: Menschen in der Krise werden anfällig für das, was unsere Kanzlerin das Gift nennt. Ist es so einfach?

Hassmailer und Waffensammler sind nur ihre Instrumente

Statt sofort von einer kranken Gesellschaft zu sprechen – einer Gesellschaft, die zugleich von Rechtspopulismus und Neofaschismus befallen wird wie von einer Virusepidemie – ließen sich zwei Beziehungen beschreiben: 1. Eine Gesellschaft, die ihre Mitglieder gegen die Krankheit ("das Gift") nicht beschützen kann oder will. 2. Eine Gesellschaft, die ihre Mitglieder ihrerseits krank macht ("vergiftet").



Das Erste gilt schon an der Oberfläche: Vielleicht ist der demokratische Staat in der Lage, durch Geheimdienste, Spitzel und Polizei gelegentlich einen Terroranschlag zu verhindern, wie es möglicherweise vorige Woche durch die Verhaftungen der Gruppe S der Fall war. Er kann aber das allgemeine Klima von Bedrohung, Einschüchterung und Angsterzeugung durch die verzweigte Rechte nicht verändern – und es gibt begründete Vermutungen, dass er das auch gar nicht besonders will. Es war und ist ein erklärtes Ziel der Faschisten, die Gesellschaft so sehr in Angst und Schrecken, in bürgerkriegsähnliche Zustände zu versetzen, dass sie sich dann als Ordnungsmacht gegen dieselben inszenieren können. Diesem Ziel dienen der gewohnheitsmäßige Hassmailer, der Pegida-Marschierer, der konspirative Waffensammler, die faschistische Straßengang genauso wie der einsame Wolf als Rechtsterrorist. Ob die Täter verwirrt sind, ist eine zweitrangige Frage gegenüber der Verwirrung, die sie anrichten. "Wir alle" sind vor allem verängstigt, misstrauisch, unehrlich. Was "uns allen" abhanden zu kommen scheint, ist eine demokratische Kultur, eine demokratische Bildung, ein demokratischer Eros. Vom Ethos ganz zu schweigen.