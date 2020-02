Nachdem die Verteidigung im Prozess gegen den früheren Filmproduzenten Harvey Weinstein am Donnerstag ihr Schlussplädoyer gehalten hatte, hat nun auch die Anklage ihr letztes Statement abgegeben. Staatsanwältin Joan Illuzzi warf Weinstein in ihrer Abschlusserklärung schwere Sexualverbrechen sowie Machtmissbrauch vor. "Der Angeklagte war der Herr des Universums und die Zeugen waren nur Ameisten, auf die er ohne Konsequenzen treten konnte", sagte sie.

Illuzzi bescheinigte Weinstein in ihrem Plädoyer vor den Geschworenen einen "Mangel an menschlichem Einfühlungsvermögen". Weinstein habe seine Opfer bewusst ausgesucht. Er habe es gezielt auf unbekannte Frauen abgesehen, die in der Filmbranche aufsteigen wollten, aber außer ihm keine Verbindungen gehabt hätten. Weiterhin habe er möglichst voneinander unabhängige Opfer gewählt: "Keine dieser Frauen wusste voneinander. Isoliere, isoliere, isoliere sie", sagte Illuzzi. "Das ist das Muster eines Raubtiers."



Zugleich verteidigte Illuzzi die Zeuginnen gegen Vorwürfe der Verteidigung, wonach diese im Prozess gelogen hätten. Dafür hätten sie kein Motiv, sagte die Anklägerin. Der Grund, warum sie ihre Anschuldigungen gegen Weinstein teilweise erst viele Jahre später äußerten, sei ein anderer: Sie hätten gedacht, sie wären die einzigen Betroffenen gewesen. Außerdem sei Weinstein "ein Riese" gewesen. Illuzzi wies auch auf die Ähnlichkeiten der Geschichten der mutmaßlichen Opfer untereinander hin, unter anderem bei der Beschreibung von Details, wie etwa Wutanfällen Weinsteins oder Drohungen ihnen gegenüber.



Verteidigung attackierte Zeuginnen

Am Donnerstag hatte Weinsteins Verteidigung in ihrer Abschlussrede die Zeuginnen angegriffen. Sie würden Weinstein zum einzigen Verantwortlichen für eigene Handlungen machen und sich selbst zum Opfer stilisieren, sagte Donna Rotunno, die Chefanwältin des Angeklagten. "In ihrem Universum sind Frauen nicht verantwortlich für die Partys, an denen sie teilnehmen, die Männer, mit denen sie flirteten, die Entscheidungen, die sie für ihre eigene Karriere treffen, die Flugtickets, die sie akzeptieren."

Weiterhin appellierte sie an die Geschworenen, ihren "gesunden Menschenverstand" zu benutzen. Der Angeklagte sei unschuldig und werde vorverurteilt. "Es ist keine einfache Aufgabe, eine der wichtigsten, die jemals von ihnen verlangt werden wird", sagte Rotunno. Der Prozess sei kein "Beliebtheitswettbewerb". Gerade unbeliebte Personen seien besonders auf eine faire Jury angewiesen. Ab Dienstag beginnen die Beratungen der zwölf Geschworenen, in denen sie über das Urteil entscheiden sollen.



In dem Prozess, der im Januar begonnen hatte, geht es um zwei konkrete Fälle von den Berichten der insgesamt 80 Frauen, die Weinstein sexuelle Übergriffe vorwerfen: 2006 soll er eine Produktionsassistentin zum Oralsex gezwungen und 2013 eine weitere Frau vergewaltigt haben. Bei einer Verurteilung droht dem ehemaligen Produzenten eine lebenslängliche Haftstrafe. Die Vorwürfe gegen Weinstein haben 2017 der #MeToo-Bewegung zusätzliche Dringlichkeit verliehen.



Weinstein streitet sämtliche Vorwürfe ab. Er habe ausschließlich einvernehmliche sexuelle Kontakte gehabt. Ermittler und Staatsanwaltschaft gaben im Prozess an, Weinstein habe mithilfe eines Teams von Privatdetektiven versucht, die Berichterstattung über die Vorwürfe gegen ihn zu unterbinden, zwei Monate, ehe sie publik wurden. Unter anderem soll er ehemalige Opfer und mögliche Zeuginnen ausspioniert haben. Weiterhin hat Weinstein mehr als 30 Frauen, die jedoch nicht vom Prozess betroffen sind, insgesamt 25 Millionen Dollar an Vergleichszahlungen gezahlt.