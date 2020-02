Am Ende der Urteilsverkündung wurden dem Angeklagten Handschellen angelegt, dann wurde er von zwei Beamten aus dem vollbesetzten Gerichtssaal in Lower Manhattan geführt. Der Mann, der die Verkündung des Urteils gegen sich weitgehend ungerührt verfolgt hatte, schien nun doch sichtlich erschüttert.

Harvey Weinstein, einst einer der mächtigsten Filmproduzenten von Hollywood, ist von einer Geschworenenjury, bestehend aus sieben Männern und fünf Frauen, in zwei von fünf Anklagepunkten für schuldig befunden worden: der schweren sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung in einem minderschweren Fall. Für nicht schuldig erklärte die Jury ihn der Vergewaltigung in einem schweren Fall und in den beiden Anklagepunkten "räuberischer sexueller Übergriffe". Bis zum 11. März, dem Tag der Verkündung des Strafmaßes gegen Weinstein, wird er zunächst in Haft bleiben. Danach erwartet ihn seine endgültige Strafe, Haft von mindestens fünf und höchstens 25 Jahren. Über die genaue Länge der Gefängnisstrafe hat nun James M. Burke, Richter am State Supreme Court in New York, zu befinden.

Mit dem Urteil ging eine Verhandlung zu Ende, in deren Verlauf seit dem Prozessauftakt am 6. Januar die Staatsanwaltschaft den 67-jährigen Weinstein als eine Art Monster versucht hatte zu zeichnen. Körperlich "deformiert" sei er, "abnormal", "ekelhaft", "vernarbt", "fett", "haarig", möglicherweise "autistisch", das waren einige der Adjektive, mit denen er charakterisiert wurde. Aber der Mann, der am Ende abgeführt wurde, sah nicht aus wie ein Monster, auch an diesem Tag der Urteilsverkündung nicht. Weinstein schien wie schon zu Prozessbeginn gebrechlich. Die Beamten, die ihn aus dem Saal führten, mussten ihn stützen.

Die Geschworenen waren sich offenbar lange nicht einig

Doch da sind eben auch seine mutmaßlichen Opfer. Mehr als 90 Frauen zählt die New York Times mittlerweile, die nach den ersten Enthüllungen um Weinstein im Jahr 2017 Vorwürfe gegen ihn erhoben und bestätigt haben. Bestraft wird Weinstein nun nur für Taten, die er laut Urteil an zwei Frauen begangen hat. Laut Schuldspruch der New Yorker Jury hat er im Jahr 2006 der damaligen Produktionsassistentin Miriam Haley Oralsex aufgezwungen, 2013 dann hat er die damalige Jungschauspielerin Jessica Mann vergewaltigt (allerdings bedeutet der Schuldspruch im Anklagepunkt Vergewaltigung dritten Grades, dass es sich nach Ansicht der Jury um einen konsensualen Geschlechtsakt gehandelt hat, in dessen Verlauf dem Opfer allerdings gegen dessen Willen Gewalt angetan wurde).

Der Schuldspruch gegen Weinstein kam erst nach tagelangen Beratungen der Geschworenen zustande. Noch vergangenen Freitag waren sich diese uneins gewesen und hatten den Richter Burke gefragt, ob sie in allen fünf Anklagepunkten zu einer einstimmigen Entscheidung kommen müssten – oder ob sie ein solches Votum auch nur in drei Punkten fällen und die anderen ohne Entscheid lassen könnten. Burke hatte Letzteres verneint und die Geschworenen zurück in ihren Beratungsraum beordert, wo sie am Montag zum endgültigen Urteil gekommen sind. Weinsteins Anwälte gaben unmittelbar nach der Verkündung des Urteils indes bekannt, dies anfechten zu wollen.

Während des Prozesses an dem Gericht in Manhattan haben die Geschworenen die Aussagen von insgesamt sechs Zeuginnen gehört, obwohl nur die von Miriam Haley und Jessica Mann vorgebrachten Beschuldigungen Teil der Anklage waren. Die möglichen Straftaten, die Annabella Sciorra, Dawn Dunning, Tarale Wulff und Lauren Young schilderten und deren Opfer sie womöglich waren, sind bereits verjährt. Richter James M. Burke ließ die Aussagen dennoch zu. Die Staatsanwaltschaft konnte so ihrer Argumentationslinie verfolgen, dass Weinsteins Taten gegen Haley und Mann einem Verhaltensmuster entsprachen, das dieser schon lange zuvor gegenüber Frauen gezeigt hat.

Die Aussagen seiner mutmaßlichen Opfer hat der ehemalige Hollywood-Produzent die meiste Zeit ebenso still und schweigend verfolgt, wie er nun zunächst das Urteil gegen sich aufnahm. Weinstein kritzelte während der Verhandlungstage zuvor meist auf einem Notizblock herum oder starrte die Jury an, während seine Anwälte die Motive und das Verhalten jeder einzelnen Zeugin hinterfragten.

Zuletzt sah es kurz so aus, als würde Weinstein zu seiner eigenen Verteidigung in den Zeugenstand treten. Vor Beginn der Schlussplädoyers Ende vorvergangener Woche zogen sich der Angeklagte und seine Anwälte 30 Minuten lang in einem Raum zurück. Seinem Sprecher zufolge plante Weinstein, seine Version der Geschichte erzählen. Am Ende rieten dessen Anwälte ihm offenbar davon ab. Hätte Weinstein ausgesagt, hätte er sich auch einem Kreuzverhör durch die Staatsanwaltschaft stellen müssen.

Bei ihren Aussagen rangen die sechs mutmaßlichen Opfer Harvey Weinsteins mit Emotionen. Annabella Sciorra begann zu weinen, als sie vor Gericht beschrieb, wie der damals noch allmächtig erscheinende Filmproduzent vor rund einem Vierteljahrhundert in ihre Wohnung gestürmt sei, sie in ihr Schlafzimmer gedrängt und sie vergewaltigte habe. Mimi Haley ließ den Kopf sinken, als sie sich an eine Nacht erinnerte, in der sie einen Geschlechtsakt mit Weinstein über sich habe ergehen lassen und einfach "da gelegen" habe. Jessica Mann, die nach drei Tagen der Befragungen über ihre komplexe Beziehung zu Weinstein zutiefst erschöpft schien, musste schließlich aus dem Zeugenstand geholfen werden.

"Warum sollten diese Frauen sich das freiwillig angetan haben?", also die Tortur des vor Gericht Aussagens, fragte die Staatsanwältin Joan Illuzzi-Orbon in ihrem Schlussplädoyer an die Geschworenen gewandt. Keine dieser Frauen habe Harvey zivilrechtlich verklagt. Keine von ihnen habe von ihm eine Entschädigung für das Durchlittene erhalten. "Sah es so aus, als hätten sie Spaß gehabt? Oder sah es so aus, als wäre das schrecklich?"